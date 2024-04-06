Спасибо каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает после российских обстрелов, помогает людям, разбирает завалы, восстанавливает нормальную жизнь.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важные слова благодарности – за сегодня и за эту неделю. Благодарность всем, кто в Харькове, в Запорожье, в Одесской области. Херсонщина. Николаевщина. В Донецкой области, и во всех пограничных громадах. Кто работает после российских обстрелов, кто помогает людям, кто разбирает завалы, восстанавливает нормальную жизнь. Все наши спасатели ГСЧС Украины, медицинские работники, полицейские, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы наши, волонтеры. Каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, я благодарен", - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что наша государственная стойкость состоит из профессионализма и преданности делу людей по всей стране. Многих тех, кто все делает, что от него или от нее зависит, чтобы жизнь побеждала любые обстоятельства войны.

Также читайте: 25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский

"И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы мир и дальше поддерживал Украину и действительно видел, насколько героичны наши люди, видел, как украинцы защищают свое государство, свои города и села, как восстанавливают жизньнесмотря ни на что, и как уничтожают оккупанта. Россия именно этого заслуживает - Россия заслуживает того, чтобы проиграть. Всем заслуживает, что она делает. Всем своим террором.

Я благодарю каждого нашего воина, который бьется ради Украины. Благодарю всех, кто работает, чтобы Украина могла выстоять и победить. Благодарю всех, кто заботится о ближнем и о всей Украине", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни: "Депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму"