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Спецпризначенці ССО за тиждень роботи на Донеччині знищили танк Т-72, ЗРГК, ББМ окупантів. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го полку ССО за тиждень роботи на Донеччині виявили та знищили танк Т-72, зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска", бойову броньовану машину, ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Полонений росіянин про те, як потрапив у полон: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВIДЕО

Автор: 

танк (2066) знищення (7221) Донецька область (8447) ССО (519)


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Ось така роботи, 24/7 у Захисників України, а у Стефанчука з Шмигалем, посуботам та неділям - вихідні, мабуть, вони особисто, - паХАРІ!!
Щоб пенсію їм, більшу оформили, кадровики та Пенсійний Фонд….
За бронюванням переховуються, за спинами ЖІНОК і ДІТЕЙ!
Усьо ж, па РИГламенту ВРУ і КМУ ??? Самі б вони уже під Кринками воювали, але ж -РИГламент…., куди ж…
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23.04.2024 23:41 Відповісти
А сколько тех спецназовцев - трое?
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24.04.2024 00:03 Відповісти
 
 