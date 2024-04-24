Українські захисники атакували лігво ворога дронами-камікадзе. ВIДЕО
Пілоти 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого знайшли лігво ворога та знищили його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження місця розташування ворога опублікував телеграм-канал Ескадрон.
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Україна з Українцями, переможе московитів навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, незважаючи на усі зашквари, дивних осіб при посадах!
Час їх завершується, і вони це знають!! Оман їх чекає, з лижами…
Бакай з ДУС кучми, може проконсультувати …