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Спецназовцы ССО за неделю работы на Донетчине уничтожили танк Т-72, ​​ЗРГК, ББМ оккупантов. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов тактической группы "Медоїд" 3-го полка ССО за неделю работы в Донецкой области обнаружили и уничтожили танк Т-72, зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска", боевую бронированную машину, ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы спецназовцев опубликовал телеграм-канал "Оперативный ВСУ.

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Автор: 

танк (2255) уничтожение (6909) Донецкая область (9636) ССО (526)


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Ось така роботи, 24/7 у Захисників України, а у Стефанчука з Шмигалем, посуботам та неділям - вихідні, мабуть, вони особисто, - паХАРІ!!
Щоб пенсію їм, більшу оформили, кадровики та Пенсійний Фонд….
За бронюванням переховуються, за спинами ЖІНОК і ДІТЕЙ!
Усьо ж, па РИГламенту ВРУ і КМУ ??? Самі б вони уже під Кринками воювали, але ж -РИГламент…., куди ж…
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23.04.2024 23:41 Ответить
А сколько тех спецназовцев - трое?
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24.04.2024 00:03 Ответить
 
 