Боеприпас попал оккупанту ниже спины. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на двух оккупантов и попал одному из них ниже спины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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+28 Влад В #552760
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+8 Luk Viktor
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петтингикону целовать. в трусікахбез трусіков.....
Прилізло і подохло за якогось ******.
Достатньо було тільки хунту покрамсати, яка владу захопила і не прийшлось би з розірваними сраками по українським посадкам валятися... істоти кончені.