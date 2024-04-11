Оккупанты с вертолета показали руины "освобожденной" Авдеевки. ВИДЕО

Оккупанты с борта вертолета запечатлели оккупированную, разрушенную и безлюдную Авдеевку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделанная захватчиками, опубликована в соцсетях.

"Руины уничтоженной российскими оккупантами Авдеевки, которые они сняли с борта своего вертолета. "Освободители" могут быть довольны собой. Еще бы! Ведь в изуродованном городе не осталось ни людей, ни животных, ни машин - только разруха и тлен..." , – говорится в комментарии к публикации.

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