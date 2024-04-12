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Два російські БТР-82А знищили ударні БпЛА бригади "Помста" на Донеччині. ВIДЕО

Бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили два ворожі БТР-82А на Донеччині.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку. Другий БТР – знищили скидами з бомбера "Вампір".

Також дивіться: Прикордонники знищили два ворожі "Урали" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Донецька область (8440) БТР (279) дрони (4689)


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То хто кого знищив?! Редагуйте, перевіряйте, що пишете...
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12.04.2024 22:08 Відповісти
Пишіть так два БТР знищені (ким?чим?) двома дронами
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12.04.2024 22:14 Відповісти
Безграмотна дітвора.
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13.04.2024 00:39 Відповісти
Цензор,щось ви все більше,і більше помилок робите...то путін пишете з великої літери,то росія!
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13.04.2024 05:44 Відповісти
Цікаво, автор читає свої ДУРНІ заголовки?
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13.04.2024 08:57 Відповісти
Спробуйте правильно формулювати речення, аби не читати декілька раз у намаганні зрозуміти суть.
Наприклад: Два російські БТР-82А знищЕНІ ударнИМИ БпЛА бригади "Помста" на Донеччині.
Поважаю вашу справу. Та кожен може і має навчатися, покращувати...
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13.04.2024 10:13 Відповісти
 
 