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Двое российских оккупантов подрываются на неизвестном предмете. ВИДЕО

Двое российских оккупантов неудачно что-то подняли с украинской земли. Подарок им оставили бойцы тактической группы "Адам".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Интервью с командиром сводной тактической группы "Адам" Евгением Межевикиным читайте здесь.

Смотрите также: Оккупант исчез после прямого попадания снаряда. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6738)


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Топ комментарии
+32
Ліворуч космонавт, праворуч танцюрист!
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25.04.2024 22:29
+31
Ой красівоє, ой красівоє.... А дригає як... Смакота!!!!
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25.04.2024 22:26
+17
Как таракан шевелит ножками.
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25.04.2024 22:32
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Ой красівоє, ой красівоє.... А дригає як... Смакота!!!!
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25.04.2024 22:26 Ответить
Ліворуч космонавт, праворуч танцюрист!
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25.04.2024 22:29 Ответить
Справа - шланг гофрированный - делает рыло , шо отбивает каамаринскую.
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25.04.2024 23:13 Ответить
Навіть процитую свинособачою :

"А бабочка
крылышками
бяк-бяк-бяк-бяк
А за ней воробышек
прыг-прыг-прыг-прыг
Он её голубушку
шмяк-шмяк-шмяк-шмяк
Ам-ням-ням-ням
да и
шмыг-шмыг-шмыг-шмыг "

Смерть рашистським свинорилам !
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26.04.2024 11:10 Ответить
Другий хотів взлетіти як і перший, але "крила" підгоріли.
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26.04.2024 01:53 Ответить
Це як півень з відрубаною головою.Кілька хвилин може дригати лапами.
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25.04.2024 22:44 Ответить
А розумні люди вчать дітей змалечку: "Не чіпай чужого! Не ходи по копаному!"
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26.04.2024 06:17 Ответить
Гарне відіо на нічь, щоб краще спалось!
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25.04.2024 23:23 Ответить
одному пощастило,
здох відразу.
а другий і кудась біг, і всім привіт передавав...
клас.....
шкода, третього не дістало..
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26.04.2024 10:29 Ответить
Avada Kedavra!
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25.04.2024 22:27 Ответить
Дары смерти ))
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25.04.2024 23:01 Ответить
Яке кумедне відео.
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25.04.2024 22:28 Ответить
Нижній брейк-денс
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25.04.2024 22:30 Ответить
Крамп
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25.04.2024 23:19 Ответить
І хто там?
Почтальон, вам бандеролька від Адама і.... віночок від Єви

