Пограничники уничтожили 5 единиц вражеской техники, склад имущества оккупантов, атаковали укрытия противника на Херсонщине. ВИДЕО

В течение недели пограничники на левобережье Херсонщины обнаружили и уничтожили 5 единиц вражеской техники - из них 4 грузовика, склад имущества оккупантов и нанесли огневое поражение по укрытиям противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ

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