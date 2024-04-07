Пограничники уничтожили 5 единиц вражеской техники, склад имущества оккупантов, атаковали укрытия противника на Херсонщине. ВИДЕО
В течение недели пограничники на левобережье Херсонщины обнаружили и уничтожили 5 единиц вражеской техники - из них 4 грузовика, склад имущества оккупантов и нанесли огневое поражение по укрытиям противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.04.2024 11:56 Ответить Мне нравится 4
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