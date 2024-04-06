Два оккупанта горят заживо около подбитой вражеской бронемашины. ВИДЕО

Украинский дрон запечатлел последние минуты жизни оккупантов. Под подбитой техникой умирает российский захватчик, а около бронемашины горит живьем еще один оккупант.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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