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Боеприпас попал оккупанту ниже спины. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на двух оккупантов и попал одному из них ниже спины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Россиянин сдается в плен в одних трусах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+28
Был поражён "Центр принятия решений"
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11.04.2024 09:40
+8
Мальчік в трусіках без трусіков.....
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11.04.2024 09:47
+8
Маю думку, що до евакуаціїї дупопорваний не доживе!😁
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11.04.2024 09:53
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Был поражён "Центр принятия решений"
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11.04.2024 09:40 Ответить
та і х#й з ним , правда не факт
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11.04.2024 15:36 Ответить
как же он теперь будет в жопу долбиться?
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11.04.2024 09:46 Ответить
все норм - ему роздолбили, чтоб больше влезло
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11.04.2024 09:59 Ответить
Мда...Остается только петтинг икону целовать.
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11.04.2024 10:46 Ответить
Другий взагалі не ворушиться! ВОГ-осколочний Падав якраз між орками Точка вибуху - у районі поясниць (по боках) ТОбто - на краю бронежилетів Значить "ціленькому осколки могли увійти в черевну порожнину Смертельне ураження А "в жопу ранєтому" просто сідниці пошматувало - але тимчасово - несмертельно
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11.04.2024 09:47 Ответить
Маю думку, що до евакуаціїї дупопорваний не доживе!😁
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11.04.2024 09:53 Ответить
Мальчік в трусіках без трусіков.....
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11.04.2024 09:47 Ответить
виявляється, від клізми теж може бути смертельний передоз.
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11.04.2024 10:03 Ответить
и это не бутылка
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11.04.2024 10:05 Ответить
Якісь кадирке довелося його виключити зі списку «любімая жена»
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11.04.2024 10:11 Ответить
Звиздець кацапу, більше срать не буде
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11.04.2024 10:12 Ответить
Жилаб б собі ****** на своїх болотах.
Прилізло і подохло за якогось ******.
Достатньо було тільки хунту покрамсати, яка владу захопила і не прийшлось би з розірваними сраками по українським посадкам валятися... істоти кончені.
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11.04.2024 10:20 Ответить
Художнік Літров-Стєкломоєв: "Жізнь - жопа".
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11.04.2024 10:22 Ответить
Знав би це ******** кацапський, шо він ось так буде в муках здихати не приїхав би чужу землю захоплювати і вбивати людей.
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11.04.2024 10:35 Ответить
Прямісінько у мозок
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11.04.2024 11:35 Ответить
В саме скрепне місце! В символ Кацапії!
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11.04.2024 11:56 Ответить
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11.04.2024 11:57 Ответить
нєподдєльний оргазм
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11.04.2024 14:30 Ответить
Розрив туза)
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11.04.2024 17:29 Ответить
 
 