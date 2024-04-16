Без помощи США шансов победить не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил критическую важность помощи от США.

Об этом глава государства заявил в интервью PBS, информирует Цензор.НЕТ.

Также Зеленский отметил, что российские оккупанты существенно преобладают в количестве артиллерийских снарядов.

"Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно отталкивать назад. Если мы хотим полностью защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти до 10 до 10", – добавил президент.

Также, по словам Зеленского, у России есть неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.

"Я надеюсь, что они (Конгресс США. - Ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше", - подытожил президент.

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