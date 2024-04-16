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Без помощи США шансов победить не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил критическую важность помощи от США.

Об этом глава государства заявил в интервью PBS, информирует Цензор.НЕТ.

Также Зеленский отметил, что российские оккупанты существенно преобладают в количестве артиллерийских снарядов.

"Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно отталкивать назад. Если мы хотим полностью защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти до 10 до 10", – добавил президент.

Также, по словам Зеленского, у России есть неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.

"Я надеюсь, что они (Конгресс США. - Ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше", - подытожил президент.

Также читайте: США должны предоставить ПВО Украине безотлагательно, - Пентагон

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) США (26620)


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Топ комментарии
+28
Без очистки від кацапських кротів не буде допомоги від США. А Зєлємарафон ніхто не буде фінансувати.
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16.04.2024 11:10
+19
А шо 5-6 реальних менеджерів не витягують.
З яйцями по 17 грн. метр шансів нема а не з допомогою сша
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16.04.2024 11:10
+11
А хто довів до такого стану? Ти с**а зелена при владі п'ять років робило все аби послабити Україну а винні штати!
Асфальти теж штати клало?
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16.04.2024 11:14
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Правила форума Совет форумчан
А шо 5-6 реальних менеджерів не витягують.
З яйцями по 17 грн. метр шансів нема а не з допомогою сша
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16.04.2024 11:10 Ответить
гроші від сша не приходять.
5-6 менеджерам нема чого їсти.
тому, у всьому винні буржуї.
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16.04.2024 11:28 Ответить
Але стадіони у волинський області будемо далі будувати...
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16.04.2024 15:20 Ответить
стадіони, будують місцеві ніщеброди!
5-6 менеджерів будують дороги, укриття та копають лінію фронту. у них все по дорослому. красти, так що б, мільярдами.
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16.04.2024 15:23 Ответить
Без очистки від кацапських кротів не буде допомоги від США. А Зєлємарафон ніхто не буде фінансувати.
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16.04.2024 11:10 Ответить
вчи
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16.04.2024 11:12 Ответить
🤡 Їди вже ...
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16.04.2024 11:10 Ответить
Так будет или не будет? Ты уж как-то определись. Если не будет - так переставай заниматься бычарством и веди себя как тебе говорят, а не выеживайся как военный гений.
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16.04.2024 11:12 Ответить
Шаурма хоч ще залишилася? Шоб тобі було чим подавитися - Головвеличний Попрошай!
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16.04.2024 11:13 Ответить
немає. всю в польщу втікачі вивезли.
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16.04.2024 11:15 Ответить
Тю, а шо ж тепер зелене племя кушає? Невже як в тому анекдоті: На жаль залишилось тільки гівно, але добра новина, що гівна того у нас повно!"
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16.04.2024 11:25 Ответить
та ні, й гівна не лишилося. в польщу драпали "справжні українці", то ж вивезли все.
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16.04.2024 15:34 Ответить
От чого срати людям на голови гектарами - коврові говнобомбардування!
Хто тікав - жінки з дітьми на руках? Бо б****ь Хірої борьби за Незалежну 8 років після тусовки під куполом Зради переходили ввечері у київські ресторани, поки майданівців, які дали відсіч мусорам Януковича і тітушкам маринували роками у Лукьянівці за *********** і опір сотруднікам, і там Гімна співали під хаву нашілу бухі в жопу.
Я в свої 72 пішов у воєнкомат і попросив дати мені зброю, яку я більшу частину життя в руках тримав, а вони мені кажуть тобі не положено, іди додому і чекай, до тебе прийдуть, кому треба.
Тоді усіх послав на Чонгар, який на йуху, взяв жінку, звязав її, посадив у машину і виїхав з країни, у якій від кока-коли розплодилося дурнів, як мух і якою правлять гендлярі і лихварі!
А ти теж видно у свій час кока-коли перепив і сильно не воював - так, десь на блок-посту багажники виїждаючих назавжди "перетрахівал"...
Я і тобі тільки можу і маю право сказати з висоти своїх років - пельку заткни синок і роби те, що повинен робити! Захищати людей, щоб не хотілося їм тікати і май гідність і сміливість укурене ЧМО послати подалі! І може я й доживу до того часу, коли мені захочеться понад усе повернутися додому!
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17.04.2024 10:20 Ответить
не рви так труси на собі. здриснув на польщу, то ж сиди там собі тихесенько, запхнувши свої поради собі ж до дупи, й забудь, що є Україна.
а тут вже без вас, польських, та інших, "патріотів" якось буде. і як не буде, всі "патріоти", що здриснули, вже ніяк не вплинуть на ситуацію тут, у нас в Україні.
і таким як ти не треба повертатися, неважливо скільки тобі років, навіть якщо захочеться. залишайтесь з своїм лайном там, куди потікали.
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17.04.2024 10:30 Ответить
Пішов ти... Чонгар мінувати.
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17.04.2024 10:38 Ответить
і тобі щасливо подохнуть на польщі.
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17.04.2024 10:48 Ответить
Шурма, син риговоняла, точно є на кого дивитися!
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16.04.2024 11:26 Ответить
Translator

