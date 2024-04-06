РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13085 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 443 69

Два оккупанта горят заживо около подбитой вражеской бронемашины. ВИДЕО

Украинский дрон запечатлел последние минуты жизни оккупантов. Под подбитой техникой умирает российский захватчик, а около бронемашины горит живьем еще один оккупант.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Пограничники сожгли вражеский автомобиль и ликвидировали четверых оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
Співчуття батькам немає...
Взагалі...
Ні каплі...
навіть радість...
Величезна радість
показать весь комментарий
06.04.2024 16:55
+37
Что такое рузкое величие, рузкие скрепы и рузкая культура? Ето когда у тебя есть нефть, газ, алмазы и бесконечные земли но ты лезешь в Украину сдохнуть за б/у унитаз.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:02
+29
Приїхали до України та засмажилися на шкварки...
показать весь комментарий
06.04.2024 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Співчуття батькам немає...
Взагалі...
Ні каплі...
навіть радість...
Величезна радість
показать весь комментарий
06.04.2024 16:55 Ответить
Нехай так згорять ті хто їх сюди послав з шашликом асфальтовим Оманським, що їх сюди впустив, Амінь!
показать весь комментарий
06.04.2024 21:54 Ответить
опариші
показать весь комментарий
06.04.2024 16:55 Ответить
Приїхали до України та засмажилися на шкварки...
показать весь комментарий
06.04.2024 16:56 Ответить
"Не ходил бы ты, ваньок, во солдаты,
У буйла мудаки чай найдутся....! "
показать весь комментарий
06.04.2024 16:57 Ответить
Ну шо, мля, заработалі рускіх рублєй, мля?
показать весь комментарий
06.04.2024 16:58 Ответить
треба під музичку, Rammstein - Sonne.
показать весь комментарий
06.04.2024 16:59 Ответить
кацаподебилы учатся на своих ошибках..
учиться, конечно, бесполезно и поздно - тупиковая ветвь развития лишнехромосомных гомункулов..
идиоты-имперцы ***** "могут повторять" до тех пор, пока не кончатся сами, а их самки - заемнутся рожать от кого попало
показать весь комментарий
06.04.2024 17:01 Ответить
Что такое рузкое величие, рузкие скрепы и рузкая культура? Ето когда у тебя есть нефть, газ, алмазы и бесконечные земли но ты лезешь в Украину сдохнуть за б/у унитаз.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:02 Ответить
нічого в них немає, то все у їх баріна
показать весь комментарий
06.04.2024 17:16 Ответить
Ну в своих же песнях и стихах они поют про вяличие и что они такие на все богатые. Так пускай идут и берут своего барина за горло. Почему они барина за горло боятся взять и вытрясти из него свое, а в Украину поехать и сдохнуть за обосраный унитаз не боятся?
показать весь комментарий
06.04.2024 17:57 Ответить
вони баріна більше бояться
хоча він сам еталонне сцикло
тварини , сєр 😁
показать весь комментарий
06.04.2024 18:17 Ответить
ой, як файно горить, наче ватра !!!
показать весь комментарий
06.04.2024 17:03 Ответить
Дуже б втішили, якби якнайдовше подихали.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:03 Ответить
Что значат іхніє імєна))два Прометея)))
показать весь комментарий
06.04.2024 17:05 Ответить
Хоч би дощик не пішов...
показать весь комментарий
06.04.2024 17:05 Ответить
Якщо дощик не дуже рясний, то не завадить. Довше триватиме агонія.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:08 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2024 17:05 Ответить
Трохи ім не камільфо
показать весь комментарий
06.04.2024 17:06 Ответить
Тот случай, когда живые завидуют мёртвым... Такие видео надо вертеть на пунктах окучивания ватников в армию.... пусть лапти посмотрят без помощи Голливуда на войну...
показать весь комментарий
06.04.2024 20:36 Ответить
Але ж і живучі скотиняки
показать весь комментарий
06.04.2024 17:11 Ответить
Уявляю собі як там ваняло.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:12 Ответить
Ва ва ва ваняла....
показать весь комментарий
06.04.2024 17:27 Ответить
жареные кацапы без вертела!
показать весь комментарий
06.04.2024 17:14 Ответить
Як ужі
показать весь комментарий
06.04.2024 17:15 Ответить
Хай більше цих нелюдів згорить, навіть тваринами їх не можна назвати, це непотріб, якому нема місця на землі..
показать весь комментарий
06.04.2024 17:16 Ответить
И чего ему дома не горелось?
показать весь комментарий
06.04.2024 17:17 Ответить
не до конца видно как сгорели-мелочь а приятно
показать весь комментарий
06.04.2024 17:19 Ответить
"Решение уже есть": российский депутат назвал следующий после Украины объект нападения РФ

