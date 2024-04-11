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Окупанти із вертольота показали руїни "освобожденной" Авдіївки. ВIДЕО

Окупанти з борту вертольота зафільмували окуповану, зруйновану і безлюдну Авдіївку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений загарбниками, опублікований у соцмережах.

"Руїни знищеної російськими окупантами Авдіївки, які вони відзняли з борту свого вертольота. "Освободвтєлі" можуть бути задоволені собою. Ще б пак! Адже в понівеченому місті не залишилося ні людей, ні тварин, ні машин - лише розруха і тлін...", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цистерни з пальним горять на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) окупація (6695) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+27
Тут вражає інше - під@ри спокійно собі літають на вертольоті.
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11.04.2024 12:23
+13
отака розплата від "какая разнца" і "поржать", але ржать ще не час ще все попереду
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11.04.2024 12:27
+6
Для того й знято було. Відосік можна було зробить і з дрона, але вертольот підкреслює що вони не бояться ніяких уроППО.
Це типова непряма пропаганда...
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11.04.2024 12:33
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Тут вражає інше - під@ри спокійно собі літають на вертольоті.
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11.04.2024 12:23 Відповісти
Для того й знято було. Відосік можна було зробить і з дрона, але вертольот підкреслює що вони не бояться ніяких уроППО.
Це типова непряма пропаганда...
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11.04.2024 12:33 Відповісти
Саме так.

Вчора он відео з Часового Яру циркулювало, де два кацапських Су-24 (чи що там), навантажені бомбами, літають як в себе вдома.

І жодного "Стінгера" у Часовому не знайшлося... На жаль.
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11.04.2024 13:15 Відповісти
то был не часов яр а бахмут,и расчитан вброс был на таких страдальщиков
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11.04.2024 14:04 Відповісти
Летают низко, так что очко жим-жим все-таки. Но, согласен - выбешивают подобные "видео".
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11.04.2024 13:07 Відповісти
Мабуть це через те, що наші ПЗРК до Авдіївки вже не достають........................
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11.04.2024 14:48 Відповісти
отака розплата від "какая разнца" і "поржать", але ржать ще не час ще все попереду
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11.04.2024 12:27 Відповісти
Фсьовиврьотьтііі! Ета фсьовінават парашенко!! Толька парашенкє виґадна вайна! На краві! Апшори!! Апшори!!!
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11.04.2024 12:40 Відповісти
Так це й мета рашенфашистів. створити мертву санітарну зону. Про це вони відкрито говорять.
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11.04.2024 12:36 Відповісти
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11.04.2024 12:40 Відповісти
Головне - ще більше грошей на телемарафон «Єдині новини».....
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11.04.2024 12:58 Відповісти
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11.04.2024 13:52 Відповісти
Впервые за 10 лет в Авдеевке изменились границы не в нашу пользу. Хочу "поблагодарить" бениногоклоуна за это. Залужного верни,ублюдок.
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11.04.2024 14:05 Відповісти
ВОТ ПДРЫ !!!
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11.04.2024 14:11 Відповісти
макрон .шольц --- шевелите ластами !!!! италия тоже шевелите иначе ***** и вам придумает ..новую историю.. про ..руськие-раша земли..
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11.04.2024 20:05 Відповісти
Асвабаділі Авдєєвку від усього! Кабздець!
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11.04.2024 22:31 Відповісти
їм ті міста цілими нафуй непотрібні, вони рахують бруто скільки території віджали і все.
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11.04.2024 22:52 Відповісти
 
 