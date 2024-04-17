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Прикордонники знищили ворожі позиції на Харківщині. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили ворожі позиції в Харківській області. Воїни виявили замаскований російський комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, після чого дронами-камікадзе нанесли влучні удари по цілях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Харківщина (6054)


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Краше б ці істоти на соловках свої тєрємкі будували
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17.04.2024 18:19 Відповісти
 
 