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Українські захисники атакували лігво ворога дронами-камікадзе. ВIДЕО

Пілоти 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого знайшли лігво ворога та знищили його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження місця розташування ворога опублікував телеграм-канал Ескадрон.

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24.04.2024 19:35 Відповісти
Щиро дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Україна з Українцями, переможе московитів навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, незважаючи на усі зашквари, дивних осіб при посадах!
Час їх завершується, і вони це знають!! Оман їх чекає, з лижами…
Бакай з ДУС кучми, може проконсультувати …
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24.04.2024 20:08 Відповісти
А конкретно, що це за "лігво"? Здається мені, що деякі кадри з цього я вже бачив раніше.
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24.04.2024 21:13 Відповісти
 
 