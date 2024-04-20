УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12202 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 286 46

Окупант горить живцем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як російський загарбник горить живцем на полі бою, після прильоту термобаричної гранати на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Танкісти 63-ї ОМБр допомогли піхоті захопити ворожий опорний пункт на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Рекомендовано людям з слабкой псіхікой з метою ейо зміцьніванья
показати весь коментар
20.04.2024 12:02
+18
А шо не так - м"ясо повинно бути хорошо прожареним
показати весь коментар
20.04.2024 11:49
+18
показати весь коментар
20.04.2024 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо не так - м"ясо повинно бути хорошо прожареним
показати весь коментар
20.04.2024 11:49 Відповісти
З хрумкою скоринкою.
показати весь коментар
20.04.2024 13:20 Відповісти
Дуже гарно горів окупант на украінській землі
показати весь коментар
20.04.2024 23:02 Відповісти
Дещо нерівномірне просмажування.
показати весь коментар
20.04.2024 11:51 Відповісти
Зате з просмаженою хрумкою шкірочкою!
показати весь коментар
20.04.2024 12:31 Відповісти
не всі лисиці ******* well done, більшість все ж таки medium, або навіть rare.
показати весь коментар
20.04.2024 14:40 Відповісти
Стейк well done
показати весь коментар
20.04.2024 11:55 Відповісти
Биотопливо.
показати весь коментар
20.04.2024 11:55 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2024 11:58 Відповісти
Рекомендовано людям з слабкой псіхікой з метою ейо зміцьніванья
показати весь коментар
20.04.2024 12:02 Відповісти
Окупант горить, прапор майорить. Хто не вирив яму ще собі, то має рить!

показати весь коментар
20.04.2024 12:04 Відповісти
смажені буряти смачніші. смажені кацапи гімном воняють.
показати весь коментар
20.04.2024 12:07 Відповісти
У нас з Вами однакові смакі, бо я гадав, що це мені одному так здалося...
показати весь коментар
20.04.2024 15:45 Відповісти
то воно шевелиця!
показати весь коментар
20.04.2024 12:15 Відповісти
Мать Ра это тьма - дума от Ма. Ра - сын Мара - тот кто нагрел воду. Рада - ну, с этим все понятно.
показати весь коментар
20.04.2024 12:15 Відповісти
Полюбоваться в субботу утром красивой девушкой и на горящего кацапа , что может быть лучше для хорошего настроения..
показати весь коментар
20.04.2024 12:18 Відповісти
Лучше, когда горит больше одного кацапа
показати весь коментар
20.04.2024 12:21 Відповісти
А что, если калоцапа хорошо обжарить оно будет лучше пахнуть?
показати весь коментар
20.04.2024 16:27 Відповісти
100% будет лучше пахнуть. При жизни он только воняет.
показати весь коментар
21.04.2024 11:55 Відповісти
Не вистачає коментаря того епічного палія...
показати весь коментар
20.04.2024 12:26 Відповісти
Мабуть бронежилет не надел (предположение)
показати весь коментар
20.04.2024 12:28 Відповісти
Ачєрєдная акліматізация рашиста перед потраплянням до пекла...
показати весь коментар
20.04.2024 12:41 Відповісти
орк вогнений.
показати весь коментар
20.04.2024 13:02 Відповісти
Наконец-то у меня нет претензий к видео.
показати весь коментар
20.04.2024 13:05 Відповісти
Шо поробиш - "Сезон шашликів"...
показати весь коментар
20.04.2024 13:07 Відповісти
Лишнехромосомные в масленицу играют?
показати весь коментар
20.04.2024 13:37 Відповісти
пАвтарил подвиг дида. Сумел таки выйти в люди и не просто спиться где-нибудь под Калугой, или Саратовым. Теперь парту в школе куда он иногда приходил назовут его именем.
показати весь коментар
20.04.2024 14:08 Відповісти
Класична доля окупанта.ГОРИ В АДУ ДАЛІ.
показати весь коментар
20.04.2024 14:19 Відповісти
Класичний спосіб знищення колорадських жуків.
показати весь коментар
20.04.2024 14:26 Відповісти
Петух гриль получится... 🥨🍗
показати весь коментар
20.04.2024 14:34 Відповісти
володя дивись як виглядають правильні майські шашлики
показати весь коментар
20.04.2024 15:31 Відповісти
як казав герой Шварценегера в фільмі "красная жара":

- в літєйном цєху било жарчє !
показати весь коментар
20.04.2024 15:36 Відповісти
Так красіво,по дамашнєму
показати весь коментар
20.04.2024 17:27 Відповісти
Поклики Захисники Україну боронять, єрмак журнали собі спонсорує для себе, https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html

Мабуть, цим журналом, він відбиває бомби московитів…
показати весь коментар
20.04.2024 18:18 Відповісти
Впевнений,що останніми словами цього витязя були: За швейцарскоє шалє Кабаєвой! За новую яхту Сєчіна! Ми русскіє,с намі Бог!...
показати весь коментар
20.04.2024 18:58 Відповісти
шашлики у травні..
показати весь коментар
20.04.2024 19:42 Відповісти
Он не горит, он денацифицируется.
показати весь коментар
20.04.2024 21:10 Відповісти
Облом, какое короткое 😒 Даже не успел психику укрепить... 🙂
показати весь коментар
20.04.2024 22:17 Відповісти
кацапорилі - це напалм і він не тушиться поки не виґорить.....
показати весь коментар
21.04.2024 02:38 Відповісти
зелені, ми не забули за ваш захист України нічого - попа раци...
показати весь коментар
21.04.2024 02:50 Відповісти
американці ухвалили допомогу Україні - слава нації!
а по 2% так?
чи ну його ***** - натовчяне?
показати весь коментар
21.04.2024 03:01 Відповісти
Україна так назавжди думає на підсос партнерів насісти? - так не робить...
показати весь коментар
21.04.2024 03:05 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2024 10:41 Відповісти
Ааа..... трошки пече...
показати весь коментар
21.04.2024 10:53 Відповісти
Нравица-нинравица, терпи пынина красава.
показати весь коментар
21.04.2024 15:34 Відповісти
то він такий проспіртований?
показати весь коментар
22.04.2024 14:28 Відповісти
 
 