Прикордонники знищили ворожі позиції на Харківщині. ВIДЕО
Українські прикордонники знищили ворожі позиції в Харківській області. Воїни виявили замаскований російський комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, після чого дронами-камікадзе нанесли влучні удари по цілях.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар17.04.2024 18:19 Відповісти Мені подобається 0
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