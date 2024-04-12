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Два российских БТР-82А уничтожили ударные БпЛА бригады "Помста" на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы бригады "Помста" с помощью дронов уничтожили два вражеских БТР-82А в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый бронетранспортер подорвался ночью на мине, заранее дистанционно установленной пограничниками с помощью дрона. Обездвиженную технику добили утром. Второй БТР уничтожен сбросами с бомбера "Вампир".

Смотрите также: Уничтожение ударными дронами оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) Донецкая область (9648) БТР (364) дроны (3917)


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То хто кого знищив?! Редагуйте, перевіряйте, що пишете...
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12.04.2024 22:08 Ответить
Пишіть так два БТР знищені (ким?чим?) двома дронами
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12.04.2024 22:14 Ответить
Безграмотна дітвора.
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13.04.2024 00:39 Ответить
Цензор,щось ви все більше,і більше помилок робите...то путін пишете з великої літери,то росія!
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13.04.2024 05:44 Ответить
Цікаво, автор читає свої ДУРНІ заголовки?
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13.04.2024 08:57 Ответить
Спробуйте правильно формулювати речення, аби не читати декілька раз у намаганні зрозуміти суть.
Наприклад: Два російські БТР-82А знищЕНІ ударнИМИ БпЛА бригади "Помста" на Донеччині.
Поважаю вашу справу. Та кожен може і має навчатися, покращувати...
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13.04.2024 10:13 Ответить
 
 