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Новости Видео Война
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Оккупант горит заживо на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент, как российский захватчик горит живьем на поле боя, после прилета термобарической гранаты на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также: Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе, бросив в него камень. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+32
Рекомендовано людям з слабкой псіхікой з метою ейо зміцьніванья
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20.04.2024 12:02
+18
А шо не так - м"ясо повинно бути хорошо прожареним
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20.04.2024 11:49
+18
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20.04.2024 11:58
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А шо не так - м"ясо повинно бути хорошо прожареним
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20.04.2024 11:49 Ответить
З хрумкою скоринкою.
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20.04.2024 13:20 Ответить
Дуже гарно горів окупант на украінській землі
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20.04.2024 23:02 Ответить
Дещо нерівномірне просмажування.
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20.04.2024 11:51 Ответить
Зате з просмаженою хрумкою шкірочкою!
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20.04.2024 12:31 Ответить
не всі лисиці ******* well done, більшість все ж таки medium, або навіть rare.
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20.04.2024 14:40 Ответить
Стейк well done
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20.04.2024 11:55 Ответить
Биотопливо.
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20.04.2024 11:55 Ответить
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20.04.2024 11:58 Ответить
Рекомендовано людям з слабкой псіхікой з метою ейо зміцьніванья
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20.04.2024 12:02 Ответить
Окупант горить, прапор майорить. Хто не вирив яму ще собі, то має рить!

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20.04.2024 12:04 Ответить
смажені буряти смачніші. смажені кацапи гімном воняють.
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20.04.2024 12:07 Ответить
У нас з Вами однакові смакі, бо я гадав, що це мені одному так здалося...
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20.04.2024 15:45 Ответить
то воно шевелиця!
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20.04.2024 12:15 Ответить
Мать Ра это тьма - дума от Ма. Ра - сын Мара - тот кто нагрел воду. Рада - ну, с этим все понятно.
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20.04.2024 12:15 Ответить
Полюбоваться в субботу утром красивой девушкой и на горящего кацапа , что может быть лучше для хорошего настроения..
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20.04.2024 12:18 Ответить
Лучше, когда горит больше одного кацапа
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20.04.2024 12:21 Ответить
А что, если калоцапа хорошо обжарить оно будет лучше пахнуть?
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20.04.2024 16:27 Ответить
100% будет лучше пахнуть. При жизни он только воняет.
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21.04.2024 11:55 Ответить
Не вистачає коментаря того епічного палія...
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20.04.2024 12:26 Ответить
Мабуть бронежилет не надел (предположение)
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20.04.2024 12:28 Ответить
Ачєрєдная акліматізация рашиста перед потраплянням до пекла...
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20.04.2024 12:41 Ответить
орк вогнений.
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20.04.2024 13:02 Ответить
Наконец-то у меня нет претензий к видео.
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20.04.2024 13:05 Ответить
Шо поробиш - "Сезон шашликів"...
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20.04.2024 13:07 Ответить
Лишнехромосомные в масленицу играют?
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20.04.2024 13:37 Ответить
пАвтарил подвиг дида. Сумел таки выйти в люди и не просто спиться где-нибудь под Калугой, или Саратовым. Теперь парту в школе куда он иногда приходил назовут его именем.
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20.04.2024 14:08 Ответить
Класична доля окупанта.ГОРИ В АДУ ДАЛІ.
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20.04.2024 14:19 Ответить
Класичний спосіб знищення колорадських жуків.
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20.04.2024 14:26 Ответить
Петух гриль получится... 🥨🍗
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20.04.2024 14:34 Ответить
володя дивись як виглядають правильні майські шашлики
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20.04.2024 15:31 Ответить
як казав герой Шварценегера в фільмі "красная жара":

- в літєйном цєху било жарчє !
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20.04.2024 15:36 Ответить
Так красіво,по дамашнєму
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20.04.2024 17:27 Ответить
Поклики Захисники Україну боронять, єрмак журнали собі спонсорує для себе, https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html

Мабуть, цим журналом, він відбиває бомби московитів…
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20.04.2024 18:18 Ответить
Впевнений,що останніми словами цього витязя були: За швейцарскоє шалє Кабаєвой! За новую яхту Сєчіна! Ми русскіє,с намі Бог!...
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20.04.2024 18:58 Ответить
шашлики у травні..
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20.04.2024 19:42 Ответить
Он не горит, он денацифицируется.
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20.04.2024 21:10 Ответить
Облом, какое короткое 😒 Даже не успел психику укрепить... 🙂
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20.04.2024 22:17 Ответить
кацапорилі - це напалм і він не тушиться поки не виґорить.....
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21.04.2024 02:38 Ответить
зелені, ми не забули за ваш захист України нічого - попа раци...
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21.04.2024 02:50 Ответить
американці ухвалили допомогу Україні - слава нації!
а по 2% так?
чи ну його ***** - натовчяне?
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21.04.2024 03:01 Ответить
Україна так назавжди думає на підсос партнерів насісти? - так не робить...
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21.04.2024 03:05 Ответить
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21.04.2024 10:41 Ответить
Ааа..... трошки пече...
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21.04.2024 10:53 Ответить
Нравица-нинравица, терпи пынина красава.
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21.04.2024 15:34 Ответить
то він такий проспіртований?
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22.04.2024 14:28 Ответить
 
 