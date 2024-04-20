Оккупант горит заживо на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент, как российский захватчик горит живьем на поле боя, после прилета термобарической гранаты на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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