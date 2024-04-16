Операторы ночных дронов уничтожают оккупантов, пытающихся штурмовать позиции 63-й ОМБр и 100-й ОМБр. ВИДЕО

На этом видео взвод оккупантов попытался штурмовать позиции 63-й ОМБр и 100-й ОМБр. Разведывательные дроны заранее увидели захватчиков и совместными усилиями ударных дронов, сбросов и артиллерии враг был разбит и должен был бежать с поля боя, оставив своих "двухсотых" и "трехсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которую сделали бойцы третьей роты первого мехбата 100-й ОМБр, снято около десятка точных сбросов.

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