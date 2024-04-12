Два российских БТР-82А уничтожили ударные БпЛА бригады "Помста" на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы бригады "Помста" с помощью дронов уничтожили два вражеских БТР-82А в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый бронетранспортер подорвался ночью на мине, заранее дистанционно установленной пограничниками с помощью дрона. Обездвиженную технику добили утром. Второй БТР уничтожен сбросами с бомбера "Вампир".

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