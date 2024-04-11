Окупанти із вертольота показали руїни "освобожденной" Авдіївки. ВIДЕО

Окупанти з борту вертольота зафільмували окуповану, зруйновану і безлюдну Авдіївку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений загарбниками, опублікований у соцмережах.

"Руїни знищеної російськими окупантами Авдіївки, які вони відзняли з борту свого вертольота. "Освободвтєлі" можуть бути задоволені собою. Ще б пак! Адже в понівеченому місті не залишилося ні людей, ні тварин, ні машин - лише розруха і тлін...", - йдеться у коментарі до публікації.

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