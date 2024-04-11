Боєприпас влучив окупанту нижче спини. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас на двох окупантів та поцілив одному із них нижче спини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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