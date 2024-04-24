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Украинские защитники атаковали логово врага дронами-камикадзе. ВИДЕО

Пилоты 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нашли логово врага и уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео поражения местоположения врага опубликовал телеграм-канал "Ескадрон".

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Автор: 

ликвидация (3534) уничтожение (6909)


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24.04.2024 19:35 Ответить
Щиро дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Україна з Українцями, переможе московитів навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, незважаючи на усі зашквари, дивних осіб при посадах!
Час їх завершується, і вони це знають!! Оман їх чекає, з лижами…
Бакай з ДУС кучми, може проконсультувати …
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24.04.2024 20:08 Ответить
А конкретно, що це за "лігво"? Здається мені, що деякі кадри з цього я вже бачив раніше.
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24.04.2024 21:13 Ответить
 
 