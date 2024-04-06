Дякую кожному й кожній, хто береже нормальність життя, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто працює після російських обстрілів, допомагає людям, розбирає завали, відновлює нормальне життя.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливі слова вдячності – за сьогодні й за цей тиждень. Вдячність усім, хто в Харкові, в Запоріжжі, на Одещині. Херсонщина. Миколаївщина. В Донецькій області та в усіх прикордонних громадах. Хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби наші, волонтери. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую", - йдеться у зверненні.

Президент наголосив, що наша державна стійкість складається з фаховості та відданості справі людей по всій країні. Багатьох тих, хто все робить, що від нього чи неї залежить, щоб життя перемагало будь-які обставини війни.

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"І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які просто героїчні наші люди, бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупанта. Бо Росія саме на це заслуговує – Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором.

Я дякую кожному нашому воїну, який б’ється заради України. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую всім, хто дбає про ближнього та всю Україну", - наголосив Зеленський.

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