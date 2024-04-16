Без помощи США шансов победить не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский отметил критическую важность помощи от США.
Об этом глава государства заявил в интервью PBS, информирует Цензор.НЕТ.
Также Зеленский отметил, что российские оккупанты существенно преобладают в количестве артиллерийских снарядов.
"Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно отталкивать назад. Если мы хотим полностью защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти до 10 до 10", – добавил президент.
Также, по словам Зеленского, у России есть неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.
"Я надеюсь, что они (Конгресс США. - Ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
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З яйцями по 17 грн. метр шансів нема а не з допомогою сша
5-6 менеджерам нема чого їсти.
тому, у всьому винні буржуї.
5-6 менеджерів будують дороги, укриття та копають лінію фронту. у них все по дорослому. красти, так що б, мільярдами.
Хто тікав - жінки з дітьми на руках? Бо б****ь Хірої борьби за Незалежну 8 років після тусовки під куполом Зради переходили ввечері у київські ресторани, поки майданівців, які дали відсіч мусорам Януковича і тітушкам маринували роками у Лукьянівці за *********** і опір сотруднікам, і там Гімна співали під хаву нашілу бухі в жопу.
Я в свої 72 пішов у воєнкомат і попросив дати мені зброю, яку я більшу частину життя в руках тримав, а вони мені кажуть тобі не положено, іди додому і чекай, до тебе прийдуть, кому треба.
Тоді усіх послав на Чонгар, який на йуху, взяв жінку, звязав її, посадив у машину і виїхав з країни, у якій від кока-коли розплодилося дурнів, як мух і якою правлять гендлярі і лихварі!
А ти теж видно у свій час кока-коли перепив і сильно не воював - так, десь на блок-посту багажники виїждаючих назавжди "перетрахівал"...
Я і тобі тільки можу і маю право сказати з висоти своїх років - пельку заткни синок і роби те, що повинен робити! Захищати людей, щоб не хотілося їм тікати і май гідність і сміливість укурене ЧМО послати подалі! І може я й доживу до того часу, коли мені захочеться понад усе повернутися додому!
а тут вже без вас, польських, та інших, "патріотів" якось буде. і як не буде, всі "патріоти", що здриснули, вже ніяк не вплинуть на ситуацію тут, у нас в Україні.
і таким як ти не треба повертатися, неважливо скільки тобі років, навіть якщо захочеться. залишайтесь з своїм лайном там, куди потікали.
без тебе буде все зає@ісь
І я як родич тих хто в 89 році брали участь в формуванні руху... скажу що держава відновилась тому що тодішні спецслужби і комуністи це довзолили та допомагали...
тому вони і прийшли в більшості потім до влади, захопивши та розікравши більшість підприємств... це була контрольована х...ня
Державу мало проголосити треба сформувати її економіку яка не буде сидіти на кредитах і створити потужні збройні сили... нічого не було зроблено на разі... все заключалось у взятті нового кредиту та щось продати... і ще заробітчан подоїти які змушені були розїхатись по всьому світу
А УГКЦ там відновлювали церкву деякі отці які здавали КГБ інших отців в підпіллі... так вам до відома..... потім так накрали там на будівництвах церков... що їх діти мають будівельні компанії, скупили підприємства і т.д.
Сказав боневтік, перед тим смачно виср@вшись на США...
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США скоріше ***** дасть грошей на захист НПЗ, ніж Україні. якось так.
Асфальти теж штати клало?
Ніхто їм не забороняє йти воювати якщо є бажання.
в.о. президента, хоча б іноді дивися у дзеркало, не тільки для самолюбування - там видно причину №2 проблем в Україні (звісно після ***** - причини №1)
нам спихнули старе озброєння із всіх союзників штатів, а вони взамін отримують *******... його було недостатньо щоб воювати з такою перевагою орків в артилерії, дронах та авіації... тому то все трималось на мотивованих та навчених бійцях і їх героїзмі та самовіддачі...
але совок в армії... коли вони вибули без ротацій та недостачі озброєння, при переповнених штатах тилових частин,
нових мотивованих не має. всі з операції бусик... а підготовку поповнення військове керівництво повністю просрало відносячись до неї халатно... особливо щодо старших офіцерів та піджаків...
https://fakty.ua/ru/436224-mozhem-poteryat-territoriyu-azh-do-dnepra-*******-sprognoziroval-situaciyu-na-fronte-v-sluchae-otsutstviya-pomocshi-zapada
и зеля заговорил. короче все печально. не зря зеля домик в англии за 20 лям фунтов прикупил
Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ давно би не було на нашій території, а так дають нам фігню лиш би ми не подохли, бо їм ой як не хочеться відновлення СССР, але по суті на наших людей їм наплювати ... і це питання вже давно мало бути посталено ребром, або ми отримаємо все що нам потрібно для перемоги сьогодні, або завтра Арахамія їде в РФ на перемовини і ви отримуєте СССР... і вже потім будете платити Ви своє кров'ю за "братовбивчу" війну, за яку вас пуйло 100% заставить заплатити...
а роблять щоб Україна не програла та отримала сильні позиції на переговорах...
але щось і цього не видно більше складається враження що їх задача просто щоб орки загрузли надовго в нашій війні як колись совок в Афгані та не загрожували їм....
А в той же час поставляли ресурси з дисконтом для виробництва їх корпорацій в Азії, даючи надприбутки та стримуючи інфляцію в самих штатах, яка росла через надмірний друк долларів під час пандемії
1. Закрити кордони і нахапати заручників і рабів.
2. Нахапати м'яса на вулицях і збивати піхотою КАБи, літаки, ракети, танки, тощо.
П.с.
Ізраїль навіть навіть зараз не закриває кордони для ВСІХ цивільних (чоловіки, жінки).