Уцелевший крест на куполе разрушенной церкви в разбомбленной и оккупированной Новомихайловке на Донетчине. ВИДЕО

Оккупанты опубликовали запись, на которой снята "освобожденная" Новомихайловка на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сняли виды "русского мира" с помощью беспилотника. В кадр попадают уничтоженные дома местных жителей и церковь. Храм тоже практически уничтожен. Но на его куполе уцелел крест.

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