без тебе буде все зає@ісь
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16.04.2024 11:13 Ответить
2019: без Порошенко буде все зає@ісь.
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16.04.2024 11:15 Ответить
Це натяк на що? На капітуляцію? А як же УПА, яка боролася без жодної допомоги та ще й у підпіллі і таки перемогла, раз Україна постала, як держава? А як же приклад УГКЦ, яка була поруйнована, понищена, загнана в підпілля, але не здалась і відновиласть у 90-х роках минулого століття? Зєлєнскій не вчив і не хоче вчити історію народу, у державі якого він волею випадку став президентом.
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16.04.2024 11:14 Ответить
Упа не перемогло... всі або загинули або по Сибірах разом із сім'ями...

І я як родич тих хто в 89 році брали участь в формуванні руху... скажу що держава відновилась тому що тодішні спецслужби і комуністи це довзолили та допомагали...

тому вони і прийшли в більшості потім до влади, захопивши та розікравши більшість підприємств... це була контрольована х...ня
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16.04.2024 11:22 Ответить
Перемогла УПА. Для цього достатньо прочитати програму, де є цілі і завдання. Якщо вони виконані, то УПА таки перемогла. Ціль - створення Української Держави - таки виконана.
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16.04.2024 11:32 Ответить
Я не бачу, що ця держава Українська: національні багатства розкрадаються, держава влаштувала терор проти власного народу, закони не діють, до чоловіків ставляться як до рабів і скоту. Ця держава настільки Українська, що більшість населення хоче звідси виїхати і забути її як страшний сон.
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16.04.2024 12:00 Ответить
😊 Дивіться, у Венесуелі теж відбувається все, описане Вами. Але Венесуела таки Вегесуельська держава. Хіба ні?
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16.04.2024 12:13 Ответить
Це не Держава така, це керманичі такі, яких вибрав недалекоглядний народ!
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16.04.2024 13:40 Ответить
Ми коли, на початку не очистили від комуняк владу та в 1996 році не вибрали Чорновола, якого потім олігархат прибрав.... повернули не туди... і в подальшому це було просто набирання кредитів та просирання совкових запасів...

Державу мало проголосити треба сформувати її економіку яка не буде сидіти на кредитах і створити потужні збройні сили... нічого не було зроблено на разі... все заключалось у взятті нового кредиту та щось продати... і ще заробітчан подоїти які змушені були розїхатись по всьому світу
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16.04.2024 13:23 Ответить
Відновилася не Україна, а незалежна УССР! Київська партійно-торгівельна мафія відокремилася від московської!
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17.04.2024 10:43 Ответить
Тому і живемо так х..во... не очистили тоді від комуняк владу як це зробили у східній Європі... а потім Кучма сформував бандо олігархат який і керує до цього часу...

