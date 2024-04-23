Спецназовцы ССО за неделю работы на Донетчине уничтожили танк Т-72, ЗРГК, ББМ оккупантов. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов тактической группы "Медоїд" 3-го полка ССО за неделю работы в Донецкой области обнаружили и уничтожили танк Т-72, зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска", боевую бронированную машину, ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы спецназовцев опубликовал телеграм-канал "Оперативный ВСУ.
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Щоб пенсію їм, більшу оформили, кадровики та Пенсійний Фонд….
За бронюванням переховуються, за спинами ЖІНОК і ДІТЕЙ!
Усьо ж, па РИГламенту ВРУ і КМУ ??? Самі б вони уже під Кринками воювали, але ж -РИГламент…., куди ж…