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА

,


ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


6 АПРЕЛЯ 2024


15:48

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в частной беседе сообщил, что следующим объектом нападения России станет Казахстан. Фрагмент разговора опубликовал инсайдерский канал ВЧК-ОГПУ, который утверждает, что на представленной аудиозаписи звучит голос именно Гурулева. Также канал сообщает, что это сообщение депутат отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне.

Внимание, чиновник разговаривает матом!

На записи, слышно, как Гурулев заявляет, что "казахи довы…ся", и что "решение уже есть.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

За время войны с Украиной российские пропагандистские ресурсы неоднократно https://www.9tv.co.il/item/48362 угрожали Казахстану "судьбой Украины" и транслировали тезисы о том, что Казахстан - это "исконно русские земли", "искусственно созданное государство" и "Антироссия у южных границ".

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу "Си-би-эс" подчеркнул, что если Украина проиграет в этой войне, то https://www.9tv.co.il/item/69821 Путин не остановится на достигнутом , затем последует Казахстан и страны восточной Европы.

В начале апреля после украинского удара по двум предприятиям в Татарстане, военкоры немедленно https://www.9tv.co.il/item/69963 нашли в этой атаке "казахстанский след" .
показать весь комментарий
06.04.2024 17:20 Ответить
у казахів є криша - китай
показать весь комментарий
06.04.2024 17:31 Ответить
не факт. х-ло може запропонувати поділити казахстан, як польшу в 39-му. і косоокі можуть навіть погодитися.
показать весь комментарий
06.04.2024 18:41 Ответить
Це просто злиті в мережу "понти" - ********* не здатний воювати на два фронти. А якщо врахувати що Казахстан вже давно має великі інвестиційні проекти з Китаєм, то кацапам там взагалі ловити нічого.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:35 Ответить
короче ******** он как и вся их пропагандонская шваль!
показать весь комментарий
06.04.2024 17:40 Ответить
Після України, кацапня буде нападати на каналізаційних щурів, щоби зварити щі з м'ясом
показать весь комментарий
07.04.2024 08:20 Ответить
Шойгу, де вогнегасник *****?
показать весь комментарий
06.04.2024 17:24 Ответить
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Джерело: Та, навпаки, таке яскраве видовище зцілює!
показать весь комментарий
06.04.2024 17:27 Ответить
Очищення вогнем!
показать весь комментарий
06.04.2024 17:28 Ответить
руZZких уже ничем не очистить
показать весь комментарий
06.04.2024 18:26 Ответить
лютий пі3дєтс орку
показать весь комментарий
06.04.2024 17:28 Ответить
московит , підступний , зрадливий, кровожерливий але смертний
показать весь комментарий
06.04.2024 17:36 Ответить
Хороша банька - не холодно.....
Навіть "піддавати" не потрібно......
показать весь комментарий
06.04.2024 18:00 Ответить
Коли кацап добре пропечений, хробакам легше його перетворити на добриво
показать весь комментарий
06.04.2024 18:19 Ответить
Дізель в них хароший
показать весь комментарий
06.04.2024 18:31 Ответить
А застрілитись слабо?
показать весь комментарий
06.04.2024 18:36 Ответить
добре конають!
показать весь комментарий
06.04.2024 18:40 Ответить
Живучий гад!
показать весь комментарий
06.04.2024 18:58 Ответить
Не можу зрозуміти, чого він дригається, мовби таракан після дихлофосу
показать весь комментарий
06.04.2024 19:04 Ответить
Прямо над ним горить машина, від неї пече. З неї падає ропечена резина тощо - він намагається її відкинути, але сам вже теж запечений (вірогідно, вже пошкоджені очі/вії), тому не бачить нічого - ************ руками. На початку ролика, отак, ************, він відкинув щось горяще прямо собі за потилицю - і його почало підсмажувати не тільки спереду, але і ззаду.

