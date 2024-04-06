Двоє окупантів горять заживо біля підбитої ворожої бронемашини. ВIДЕО
Український дрон зафільмував останні хвилини життя окупантів. Під підбитою технікою конає російський загарбник, а біля воржої бронемашини горить заживо ще один окупант.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+37 валера сотников
показати весь коментар06.04.2024 16:55
+37 Alex Nosov #582146
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+29 Димитрий CrimeaBandera
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навіть радість...
Величезна радість
У буйла мудаки чай найдутся....! "
учиться, конечно, бесполезно и поздно - тупиковая ветвь развития лишнехромосомных гомункулов..
идиоты-имперцы ***** "могут повторять" до тех пор, пока не кончатся сами, а их самки - заемнутся рожать от кого попало
хоча він сам еталонне сцикло
тварини , сєр 😁
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА
,
ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
6 АПРЕЛЯ 2024
15:48
Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в частной беседе сообщил, что следующим объектом нападения России станет Казахстан. Фрагмент разговора опубликовал инсайдерский канал ВЧК-ОГПУ, который утверждает, что на представленной аудиозаписи звучит голос именно Гурулева. Также канал сообщает, что это сообщение депутат отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне.
Внимание, чиновник разговаривает матом!
На записи, слышно, как Гурулев заявляет, что "казахи довы…ся", и что "решение уже есть.
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За время войны с Украиной российские пропагандистские ресурсы неоднократно https://www.9tv.co.il/item/48362 угрожали Казахстану "судьбой Украины" и транслировали тезисы о том, что Казахстан - это "исконно русские земли", "искусственно созданное государство" и "Антироссия у южных границ".
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу "Си-би-эс" подчеркнул, что если Украина проиграет в этой войне, то https://www.9tv.co.il/item/69821 Путин не остановится на достигнутом , затем последует Казахстан и страны восточной Европы.
В начале апреля после украинского удара по двум предприятиям в Татарстане, военкоры немедленно https://www.9tv.co.il/item/69963 нашли в этой атаке "казахстанский след" .
Навіть "піддавати" не потрібно......
Схоже, йому затиснуло ліву ногу - і він намагається правою, вільною, відштовхнути себе від місця, де дуже пече, але мозок вже отруєний - і він це робить неакцентовано.
По факту - це агонія. Просто людина, це створіння дуже живуче...
Кацапы выбрали, в конце концов, себе квартиры или нет ?
В Киеве или Одессе?
Не могло, оте падло з московії, здохнути від бояри, у себе в мухосранську, вдерлося до Мирної України, щоб погрітися…
пошол воєвать,
шоб зємлю в грєнаде
уральцам отдать"
(русская пєсня на слова міхаіла свєтлова)