Пограничники уничтожили вражеские позиции на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области. Воины обнаружили замаскированный российский комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор, после чего дронами-камикадзе нанесли точные удары по целям.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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