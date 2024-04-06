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Дякую кожному й кожній, хто береже нормальність життя, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто працює після російських обстрілів, допомагає людям, розбирає завали, відновлює нормальне життя.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливі слова вдячності – за сьогодні й за цей тиждень. Вдячність усім, хто в Харкові, в Запоріжжі, на Одещині. Херсонщина. Миколаївщина. В Донецькій області та в усіх прикордонних громадах. Хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби наші, волонтери. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую", - йдеться у зверненні.

Президент наголосив, що наша державна стійкість складається з фаховості та відданості справі людей по всій країні. Багатьох тих, хто все робить, що від нього чи неї залежить, щоб життя перемагало будь-які обставини війни.

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"І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які просто героїчні наші люди, бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупанта. Бо Росія саме на це заслуговує – Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором.

Я дякую кожному нашому воїну, який б’ється заради України. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую всім, хто дбає про ближнього та всю Україну", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+6
забагато його сьогодні- або всрався або всрали..
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06.04.2024 22:57
+6
Ну коментс, бо на язиці одні матюки.
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06.04.2024 23:00
+5
Відосики не дивлюсь бо піднімається тиск.
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06.04.2024 23:03
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дякула прокинулась над вечір....
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06.04.2024 22:56 Відповісти
Вампіри завжди так...а графа Дякулу то я вигадала роки 2 тому)) або більше..
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06.04.2024 23:21 Відповісти
В нього пронос?
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06.04.2024 22:57 Відповісти
В нього черговий передоз!
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07.04.2024 11:32 Відповісти
забагато його сьогодні- або всрався або всрали..
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06.04.2024 22:57 Відповісти
🤣
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06.04.2024 23:07 Відповісти
Ну коментс, бо на язиці одні матюки.
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06.04.2024 23:00 Відповісти
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06.04.2024 23:00 Відповісти
Це що за організм?
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06.04.2024 23:17 Відповісти
Позиціонує себе активістом, головним експертом, був радником колишнього генпрокурора Рябошапки, старший лейтенант запасу, визнаний придатним до служби. Тепер перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Бо втік через вікно сусідської квартири, коли до нього прийшли з ТЦК.
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08.04.2024 09:47 Відповісти
Дякую
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08.04.2024 22:35 Відповісти
"Вдячність усім ... хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя"
І справедливий суд гидоті, що шкодить людям, руйнує країну, краде і чужі гроші, і людські життя
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06.04.2024 23:00 Відповісти
Відосики не дивлюсь бо піднімається тиск.
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06.04.2024 23:03 Відповісти
навіть спичрайтер в цьому кодлі бездарний,завжди якась примітивна ахінея(((
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06.04.2024 23:08 Відповісти
Так розраховано на примітивний 73%-й електорат. Витонченішого зебіл не зрозуміє
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06.04.2024 23:12 Відповісти
Земля і небо, коли ця проститутка коломойського несе отсєбятіну і, як зараз, читає телесуфлер
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06.04.2024 23:09 Відповісти
Дякувати і ми тебе будемо "попізже " почнемо з шашликів ...Чонгару
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06.04.2024 23:09 Відповісти
73 процента- вы все президенты!
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06.04.2024 23:26 Відповісти
Невеличка поправочка не президенти, а преЗЕденти.
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07.04.2024 13:10 Відповісти
А хто це за самозванець?
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07.04.2024 07:33 Відповісти
Вовке 20 травня дати повістку і лопату шоб окопи рив руками як нащі хлопці і ми теж йому за це подякуємо
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07.04.2024 11:35 Відповісти
Да пошел ты.
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07.04.2024 12:27 Відповісти
 
 