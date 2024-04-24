Украинские защитники атаковали логово врага дронами-камикадзе. ВИДЕО
Пилоты 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нашли логово врага и уничтожили его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео поражения местоположения врага опубликовал телеграм-канал "Ескадрон".
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Україна з Українцями, переможе московитів навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, незважаючи на усі зашквари, дивних осіб при посадах!
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