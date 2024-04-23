Спецпризначенці ССО за тиждень роботи на Донеччині знищили танк Т-72, ЗРГК, ББМ окупантів. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го полку ССО за тиждень роботи на Донеччині виявили та знищили танк Т-72, зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска", бойову броньовану машину, ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ.
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Щоб пенсію їм, більшу оформили, кадровики та Пенсійний Фонд….
За бронюванням переховуються, за спинами ЖІНОК і ДІТЕЙ!
Усьо ж, па РИГламенту ВРУ і КМУ ??? Самі б вони уже під Кринками воювали, але ж -РИГламент…., куди ж…