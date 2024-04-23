Спецпризначенці ССО за тиждень роботи на Донеччині знищили танк Т-72, ЗРГК, ББМ окупантів. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го полку ССО за тиждень роботи на Донеччині виявили та знищили танк Т-72, зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска", бойову броньовану машину, ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ.

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