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Уцелевший крест на куполе разрушенной церкви в разбомбленной и оккупированной Новомихайловке на Донетчине. ВИДЕО

Оккупанты опубликовали запись, на которой снята "освобожденная" Новомихайловка на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сняли виды "русского мира" с помощью беспилотника. В кадр попадают уничтоженные дома местных жителей и церковь. Храм тоже практически уничтожен. Но на его куполе уцелел крест.

Смотрите: Сутки на Донетчине: жертвы в Красногоровке и Новоалександровке, много повреждений жилой инфраструктуры. ФОТО

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РПЦ (744) уничтожение (6909) русский мир (614) Донецкая область (9636) разрушение (162)


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Лаптєногіє виродки !
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23.04.2024 10:41 Ответить
Вот так должны выглядеть Истра под москвой и Шебекино под белгородом....
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23.04.2024 11:00 Ответить
Переслати це відео в палату представників і показати тим, хто вєщаєт про боротьбу з християнством українців, мадам Грін персонально.
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23.04.2024 12:44 Ответить
В Америці дуже багато Євангелістів, вони дуже переймаються руйнацією християнських святинь в Україні, храмів, музеїв. До них православній громаді потрібно звертатися, хоча вони і самі пильно слідкують за подіями.
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23.04.2024 15:55 Ответить
Ба́ня - гранчаста або кругла в плані форма даху над куполом чи барабаном храмової споруди; іноді - те саме, що купол.

Церковні куполи

Виготовлення церковних бань - богоугодна справа. Наші майстри ******* свою роботу, роблять її з душею та особливим талантом. Адже у кожного з нас болить душа, коли бачимо безверхі храми.

При виготовленні церковних бань наша майстерня використовує матеріал нержавіюча (технічна, харчова) сталь з покриттям TiN (нітрид титану). Постачальник металу надає всю необхідну документацію на матеріал (сертифікати та інші документи), а також гарантію 50 років.

Источник: https://kupolu.com.ua/category/tserkovnye-kupola/
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23.04.2024 16:56 Ответить
зрозуміло, дякую. Просто ніколи не чула про таку назву башти.
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24.04.2024 11:41 Ответить
 
 