Схоже, йому затиснуло ліву ногу - і він намагається правою, вільною, відштовхнути себе від місця, де дуже пече, але мозок вже отруєний - і він це робить неакцентовано.

По факту - це агонія. Просто людина, це створіння дуже живуче...
показать весь комментарий
06.04.2024 22:52 Ответить
Страшна смерть. Можна собі уявити, як той кацап верещав.
показать весь комментарий
06.04.2024 19:11 Ответить
ну чому верещав? можливо він кричав: за Путіна! за Кабаєву! за новую яхту Сєчіна!
показать весь комментарий
07.04.2024 10:35 Ответить
Напевно в цей час думають як "засчітілі расію от лгбт")
показать весь комментарий
06.04.2024 19:33 Ответить
Вот зачем вводить в заблуждение? Просто греются ребята, не май месяц.
показать весь комментарий
06.04.2024 19:44 Ответить
Такий собі міні-крокус!
показать весь комментарий
06.04.2024 19:46 Ответить
Не знаю, почему, но подобное кино всегда вызывает у меня чувство жалости. Жалко сгоревшее имущество, хоть оно и чужое, жалко сгоревшую растительность, жалко даже насекомых которые вероятно еще мирно спали в своих норках (((
показать весь комментарий
06.04.2024 19:49 Ответить
Пацифіст ти Капітолійський , кіно - це Голлівуд , Боллівуд і таке інше , а це хроніка , факти , як ми українці не жаліємо тому , що ненавидимо москалів після всього , що сталось у нас в Україні .
показать весь комментарий
07.04.2024 07:39 Ответить
усе просто, уявіть собі як ті два смажених кацапа згвалтували перед цим вашу матір дружину та доньку та потім застрелили їх у потилицю як тварин, і це не вигадки - вони таке творили у Бучі та інших містах... до сих пір "жалко"?
показать весь комментарий
07.04.2024 07:49 Ответить
Теперь с хрустящей корочкой. 😀
показать весь комментарий
06.04.2024 19:53 Ответить
Хакерам нужно это кино вставлять в российский телевизор а prime-time
показать весь комментарий
06.04.2024 20:24 Ответить
Так я не понял!
Кацапы выбрали, в конце концов, себе квартиры или нет ?
В Киеве или Одессе?
показать весь комментарий
06.04.2024 20:29 Ответить
при пожежі дзвоніте 01
показать весь комментарий
06.04.2024 21:12 Ответить
Весняне тепло, в Мирній Україні, воно, кому, як!! Орків смажить, а Українцям, душу гріє, око радує!! Життя, воно таке в Україні…. !!

Не могло, оте падло з московії, здохнути від бояри, у себе в мухосранську, вдерлося до Мирної України, щоб погрітися…
показать весь комментарий
06.04.2024 21:13 Ответить
Мне почему-то кажется, шо оно в этот момент слегка пожалело, шо поехало в Украину, может конечно ошибаюсь
показать весь комментарий
06.04.2024 21:35 Ответить
что ни кацап - то Данко.
показать весь комментарий
06.04.2024 21:40 Ответить
І дорогая нє узнаєт,какой в такиста бил конєц......
показать весь комментарий
06.04.2024 22:51 Ответить
Сам горів . До скону чисельні шрами не дадуть забути про це . Ворогу не бажав раніше такого ! А зараз радію кожному засмаженому кацапу , як мала дитина . Нехай горять і смажаться усі москалі не тільки на небесах , а ще на нашій та й на їхній землі . Геть усі !
показать весь комментарий
07.04.2024 07:24 Ответить
"он хату покінул,
пошол воєвать,
шоб зємлю в грєнаде
уральцам отдать"

(русская пєсня на слова міхаіла свєтлова)
показать весь комментарий
07.04.2024 07:49 Ответить
Кругом огонь... огонь..., а двое продолжают сход-развал регулировать!
показать весь комментарий
07.04.2024 12:57 Ответить
 
 