Окупант горить живцем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як російський загарбник горить живцем на полі бою, після прильоту термобаричної гранати на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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