А УГКЦ там відновлювали церкву деякі отці які здавали КГБ інших отців в підпіллі... так вам до відома..... потім так накрали там на будівництвах церков... що їх діти мають будівельні компанії, скупили підприємства і т.д.
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16.04.2024 11:27 Ответить
Деякі отці і псевдособор відомий проводили. Але Церква - не "деякі отці", а живий організм, не лише клір, а й паства. Кожен органвзм хворіє, але якщо він здатниц до одужання - то це здоровий оргпнвзм.
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16.04.2024 11:35 Ответить
Паству ведуть куди їм треба без проблем уже 30 років
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16.04.2024 13:25 Ответить
😁 То лише зелену паству можна вести, кули треба. УГКЦ - то трохи не та паства.
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16.04.2024 13:49 Ответить
Я бачив як в жінки в селі 5 років збирали купа грошей а потім люди потроху почали прозрівати з довгобуду і скинули отця та провели аудит... той втік закордон... те саме в місті 2 храми довгобуди... де вже розкрадено міліони гривень...
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16.04.2024 13:53 Ответить
От власне про це я написав вище, що не можна ототожнювати Церкву з декількома негідниками, які як і хвороба - втікають самі. 😊 Стверджуючи інше, ви ставите в один ряд мільйони прихожан і кількадесят нечесних попів.
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16.04.2024 13:57 Ответить
"Без допомоги США шансів на перемогу немає!"
Сказав боневтік, перед тим смачно виср@вшись на США...
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16.04.2024 15:00 Ответить
В мережі з'явилась ось ця записка . Якщо це не фейк , то - ось що пропонує Джонсон . ( про допомогу кредит не йдеться ) .
.
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16.04.2024 11:14 Ответить
дурний думкою багатіє...хоча вже навіть дурні повинні були зрозуміти, що "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь".
США скоріше ***** дасть грошей на захист НПЗ, ніж Україні. якось так.
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16.04.2024 11:18 Ответить
Перекладу з зеленої мови: Нам вже практично немає що красти. Поспішайте.
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16.04.2024 11:14 Ответить
Перекладу з зеленої мови: ми хапаємось за будь-яку можливість , щоб здати Україну *****,як домовились в Омані
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16.04.2024 11:22 Ответить
А хто довів до такого стану? Ти с**а зелена при владі п'ять років робило все аби послабити Україну а винні штати!
Асфальти теж штати клало?
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16.04.2024 11:14 Ответить
Заткніть йому рота.
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16.04.2024 11:15 Ответить
З Зеленським та його менеджерамі перемогі не буде
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16.04.2024 11:15 Ответить
З вами казнокрадами,навіть допомога сша не допоможе вона просто відтермінує прірву.Якщо ви піда..си пхаєте резнікова і тімошенко знову на посади в МО то про що ми говоримо!?
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16.04.2024 11:16 Ответить
А що володар лопат Кулєба скаже?
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16.04.2024 11:17 Ответить
І що далі якщо не приймуть? Війна так само буде йти. Інерція у таких процесах, що торкаються мільйонів людей дуже велика. До того ж краще б перебирав би всі можливості. Навіть у росіян би повчився в дечому (у плані виробництва зброї і пошуку найманців у інших країнах теж. На одних українцях не виїдеш).
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16.04.2024 11:17 Ответить
Треба залучати українок в Жіночі батальйоні смерті для хахисту Банкової і Кончі-Заспи...
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16.04.2024 11:34 Ответить
Так служать же вже близько 100000 жінок в тому числі і на передовій.
Ніхто їм не забороняє йти воювати якщо є бажання.
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16.04.2024 11:43 Ответить
чи не тому ти прохання США прибрати кротів з ОПи, зокрема дермака та інших антимайданівців-ригів, "замів під коврІк", а на інше прохання США взагалі забив болт і призначив близьку знайому, берегиню вАших особистих сімейних цінностей...?
в.о. президента, хоча б іноді дивися у дзеркало, не тільки для самолюбування - там видно причину №2 проблем в Україні (звісно після ***** - причини №1)
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16.04.2024 11:19 Ответить
Зебидло геть з України
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16.04.2024 11:19 Ответить
Напевно тому тихенько запушений рімейк "Турецьких перемовин-2022", і Єрмак відвідав Білокацапію?
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16.04.2024 11:20 Ответить
Пермогти шансів немає з кацапами у владі.
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16.04.2024 11:21 Ответить
А что эта допомога изменит? Там реальной помощи в оружии не больше 10 млрд. Нужно минимум раз в 10 больше чтоб говорить о какой-то там "перемоге".
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16.04.2024 11:21 Ответить
Ясен ***
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16.04.2024 11:21 Ответить
Дивись більше, бо навіть з тою допомогою, яку нам США надавали в 22-23 роках шансів перемогти не було... щоб виграти війну у держави яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
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16.04.2024 11:22 Ответить
Всі забули заборонили на початку передачу польских міг29, затримували передачу ракет... спустили в урну лендліз, коли ми ще мали кістяк мотивованих військових...

