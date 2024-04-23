Уничтожение РЛС и командного пункта вражеского ЗРК С-400 "Триумф". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили РЛС и командный пункт вражеского ЗРК С-400 "Триумф".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Очередной ракетный удар M142 HIMARS по РЛС и командному пункту ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ", - отмечается в комментарии к видео.
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+16 Сергей Бойко #578883
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Духова електрошафа.
чувак, фільтруй мати які викладаєш на широкий загал...
задрала срань зі своїм збоченим матюччям рюськім міром...
Головне, щоб шапками московитів не закидати та неприменшувати розум московитів!!! За 11 років війни, досвіду дещо набралися…., тому,
незабуваймо, що героїчні БІЙЦІ, з'являються там, де керовніки, у ланці бригада-батальйон-рота, непродумали головою своєю план бойових дій та взаємодію і вогневу підтримку…!!
Але тут питання інше: чи це не макет? Русні не видно, колір яскравий, стоїть посеред поля.