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Двоє окупантів горять заживо біля підбитої ворожої бронемашини. ВIДЕО

Український дрон зафільмував останні хвилини життя окупантів. Під підбитою технікою конає російський загарбник, а біля воржої бронемашини горить заживо ще один окупант.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордоннники спалили ворожу автівку та ліквідували 4 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+37
Співчуття батькам немає...
Взагалі...
Ні каплі...
навіть радість...
Величезна радість
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06.04.2024 16:55
+37
Что такое рузкое величие, рузкие скрепы и рузкая культура? Ето когда у тебя есть нефть, газ, алмазы и бесконечные земли но ты лезешь в Украину сдохнуть за б/у унитаз.
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06.04.2024 17:02
+29
Приїхали до України та засмажилися на шкварки...
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06.04.2024 16:56
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Співчуття батькам немає...
Взагалі...
Ні каплі...
навіть радість...
Величезна радість
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06.04.2024 16:55 Відповісти
Нехай так згорять ті хто їх сюди послав з шашликом асфальтовим Оманським, що їх сюди впустив, Амінь!
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06.04.2024 21:54 Відповісти
опариші
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06.04.2024 16:55 Відповісти
Приїхали до України та засмажилися на шкварки...
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06.04.2024 16:56 Відповісти
"Не ходил бы ты, ваньок, во солдаты,
У буйла мудаки чай найдутся....! "
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06.04.2024 16:57 Відповісти
Ну шо, мля, заработалі рускіх рублєй, мля?
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06.04.2024 16:58 Відповісти
треба під музичку, Rammstein - Sonne.
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06.04.2024 16:59 Відповісти
кацаподебилы учатся на своих ошибках..
учиться, конечно, бесполезно и поздно - тупиковая ветвь развития лишнехромосомных гомункулов..
идиоты-имперцы ***** "могут повторять" до тех пор, пока не кончатся сами, а их самки - заемнутся рожать от кого попало
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06.04.2024 17:01 Відповісти
Что такое рузкое величие, рузкие скрепы и рузкая культура? Ето когда у тебя есть нефть, газ, алмазы и бесконечные земли но ты лезешь в Украину сдохнуть за б/у унитаз.
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06.04.2024 17:02 Відповісти
нічого в них немає, то все у їх баріна
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06.04.2024 17:16 Відповісти
Ну в своих же песнях и стихах они поют про вяличие и что они такие на все богатые. Так пускай идут и берут своего барина за горло. Почему они барина за горло боятся взять и вытрясти из него свое, а в Украину поехать и сдохнуть за обосраный унитаз не боятся?
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06.04.2024 17:57 Відповісти
вони баріна більше бояться
хоча він сам еталонне сцикло
тварини , сєр 😁
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06.04.2024 18:17 Відповісти
ой, як файно горить, наче ватра !!!
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06.04.2024 17:03 Відповісти
Дуже б втішили, якби якнайдовше подихали.
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06.04.2024 17:03 Відповісти
Что значат іхніє імєна))два Прометея)))
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06.04.2024 17:05 Відповісти
Хоч би дощик не пішов...
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06.04.2024 17:05 Відповісти
Якщо дощик не дуже рясний, то не завадить. Довше триватиме агонія.
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06.04.2024 17:08 Відповісти
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06.04.2024 17:05 Відповісти
Трохи ім не камільфо
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06.04.2024 17:06 Відповісти
Тот случай, когда живые завидуют мёртвым... Такие видео надо вертеть на пунктах окучивания ватников в армию.... пусть лапти посмотрят без помощи Голливуда на войну...
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06.04.2024 20:36 Відповісти
Але ж і живучі скотиняки
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06.04.2024 17:11 Відповісти
Уявляю собі як там ваняло.
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06.04.2024 17:12 Відповісти
Ва ва ва ваняла....
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06.04.2024 17:27 Відповісти
жареные кацапы без вертела!
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06.04.2024 17:14 Відповісти
Як ужі
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06.04.2024 17:15 Відповісти
Хай більше цих нелюдів згорить, навіть тваринами їх не можна назвати, це непотріб, якому нема місця на землі..
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06.04.2024 17:16 Відповісти
И чего ему дома не горелось?
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06.04.2024 17:17 Відповісти
не до конца видно как сгорели-мелочь а приятно
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06.04.2024 17:19 Відповісти
"Решение уже есть": российский депутат назвал следующий после Украины объект нападения РФ

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА

,


ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


6 АПРЕЛЯ 2024


15:48

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в частной беседе сообщил, что следующим объектом нападения России станет Казахстан. Фрагмент разговора опубликовал инсайдерский канал ВЧК-ОГПУ, который утверждает, что на представленной аудиозаписи звучит голос именно Гурулева. Также канал сообщает, что это сообщение депутат отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне.

Внимание, чиновник разговаривает матом!

На записи, слышно, как Гурулев заявляет, что "казахи довы…ся", и что "решение уже есть.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

За время войны с Украиной российские пропагандистские ресурсы неоднократно https://www.9tv.co.il/item/48362 угрожали Казахстану "судьбой Украины" и транслировали тезисы о том, что Казахстан - это "исконно русские земли", "искусственно созданное государство" и "Антироссия у южных границ".

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу "Си-би-эс" подчеркнул, что если Украина проиграет в этой войне, то https://www.9tv.co.il/item/69821 Путин не остановится на достигнутом , затем последует Казахстан и страны восточной Европы.

