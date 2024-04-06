Прикордоннники спалили ворожу автівку та ліквідували 4 окупантів. ВIДЕО

На Півдні прикордонники-аеророзвідники влучною роботою з FPV-дронів спалили автівку окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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