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Прикордоннники спалили ворожу автівку та ліквідували 4 окупантів. ВIДЕО

На Півдні прикордонники-аеророзвідники влучною роботою з FPV-дронів спалили автівку окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ліквідація (3924)


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Молодцы, мальчики!
Палите в удовольствие!
И бережить себе!
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06.04.2024 15:54 Відповісти
Лапті ф клочья!

Ну, Красівоє Же Показують.
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06.04.2024 16:03 Відповісти
А орки настирливі, ніяк не втомлюються спалахувати
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06.04.2024 16:11 Відповісти
Стосовно 4 окупантів - тут скоріше бажане за дійсне
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06.04.2024 16:19 Відповісти
Підсмажені рашисти дуже добре піднімають настрій
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06.04.2024 16:27 Відповісти
Для таких уродов война сказкой была , под таким навесом с елочкой живя.
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06.04.2024 17:29 Відповісти
В чорному *дэвушка*.
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06.04.2024 19:10 Відповісти
А мне подумалось, что какой-то парниша молодой. Ну не суть, им - мальчик, девочка, какая в жопу, разница....
Так они там еще и развлекаются, значит... Грустно все это, что им удается так вольготно жить там.
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06.04.2024 20:15 Відповісти
Очень жаль...😒

Машину, которую они у кого-то экспроприировали.
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06.04.2024 20:08 Відповісти
 
 