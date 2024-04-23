Уцелевший крест на куполе разрушенной церкви в разбомбленной и оккупированной Новомихайловке на Донетчине. ВИДЕО
Оккупанты опубликовали запись, на которой снята "освобожденная" Новомихайловка на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сняли виды "русского мира" с помощью беспилотника. В кадр попадают уничтоженные дома местных жителей и церковь. Храм тоже практически уничтожен. Но на его куполе уцелел крест.
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Церковні куполи
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При виготовленні церковних бань наша майстерня використовує матеріал нержавіюча (технічна, харчова) сталь з покриттям TiN (нітрид титану). Постачальник металу надає всю необхідну документацію на матеріал (сертифікати та інші документи), а також гарантію 50 років.
Источник: https://kupolu.com.ua/category/tserkovnye-kupola/