нам спихнули старе озброєння із всіх союзників штатів, а вони взамін отримують *******... його було недостатньо щоб воювати з такою перевагою орків в артилерії, дронах та авіації... тому то все трималось на мотивованих та навчених бійцях і їх героїзмі та самовіддачі...

але совок в армії... коли вони вибули без ротацій та недостачі озброєння, при переповнених штатах тилових частин,

нових мотивованих не має. всі з операції бусик... а підготовку поповнення військове керівництво повністю просрало відносячись до неї халатно... особливо щодо старших офіцерів та піджаків...
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16.04.2024 11:35 Ответить
ПО ФАКТУ ПІСЛЯ ЦЬОГО ВІН МАЄ ПІТИ І ВІДСТАВКУ - він сказав - Я РОБИТИ НІЧОГО НЕ МОЖУ - вас всіх убють
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16.04.2024 11:23 Ответить
Який дикий цинізм, яке ж воно безмізке та тупорле, здавалося б , але ні воно є москальським проектом, і планово знищує Україну.
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16.04.2024 11:25 Ответить
А якихось 2 роки тому сміялись з закликів США!!!!
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16.04.2024 11:25 Ответить
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16.04.2024 11:25 Ответить
тут уже командир ПРЕЗИДЕНТСКОЙ бригады прогнозирует потери территорий до днепра:
https://fakty.ua/ru/436224-mozhem-poteryat-territoriyu-azh-do-dnepra-*******-sprognoziroval-situaciyu-na-fronte-v-sluchae-otsutstviya-pomocshi-zapada
и зеля заговорил. короче все печально. не зря зеля домик в англии за 20 лям фунтов прикупил
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16.04.2024 11:26 Ответить
І яхту за 50000000, брехати так брехати!)))
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16.04.2024 11:32 Ответить
а у вас есть сомнения? если яйца по 17 грн были? или вы из ОПы пишите?
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16.04.2024 11:38 Ответить
Без допомоги США ми програємо, але телемарахфон будемо фінансувати до останнього!
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16.04.2024 11:29 Ответить
Без умелой работы украинских политиков с американским конгресом и президентом у Украины не будет ничего,те кто не способен наладить контакт и полностью себя дискридитировал должен уходить с занимаемых должностей.
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16.04.2024 11:30 Ответить
На кінець то прозрів , вчорашні заяви Камерона, очки відкрили, що всім по факту на нас наплювати, ти або підіймаєш ставки і отримує те що треба від США, або пора відправляти Арахамію в москву на переговори...
Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ давно би не було на нашій території, а так дають нам фігню лиш би ми не подохли, бо їм ой як не хочеться відновлення СССР, але по суті на наших людей їм наплювати ... і це питання вже давно мало бути посталено ребром, або ми отримаємо все що нам потрібно для перемоги сьогодні, або завтра Арахамія їде в РФ на перемовини і ви отримуєте СССР... і вже потім будете платити Ви своє кров'ю за "братовбивчу" війну, за яку вас пуйло 100% заставить заплатити...
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16.04.2024 11:30 Ответить
Штати ще в 22 році говорили що вони не хочуть перемоги України, тому що це призведе до зміни влади в раші .... і ЯО може попасти... цитую дослівно... в руки неадекватних політиків...

