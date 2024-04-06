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Спасибо каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает после российских обстрелов, помогает людям, разбирает завалы, восстанавливает нормальную жизнь.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важные слова благодарности – за сегодня и за эту неделю. Благодарность всем, кто в Харькове, в Запорожье, в Одесской области. Херсонщина. Николаевщина. В Донецкой области, и во всех пограничных громадах. Кто работает после российских обстрелов, кто помогает людям, кто разбирает завалы, восстанавливает нормальную жизнь. Все наши спасатели ГСЧС Украины, медицинские работники, полицейские, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы наши, волонтеры. Каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, я благодарен", - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что наша государственная стойкость состоит из профессионализма и преданности делу людей по всей стране. Многих тех, кто все делает, что от него или от нее зависит, чтобы жизнь побеждала любые обстоятельства войны.

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"И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы мир и дальше поддерживал Украину и действительно видел, насколько героичны наши люди, видел, как украинцы защищают свое государство, свои города и села, как восстанавливают жизньнесмотря ни на что, и как уничтожают оккупанта. Россия именно этого заслуживает - Россия заслуживает того, чтобы проиграть. Всем заслуживает, что она делает. Всем своим террором.

Я благодарю каждого нашего воина, который бьется ради Украины. Благодарю всех, кто работает, чтобы Украина могла выстоять и победить. Благодарю всех, кто заботится о ближнем и о всей Украине", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+6
забагато його сьогодні- або всрався або всрали..
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06.04.2024 22:57
+6
Ну коментс, бо на язиці одні матюки.
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06.04.2024 23:00
+5
Відосики не дивлюсь бо піднімається тиск.
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06.04.2024 23:03
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дякула прокинулась над вечір....
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06.04.2024 22:56 Ответить
Вампіри завжди так...а графа Дякулу то я вигадала роки 2 тому)) або більше..
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06.04.2024 23:21 Ответить
В нього пронос?
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06.04.2024 22:57 Ответить
В нього черговий передоз!
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07.04.2024 11:32 Ответить
забагато його сьогодні- або всрався або всрали..
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06.04.2024 22:57 Ответить
🤣
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06.04.2024 23:07 Ответить
Ну коментс, бо на язиці одні матюки.
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06.04.2024 23:00 Ответить
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06.04.2024 23:00 Ответить
Це що за організм?
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06.04.2024 23:17 Ответить
Позиціонує себе активістом, головним експертом, був радником колишнього генпрокурора Рябошапки, старший лейтенант запасу, визнаний придатним до служби. Тепер перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Бо втік через вікно сусідської квартири, коли до нього прийшли з ТЦК.
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08.04.2024 09:47 Ответить
Дякую
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08.04.2024 22:35 Ответить
"Вдячність усім ... хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя"
І справедливий суд гидоті, що шкодить людям, руйнує країну, краде і чужі гроші, і людські життя
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06.04.2024 23:00 Ответить
Відосики не дивлюсь бо піднімається тиск.
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06.04.2024 23:03 Ответить
навіть спичрайтер в цьому кодлі бездарний,завжди якась примітивна ахінея(((
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06.04.2024 23:08 Ответить
Так розраховано на примітивний 73%-й електорат. Витонченішого зебіл не зрозуміє
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06.04.2024 23:12 Ответить
Земля і небо, коли ця проститутка коломойського несе отсєбятіну і, як зараз, читає телесуфлер
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06.04.2024 23:09 Ответить
Дякувати і ми тебе будемо "попізже " почнемо з шашликів ...Чонгару
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06.04.2024 23:09 Ответить
73 процента- вы все президенты!
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06.04.2024 23:26 Ответить
Невеличка поправочка не президенти, а преЗЕденти.
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07.04.2024 13:10 Ответить
А хто це за самозванець?
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07.04.2024 07:33 Ответить
Вовке 20 травня дати повістку і лопату шоб окопи рив руками як нащі хлопці і ми теж йому за це подякуємо
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07.04.2024 11:35 Ответить
Да пошел ты.
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07.04.2024 12:27 Ответить
 
 