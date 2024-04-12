Два російські БТР-82А знищили ударні БпЛА бригади "Помста" на Донеччині. ВIДЕО
Бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили два ворожі БТР-82А на Донеччині.
Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку. Другий БТР – знищили скидами з бомбера "Вампір".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наприклад: Два російські БТР-82А знищЕНІ ударнИМИ БпЛА бригади "Помста" на Донеччині.
Поважаю вашу справу. Та кожен може і має навчатися, покращувати...