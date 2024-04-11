Боєприпас влучив окупанту нижче спини. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас на двох окупантів та поцілив одному із них нижче спини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+28 Влад В #552760
показати весь коментар11.04.2024 09:40
+8 Luk Viktor
показати весь коментар11.04.2024 09:47
+8 igor shmatko
показати весь коментар11.04.2024 09:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
петтингикону целовать. в трусікахбез трусіков.....
Прилізло і подохло за якогось ******.
Достатньо було тільки хунту покрамсати, яка владу захопила і не прийшлось би з розірваними сраками по українським посадкам валятися... істоти кончені.