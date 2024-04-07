РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 309 1

Пограничники уничтожили 5 единиц вражеской техники, склад имущества оккупантов, атаковали укрытия противника на Херсонщине. ВИДЕО

В течение недели пограничники на левобережье Херсонщины обнаружили и уничтожили 5 единиц вражеской техники - из них 4 грузовика, склад имущества оккупантов и нанесли огневое поражение по укрытиям противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ

Смотрите также: Флаг Украины подняли на оккупированной части Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916) Херсонская область (4764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вдачі вам, хлопці!!!!
показать весь комментарий
07.04.2024 11:56 Ответить
 
 