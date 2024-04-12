Два российских БТР-82А уничтожили ударные БпЛА бригады "Помста" на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы бригады "Помста" с помощью дронов уничтожили два вражеских БТР-82А в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ.
Первый бронетранспортер подорвался ночью на мине, заранее дистанционно установленной пограничниками с помощью дрона. Обездвиженную технику добили утром. Второй БТР уничтожен сбросами с бомбера "Вампир".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад: Два російські БТР-82А знищЕНІ ударнИМИ БпЛА бригади "Помста" на Донеччині.
Поважаю вашу справу. Та кожен може і має навчатися, покращувати...