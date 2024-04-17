Пограничники уничтожили вражеские позиции на Харьковщине. ВИДЕО
Украинские пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области. Воины обнаружили замаскированный российский комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор, после чего дронами-камикадзе нанесли точные удары по целям.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.04.2024 18:19 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль