Прикордонники знищили ворожі позиції на Харківщині. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили ворожі позиції в Харківській області. Воїни виявили замаскований російський комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, після чого дронами-камікадзе нанесли влучні удари по цілях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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