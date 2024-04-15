Наші бійці атакують будівлю, де ховаються троє окупантів. ВIДЕО
У селі Новопрокопівка на Запоріжжі, українські захисники вдарили по будівлі, де переховувалися щонайменше троє окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Тиха наш дрон залетел потому!
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Кто-то в фундаменте орков нашёл...