Два російські БТР-82А знищили ударні БпЛА бригади "Помста" на Донеччині. ВIДЕО

Бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили два ворожі БТР-82А на Донеччині.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку. Другий БТР – знищили скидами з бомбера "Вампір".

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