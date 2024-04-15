Наши бойцы атакуют здание, где скрываются три оккупанта. ВИДЕО
В селе Новопрокоповка на Запорожье украинские защитники ударили по зданию, где скрывались по меньшей мере трое оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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