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Боєприпас влучив окупанту нижче спини. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас на двох окупантів та поцілив одному із них нижче спини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) дрони (4706)


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Топ коментарі
+28
Был поражён "Центр принятия решений"
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11.04.2024 09:40
+8
Мальчік в трусіках без трусіков.....
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11.04.2024 09:47
+8
Маю думку, що до евакуаціїї дупопорваний не доживе!😁
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11.04.2024 09:53
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Был поражён "Центр принятия решений"
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11.04.2024 09:40 Відповісти
та і х#й з ним , правда не факт
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11.04.2024 15:36 Відповісти
как же он теперь будет в жопу долбиться?
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11.04.2024 09:46 Відповісти
все норм - ему роздолбили, чтоб больше влезло
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11.04.2024 09:59 Відповісти
Мда...Остается только петтинг икону целовать.
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11.04.2024 10:46 Відповісти
Другий взагалі не ворушиться! ВОГ-осколочний Падав якраз між орками Точка вибуху - у районі поясниць (по боках) ТОбто - на краю бронежилетів Значить "ціленькому осколки могли увійти в черевну порожнину Смертельне ураження А "в жопу ранєтому" просто сідниці пошматувало - але тимчасово - несмертельно
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11.04.2024 09:47 Відповісти
Маю думку, що до евакуаціїї дупопорваний не доживе!😁
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11.04.2024 09:53 Відповісти
Мальчік в трусіках без трусіков.....
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11.04.2024 09:47 Відповісти
виявляється, від клізми теж може бути смертельний передоз.
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11.04.2024 10:03 Відповісти
и это не бутылка
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11.04.2024 10:05 Відповісти
Якісь кадирке довелося його виключити зі списку «любімая жена»
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11.04.2024 10:11 Відповісти
Звиздець кацапу, більше срать не буде
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11.04.2024 10:12 Відповісти
Жилаб б собі ****** на своїх болотах.
Прилізло і подохло за якогось ******.
Достатньо було тільки хунту покрамсати, яка владу захопила і не прийшлось би з розірваними сраками по українським посадкам валятися... істоти кончені.
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11.04.2024 10:20 Відповісти
Художнік Літров-Стєкломоєв: "Жізнь - жопа".
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11.04.2024 10:22 Відповісти
Знав би це ******** кацапський, шо він ось так буде в муках здихати не приїхав би чужу землю захоплювати і вбивати людей.
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11.04.2024 10:35 Відповісти
Прямісінько у мозок
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11.04.2024 11:35 Відповісти
В саме скрепне місце! В символ Кацапії!
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11.04.2024 11:56 Відповісти
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11.04.2024 11:57 Відповісти
нєподдєльний оргазм
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11.04.2024 14:30 Відповісти
Розрив туза)
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11.04.2024 17:29 Відповісти
 
 