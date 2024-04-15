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Новости Видео Война
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Наши бойцы атакуют здание, где скрываются три оккупанта. ВИДЕО

В селе Новопрокоповка на Запорожье украинские защитники ударили по зданию, где скрывались по меньшей мере трое оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3534) Запорожская область (3076)


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схоже, що їх не контузило.
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15.04.2024 19:27 Ответить
Бережи вас Господи, рідненькі
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15.04.2024 19:53 Ответить
Da nee , tam prosta ruski pukan na spichnu srabotal ... 💨
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15.04.2024 19:58 Ответить
spichku
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15.04.2024 19:59 Ответить
Трое кацапов бежали к дому
Тиха наш дрон залетел потому!
Тихо взорвался, тихо ушёл
Кто-то в фундаменте орков нашёл...
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15.04.2024 21:21 Ответить
 
 