а роблять щоб Україна не програла та отримала сильні позиції на переговорах...

але щось і цього не видно більше складається враження що їх задача просто щоб орки загрузли надовго в нашій війні як колись совок в Афгані та не загрожували їм....

А в той же час поставляли ресурси з дисконтом для виробництва їх корпорацій в Азії, даючи надприбутки та стримуючи інфляцію в самих штатах, яка росла через надмірний друк долларів під час пандемії
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16.04.2024 11:42 Ответить
Не розумію, чому так вперто твердить ця людина досить прості речі. Європа бере на себе відповідальність за допомогу Україні, поки США вирішує проблеми. Чому він не говорить про ленд ліз, про Фіцо,який пропонував продаж озброєння, в кінці кінців Пентагон і інші програми є для допомоги ЗСУ. Це Україна має мізер заложених коштів на Перемогу України. Потрібно просто викинути лохів і почати думати про людей, а не відосити і марафонити
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16.04.2024 11:32 Ответить
Ленд ліз був підписаний на рік.
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16.04.2024 11:52 Ответить
Він актуальний іменно сьогодні і іменно в цьому році США говорить про це. Так що не потрібно маніпуляції. Усі шляхи надходження зброї і техніки до ЗСУ мають бути. Ленд ліз не безкоштовно, як тут раніше писали, а ось гроші платити, то уряд України краще дороги профінансує чи котів Тимошенко чи тей самий марафон
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16.04.2024 12:04 Ответить
Від очистки влади від прокацапської зеленої J2и, перемоги нам не бачити
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16.04.2024 11:36 Ответить
рухай власними мізками і роби власними руками, а не США... То зграя недоумків, а нам треба боротися, іншого шляху нема.
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16.04.2024 11:36 Ответить
А чого ж Зеленський так скромнічає? У нього є план, який містить два пункти:
1. Закрити кордони і нахапати заручників і рабів.
2. Нахапати м'яса на вулицях і збивати піхотою КАБи, літаки, ракети, танки, тощо.

П.с.
Ізраїль навіть навіть зараз не закриває кордони для ВСІХ цивільних (чоловіки, жінки).
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16.04.2024 11:39 Ответить
Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від 1 перейти до 10 до 10" - "зе " (ми повинні перейти)може перейти куйлу в задницю" .тільки не у співвідношення 1 до 1.не кажучи про перевагу.
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16.04.2024 11:40 Ответить
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16.04.2024 11:43 Ответить
а шо САША , они кругом проигрывают Афганистан Вьетнам Ирак , а у нас два варианта - или Украина победит или росия проиграет
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16.04.2024 11:43 Ответить
точіть лопати
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16.04.2024 12:42 Ответить
Дайте цьому кретину шаурми нарешті, щоб чимось зайняв свого рота і в одну палату з наполеонами і цезарями
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16.04.2024 12:10 Ответить
Ну да, ну да. І без Татарова і Єрмака. І саме головне- без "Єдиного телемарафону" не буде перемоги. Угу.
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16.04.2024 12:45 Ответить
КЛОУН НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЇ СЛОВА - ЙОГО РОБОТА СМІШИТИ ЛЮДЕЙ
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17.04.2024 11:53 Ответить
 
 