В начале апреля после украинского удара по двум предприятиям в Татарстане, военкоры немедленно https://www.9tv.co.il/item/69963 нашли в этой атаке "казахстанский след" .
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06.04.2024 17:20 Відповісти
у казахів є криша - китай
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06.04.2024 17:31 Відповісти
не факт. х-ло може запропонувати поділити казахстан, як польшу в 39-му. і косоокі можуть навіть погодитися.
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06.04.2024 18:41 Відповісти
Це просто злиті в мережу "понти" - ********* не здатний воювати на два фронти. А якщо врахувати що Казахстан вже давно має великі інвестиційні проекти з Китаєм, то кацапам там взагалі ловити нічого.
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06.04.2024 17:35 Відповісти
короче ******** он как и вся их пропагандонская шваль!
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06.04.2024 17:40 Відповісти
Після України, кацапня буде нападати на каналізаційних щурів, щоби зварити щі з м'ясом
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07.04.2024 08:20 Відповісти
Шойгу, де вогнегасник *****?
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06.04.2024 17:24 Відповісти
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Джерело: Та, навпаки, таке яскраве видовище зцілює!
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06.04.2024 17:27 Відповісти
Очищення вогнем!
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06.04.2024 17:28 Відповісти
руZZких уже ничем не очистить
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06.04.2024 18:26 Відповісти
лютий пі3дєтс орку
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06.04.2024 17:28 Відповісти
московит , підступний , зрадливий, кровожерливий але смертний
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06.04.2024 17:36 Відповісти
Хороша банька - не холодно.....
Навіть "піддавати" не потрібно......
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06.04.2024 18:00 Відповісти
Коли кацап добре пропечений, хробакам легше його перетворити на добриво
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06.04.2024 18:19 Відповісти
Дізель в них хароший
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06.04.2024 18:31 Відповісти
А застрілитись слабо?
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06.04.2024 18:36 Відповісти
добре конають!
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06.04.2024 18:40 Відповісти
Живучий гад!
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06.04.2024 18:58 Відповісти
Не можу зрозуміти, чого він дригається, мовби таракан після дихлофосу
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06.04.2024 19:04 Відповісти
Прямо над ним горить машина, від неї пече. З неї падає ропечена резина тощо - він намагається її відкинути, але сам вже теж запечений (вірогідно, вже пошкоджені очі/вії), тому не бачить нічого - ************ руками. На початку ролика, отак, ************, він відкинув щось горяще прямо собі за потилицю - і його почало підсмажувати не тільки спереду, але і ззаду.

Схоже, йому затиснуло ліву ногу - і він намагається правою, вільною, відштовхнути себе від місця, де дуже пече, але мозок вже отруєний - і він це робить неакцентовано.

По факту - це агонія. Просто людина, це створіння дуже живуче...
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06.04.2024 22:52 Відповісти
Страшна смерть. Можна собі уявити, як той кацап верещав.
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06.04.2024 19:11 Відповісти
ну чому верещав? можливо він кричав: за Путіна! за Кабаєву! за новую яхту Сєчіна!
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07.04.2024 10:35 Відповісти
Напевно в цей час думають як "засчітілі расію от лгбт")
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06.04.2024 19:33 Відповісти
Вот зачем вводить в заблуждение? Просто греются ребята, не май месяц.
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06.04.2024 19:44 Відповісти
Такий собі міні-крокус!
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06.04.2024 19:46 Відповісти
Не знаю, почему, но подобное кино всегда вызывает у меня чувство жалости. Жалко сгоревшее имущество, хоть оно и чужое, жалко сгоревшую растительность, жалко даже насекомых которые вероятно еще мирно спали в своих норках (((
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06.04.2024 19:49 Відповісти
Пацифіст ти Капітолійський , кіно - це Голлівуд , Боллівуд і таке інше , а це хроніка , факти , як ми українці не жаліємо тому , що ненавидимо москалів після всього , що сталось у нас в Україні .
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07.04.2024 07:39 Відповісти
усе просто, уявіть собі як ті два смажених кацапа згвалтували перед цим вашу матір дружину та доньку та потім застрелили їх у потилицю як тварин, і це не вигадки - вони таке творили у Бучі та інших містах... до сих пір "жалко"?
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07.04.2024 07:49 Відповісти
Теперь с хрустящей корочкой. 😀
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06.04.2024 19:53 Відповісти
Хакерам нужно это кино вставлять в российский телевизор а prime-time
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06.04.2024 20:24 Відповісти
Так я не понял!
Кацапы выбрали, в конце концов, себе квартиры или нет ?
В Киеве или Одессе?
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06.04.2024 20:29 Відповісти
при пожежі дзвоніте 01
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06.04.2024 21:12 Відповісти
Весняне тепло, в Мирній Україні, воно, кому, як!! Орків смажить, а Українцям, душу гріє, око радує!! Життя, воно таке в Україні…. !!

Не могло, оте падло з московії, здохнути від бояри, у себе в мухосранську, вдерлося до Мирної України, щоб погрітися…
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06.04.2024 21:13 Відповісти
Мне почему-то кажется, шо оно в этот момент слегка пожалело, шо поехало в Украину, может конечно ошибаюсь
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06.04.2024 21:35 Відповісти
что ни кацап - то Данко.
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06.04.2024 21:40 Відповісти
І дорогая нє узнаєт,какой в такиста бил конєц......
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06.04.2024 22:51 Відповісти
Сам горів . До скону чисельні шрами не дадуть забути про це . Ворогу не бажав раніше такого ! А зараз радію кожному засмаженому кацапу , як мала дитина . Нехай горять і смажаться усі москалі не тільки на небесах , а ще на нашій та й на їхній землі . Геть усі !
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07.04.2024 07:24 Відповісти
"он хату покінул,
пошол воєвать,
шоб зємлю в грєнаде
уральцам отдать"

(русская пєсня на слова міхаіла свєтлова)
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07.04.2024 07:49 Відповісти
Кругом огонь... огонь..., а двое продолжают сход-развал регулировать!
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07.04.2024 12:57 Відповісти
 
 