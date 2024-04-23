Уничтожение РЛС и командного пункта вражеского ЗРК С-400 "Триумф". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили РЛС и командный пункт вражеского ЗРК С-400 "Триумф".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередной ракетный удар M142 HIMARS по РЛС и командному пункту ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ", - отмечается в комментарии к видео.

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