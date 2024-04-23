Знищення РЛС та командного пункту ворожого ЗРК С-400 "Тріумф". ВIДЕО
Українські воїни знищили РЛС та командний пункт ворожого ЗРК С-400 "Тріумф".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Черговий ракетний удар M142 HIMARS по РЛС та командному пункту ЗРК С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+16 Сергей Бойко #578883
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+13 Старый зольдат
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+9 Старый зольдат
показати весь коментар23.04.2024 11:49
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Духова електрошафа.
чувак, фільтруй мати які викладаєш на широкий загал...
задрала срань зі своїм збоченим матюччям рюськім міром...
Головне, щоб шапками московитів не закидати та неприменшувати розум московитів!!! За 11 років війни, досвіду дещо набралися…., тому,
незабуваймо, що героїчні БІЙЦІ, з'являються там, де керовніки, у ланці бригада-батальйон-рота, непродумали головою своєю план бойових дій та взаємодію і вогневу підтримку…!!
Але тут питання інше: чи це не макет? Русні не видно, колір яскравий, стоїть посеред поля.