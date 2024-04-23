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Уничтожение РЛС и командного пункта вражеского ЗРК С-400 "Триумф". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили РЛС и командный пункт вражеского ЗРК С-400 "Триумф".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередной ракетный удар M142 HIMARS по РЛС и командному пункту ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский ЗРК "БУК" с помощью РСЗО "HIMARS" уничтожили украинские воины на запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2744) уничтожение (6909) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+16
Охрененнный комплекс ПВО , даже себя не может защитить.
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23.04.2024 11:47
+13
Кацап, коли влучають у кабіну, яка живлеться на 380 В, та купу А, то вискочити твоім свіввітчізникам по Параші, з цього друшлака під напругою та при КЗ шансів 0.
Духова електрошафа.
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23.04.2024 11:54
+9
Шо, кацап, не до смаку?
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23.04.2024 11:49
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Шо, кацап, не до смаку?
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23.04.2024 11:49 Ответить
Кацап, коли влучають у кабіну, яка живлеться на 380 В, та купу А, то вискочити твоім свіввітчізникам по Параші, з цього друшлака під напругою та при КЗ шансів 0.
Духова електрошафа.
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23.04.2024 11:54 Ответить
не звертай увагу, там деменція.
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23.04.2024 12:08 Ответить
Оооо, ще один лапоть всплив з круглого отвору підлоги Параши! Ти всплив шоб гівном плюнути? Занурюйся обратно, лапоть.
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23.04.2024 12:38 Ответить
А шо они там хороводы должны водить? Как ты по 32 секундному ролику понял что там ни кого нет?
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23.04.2024 12:16 Ответить
Охрененнный комплекс ПВО , даже себя не может защитить.
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23.04.2024 11:47 Ответить
Автор:

чувак, фільтруй мати які викладаєш на широкий загал...
задрала срань зі своїм збоченим матюччям рюськім міром...
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23.04.2024 11:52 Ответить
Молодці, Захисники України!!
Головне, щоб шапками московитів не закидати та неприменшувати розум московитів!!! За 11 років війни, досвіду дещо набралися…., тому,
незабуваймо, що героїчні БІЙЦІ, з'являються там, де керовніки, у ланці бригада-батальйон-рота, непродумали головою своєю план бойових дій та взаємодію і вогневу підтримку…!!
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23.04.2024 11:57 Ответить
3 -й раз бачу знищення цього комплексу.... складається враження. що їх було не 1, а 3 як мінімум))), може це макет, кацапи геть не дурні..., а може це така гра, типу вони знищили наші макетні літаки, а ми їхній макет с-400, поки рахунок: 1-1
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23.04.2024 12:15 Ответить
Якщо більше трьох разів передивитись, то складеться враження, що їх щє більше)
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23.04.2024 12:58 Ответить
Бентежить також відсутність слідів від коліс. Від паркування такого комплексу все поле мало бути в борознах і смугах від коліс. А тут стоять яскраво фарбовані коробочки і феєрверку нема.
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23.04.2024 17:52 Ответить
Хтось побачив "знищений" С-400? Я побачив воронки від вибухів навколо машин. Ніби одна таки уражена. Дуже часто хочеться удаване видати за дійсне...
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23.04.2024 12:38 Ответить
У "Хаймарса" дуже дрібні та численні уламки. Здалека машина виглядає як ціла, а насправді всередині вся електроніка на фарш перетворена. І радар фактично знищений.
Але тут питання інше: чи це не макет? Русні не видно, колір яскравий, стоїть посеред поля.
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23.04.2024 12:43 Ответить
Ну в теории если комплекс не включен - а обычно он и не включен - потому как иначе его со Средиземного моря видно - то умный пвошник старается находиться от него подальше, в каком то блиндаже в посадке. Так шансов не получить пару десятков незапланированных природой дырок от вольфрамовых шариков - сильно меньше. Еще в совке как мне рассказывали люди которые служили на комплексах типа Бука - в случае боевого применения - ты увидел цель, делаешь запуск и тикай как можно дальше. Ногами по полю.
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23.04.2024 13:16 Ответить
Фарбування якесь дивне. Здалека видно.
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23.04.2024 13:19 Ответить
ніхто не писав про "знищений С-400", знищена РЛС С-400 вольфрамовими кульками і командний пункт прямим влучанням.
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23.04.2024 13:00 Ответить
Да, но пусковые без командного пункта и радара можно в металл сдавать. Не взлетит.
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23.04.2024 13:13 Ответить
Якийсь неоднозначний ролик. Дуже хочеться вірити, що це справжній С-400, а не макет. Але сумніви присутні...
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23.04.2024 12:55 Ответить
РЛС складної форми, як мінімум РЛС не макет. А командний пункт може бути
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23.04.2024 13:01 Ответить
Судячи з цієї картинки, вразили перші дві позиції:

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23.04.2024 13:04 Ответить
А ось і підтвердження від русні. Пишуть, що пошкодило лише кабіну. Все інше вціліло...

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25.04.2024 06:56 Ответить
Шо, опять? У с-400 случилось внезапное отравление вольфрамом. Ну в принципе даже если и ложная цель - ну то себестоимость относительно невелика. А если это настоящее - то бобик однозначно сдох. Вопрос в том - зачем орки подтягивают такие комплексы ближе к линии фронта? Как же рассказы о том что с-400 может пулять на сотни километров?
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23.04.2024 13:12 Ответить
Може заввисока кривизна земної поверхні? А вони її так вирівнюють?
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23.04.2024 13:27 Ответить
Покрасили желтым чтобы легче было найти?
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23.04.2024 17:33 Ответить
 
 