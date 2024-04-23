Знищення РЛС та командного пункту ворожого ЗРК С-400 "Тріумф". ВIДЕО

Українські воїни знищили РЛС та командний пункт ворожого ЗРК С-400 "Тріумф".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Черговий ракетний удар M142 HIMARS по РЛС та командному пункту ЗРК С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - зазначається у коментарі до відео.

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