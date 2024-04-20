Оккупант горит заживо на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент, как российский захватчик горит живьем на поле боя, после прилета термобарической гранаты на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+32 Yurka Gagarin
показать весь комментарий20.04.2024 12:02
+18 Валентин Коваль #587289
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+18 Алекс Скела
показать весь комментарий20.04.2024 11:58
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- в літєйном цєху било жарчє !
Мабуть, цим журналом, він відбиває бомби московитів…
а по 2% так?
чи ну його ***** - натовчяне?