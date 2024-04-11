Боеприпас попал оккупанту ниже спины. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на двух оккупантов и попал одному из них ниже спины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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