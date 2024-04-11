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Новости Видео Война
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Оккупанты с вертолета показали руины "освобожденной" Авдеевки. ВИДЕО

Оккупанты с борта вертолета запечатлели оккупированную, разрушенную и безлюдную Авдеевку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделанная захватчиками, опубликована в соцсетях.

"Руины уничтоженной российскими оккупантами Авдеевки, которые они сняли с борта своего вертолета. "Освободители" могут быть довольны собой. Еще бы! Ведь в изуродованном городе не осталось ни людей, ни животных, ни машин - только разруха и тлен..." , – говорится в комментарии к публикации.

Смотрите: Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) оккупация (10143) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+27
Тут вражає інше - під@ри спокійно собі літають на вертольоті.
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11.04.2024 12:23
+13
отака розплата від "какая разнца" і "поржать", але ржать ще не час ще все попереду
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11.04.2024 12:27
+6
Для того й знято було. Відосік можна було зробить і з дрона, але вертольот підкреслює що вони не бояться ніяких уроППО.
Це типова непряма пропаганда...
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11.04.2024 12:33
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Тут вражає інше - під@ри спокійно собі літають на вертольоті.
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11.04.2024 12:23 Ответить
Для того й знято було. Відосік можна було зробить і з дрона, але вертольот підкреслює що вони не бояться ніяких уроППО.
Це типова непряма пропаганда...
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11.04.2024 12:33 Ответить
Саме так.

Вчора он відео з Часового Яру циркулювало, де два кацапських Су-24 (чи що там), навантажені бомбами, літають як в себе вдома.

І жодного "Стінгера" у Часовому не знайшлося... На жаль.
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11.04.2024 13:15 Ответить
то был не часов яр а бахмут,и расчитан вброс был на таких страдальщиков
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11.04.2024 14:04 Ответить
Летают низко, так что очко жим-жим все-таки. Но, согласен - выбешивают подобные "видео".
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11.04.2024 13:07 Ответить
Мабуть це через те, що наші ПЗРК до Авдіївки вже не достають........................
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11.04.2024 14:48 Ответить
отака розплата від "какая разнца" і "поржать", але ржать ще не час ще все попереду
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11.04.2024 12:27 Ответить
Фсьовиврьотьтііі! Ета фсьовінават парашенко!! Толька парашенкє виґадна вайна! На краві! Апшори!! Апшори!!!
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11.04.2024 12:40 Ответить
Так це й мета рашенфашистів. створити мертву санітарну зону. Про це вони відкрито говорять.
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11.04.2024 12:36 Ответить
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11.04.2024 12:40 Ответить
Головне - ще більше грошей на телемарафон «Єдині новини».....
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11.04.2024 12:58 Ответить
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11.04.2024 13:52 Ответить
Впервые за 10 лет в Авдеевке изменились границы не в нашу пользу. Хочу "поблагодарить" бениногоклоуна за это. Залужного верни,ублюдок.
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11.04.2024 14:05 Ответить
ВОТ ПДРЫ !!!
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11.04.2024 14:11 Ответить
макрон .шольц --- шевелите ластами !!!! италия тоже шевелите иначе ***** и вам придумает ..новую историю.. про ..руськие-раша земли..
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11.04.2024 20:05 Ответить
Асвабаділі Авдєєвку від усього! Кабздець!
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11.04.2024 22:31 Ответить
їм ті міста цілими нафуй непотрібні, вони рахують бруто скільки території віджали і все.
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11.04.2024 22:52 Ответить
 
 