Окупант горить живцем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як російський загарбник горить живцем на полі бою, після прильоту термобаричної гранати на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+32 Yurka Gagarin
показати весь коментар20.04.2024 12:02
+18 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.04.2024 11:49
+18 Алекс Скела
показати весь коментар20.04.2024 11:58
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- в літєйном цєху било жарчє !
Мабуть, цим журналом, він відбиває бомби московитів…
а по 2% так?
чи ну його ***** - натовчяне?