Оккупанты с вертолета показали руины "освобожденной" Авдеевки. ВИДЕО
Оккупанты с борта вертолета запечатлели оккупированную, разрушенную и безлюдную Авдеевку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделанная захватчиками, опубликована в соцсетях.
"Руины уничтоженной российскими оккупантами Авдеевки, которые они сняли с борта своего вертолета. "Освободители" могут быть довольны собой. Еще бы! Ведь в изуродованном городе не осталось ни людей, ни животных, ни машин - только разруха и тлен..." , – говорится в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+27 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий11.04.2024 12:23
+13 Ігор Данилко
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+6 Andrew Moon
показать весь комментарий11.04.2024 12:33
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Це типова непряма пропаганда...
Вчора он відео з Часового Яру циркулювало, де два кацапських Су-24 (чи що там), навантажені бомбами, літають як в себе вдома.
І жодного "Стінгера" у Часовому не знайшлося... На жаль.