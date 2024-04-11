Окупанти із вертольота показали руїни "освобожденной" Авдіївки. ВIДЕО
Окупанти з борту вертольота зафільмували окуповану, зруйновану і безлюдну Авдіївку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений загарбниками, опублікований у соцмережах.
"Руїни знищеної російськими окупантами Авдіївки, які вони відзняли з борту свого вертольота. "Освободвтєлі" можуть бути задоволені собою. Ще б пак! Адже в понівеченому місті не залишилося ні людей, ні тварин, ні машин - лише розруха і тлін...", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+27 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар11.04.2024 12:23
+13 Ігор Данилко
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+6 Andrew Moon
показати весь коментар11.04.2024 12:33
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Це типова непряма пропаганда...
Вчора он відео з Часового Яру циркулювало, де два кацапських Су-24 (чи що там), навантажені бомбами, літають як в себе вдома.
І жодного "Стінгера" у Часовому не знайшлося... На жаль.