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Наші бійці атакують будівлю, де ховаються троє окупантів. ВIДЕО

У селі Новопрокопівка на Запоріжжі, українські захисники вдарили по будівлі, де переховувалися щонайменше троє окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 59 ОМПБр увірвалися на позашляховиках HMMWV і вибили окупантів з будинків Красногорівки. ВIДЕО

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ліквідація (3920) Запорізька область (3605)


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схоже, що їх не контузило.
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15.04.2024 19:27 Відповісти
Бережи вас Господи, рідненькі
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15.04.2024 19:53 Відповісти
Da nee , tam prosta ruski pukan na spichnu srabotal ... 💨
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15.04.2024 19:58 Відповісти
spichku
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15.04.2024 19:59 Відповісти
Трое кацапов бежали к дому
Тиха наш дрон залетел потому!
Тихо взорвался, тихо ушёл
Кто-то в фундаменте орков нашёл...
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15.04.2024 21:21 Відповісти
 
 