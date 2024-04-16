Операторы ночных дронов уничтожают оккупантов, пытающихся штурмовать позиции 63-й ОМБр и 100-й ОМБр. ВИДЕО
На этом видео взвод оккупантов попытался штурмовать позиции 63-й ОМБр и 100-й ОМБр. Разведывательные дроны заранее увидели захватчиков и совместными усилиями ударных дронов, сбросов и артиллерии враг был разбит и должен был бежать с поля боя, оставив своих "двухсотых" и "трехсотых".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которую сделали бойцы третьей роты первого мехбата 100-й ОМБр, снято около десятка точных сбросов.
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Мавы, дроны ждут ребят.
Воги точно в цель ложатся,
Чтобы ночью им присниться,
Ты им пожелай: баю-бай.
Картина была заказана в 1639 году капитаном Франсом Баннингом Коком и семнадцатью его кловенирами (Kloveniers), членами отряда Стрелкового общества гражданского ополчения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] . Восемнадцать имён заказчиков начертаны на щите, добавленном в 1715 году в правой части картины. Всего изображено 34 персонажа (наёмный барабанщик был добавлен к картине бесплатно). Рембрандту заплатили за картину 1600 гульденов (каждый заказчик заплатил по сотне), что по тем временам было большой суммой