😂
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25.04.2024 22:30 Ответить
Сенегальці...були...
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25.04.2024 22:31 Ответить
Как таракан шевелит ножками.
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25.04.2024 22:32 Ответить
А второй, сволота, не захотел нас повеселить, подрыгать ножками
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26.04.2024 00:55 Ответить
Так він же здивував нас! Своїм "сальто-мортале"! (Переклад з італійсько-циркової - "смертельний переворот")
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26.04.2024 06:20 Ответить
)))) лісапета поки не вкрав, але крутити педалі квльтяшками від ніг вже вчиться
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25.04.2024 22:32 Ответить
Подарунками наши хлопців фашисти задоволені , як видно із відео 😡
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25.04.2024 22:33 Ответить
Не ну ти диви шо той кацап викаблучуе, *********!!!А той шо вмів літати, то вопше акробат несамовитий, цірк де солей то попросту сумна контора.
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25.04.2024 22:34 Ответить
Цирк До Соплей
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26.04.2024 00:42 Ответить
Руzzкоє ґовно трєпихалос на вєтру...))
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25.04.2024 22:35 Ответить
на невидимому велосипеді хотів втікти свинорилий,педалі крутив і відправився відразу на концерт до заслуженного артиста россії
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25.04.2024 22:36 Ответить
Раждьоний ползать- лєтать нє может!
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25.04.2024 22:36 Ответить
Як приємно отой ручками-ніжками чеберяє!
(розчулюється)
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25.04.2024 22:37 Ответить
як той зайчик
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25.04.2024 23:14 Ответить
Мені теж так здалося
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26.04.2024 01:08 Ответить
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25.04.2024 22:38 Ответить
Особливо суворов - татарин, походить з татарського роду - сувор - часовой.
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26.04.2024 12:54 Ответить
Шо воно ще мельтехає... ? Доктор сказав в морг, значить в морг!
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25.04.2024 22:41 Ответить
Жратоньки захотілось, смачна вам суки наша бринза.
Третьому пощастило, смажена орчатина, що правда ре, ліворуч полетіла.
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25.04.2024 22:43 Ответить
сразу побежал заупокойную навернуть
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26.04.2024 14:04 Ответить
Это страшно, но нихуа не жалко
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25.04.2024 22:44 Ответить
ну вже невідомий предмет, а до того, то був якийсь білий предмет.
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25.04.2024 22:46 Ответить
Это был торт.
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26.04.2024 00:44 Ответить
А "торт" був від "Рошен"?
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26.04.2024 06:22 Ответить
Скорее всего да. С порохом от Пороха. Ну, это уже вам решать.
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26.04.2024 07:02 Ответить
Жаль - немає"оригінальної озвучки" Він же там у такому захваті руками-ногами махав! Мабуть, і кричав, у захопленні від смаку "тортика"
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26.04.2024 10:27 Ответить
Вкус тортика подозрительно напоминал вкус резко обуглевшегося до костей е..ала давно немытого кацапа.
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26.04.2024 11:32 Ответить
Яр, у меня к вам вопрос. У нас в местном украинском магазине продаётся вяленая рыбка, крупный карась, тарань, вобла и т.д. в вакуумной упаковке. Написано "Продукт Украины". Компания "Кузьмич". Отличное качество и вкус. Вы слышали в Украине про такую компанию?
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27.04.2024 02:15 Ответить
Не чув і не бачив А може - просто не помічав Бо уваги сильно не звертав Вона мене не сильно цікавить Частково з-за того що в"ялю і копчу для себе сам
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27.04.2024 02:29 Ответить
Тож я й запитав у вас, бо зрозумів, що ви сам рибалка. Просто хотілося б купувати справді український продукт, а не підробку з написом "Product of Ukraine". Запитання. Де в Україні ловлять воблу у промисловому масштабі?
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27.04.2024 06:30 Ответить
По суті, "вобла" - це і є "в"ялена плітка" та її "родичі" - краснопірка, синець, густєра, кляпець (білоглазка) та лящ з язем та головнем Це так звана "товарно-технічна назва" (так само як "актинідію китайську" у продажі називають "ківі") У вузькому значенні, "воблою іменується так звана "прохідна плітка" Це підвид плітки звичайної, яка лише нереститься в ріках, а нагулює вагу в напівпрісноводних лиманах Чорного та Азовського морів Колись її ловили промислово по всіх ріках Азово-Чорноморського басейну Після встановлення гребель ГЕС подібний вилов проводився нижче каскаду гребель, у гирлах річок, а також у лиманах
На сьогодні цю рибу не ловлять взагалі Частина угідь - під окупацією Частина - в зоні бойових дій та у прифронтовій зоні, і там навіть вихід на воду заборонений (тим більше - там і купа мін виставлена) Те що зараз продають - переважно продукт браконьєрства на внутрішніх водоймах
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27.04.2024 07:32 Ответить
Дуже часто буває, що компанії, що розташовані за кордоном, мають своє виробництво продуктів чи з сировини, що одержують з батьківщини (з нинішними швидкісними доставками це не фантастика), чи самі виробляють своє, але за "бабусіними"рецептами.
Тож, по-перше, роздивіться штрих-коди (у мережі можна знайти усі розшифровки), а по-лруге, погугліте щодо того "Кузьміча".
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28.12.2024 15:22 Ответить
ВСУ играют в гольф... по-украински:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cdy1g9/kurt_company_unit_at_work_28th_ombr_donetsk/
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27.04.2024 02:27 Ответить
Хорошим був білий предмет! Побільше б таких!
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26.04.2024 04:51 Ответить
Торт "Рошен"
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27.04.2024 06:33 Ответить
ушлепки добровільно знялися в блокбастері "Побачити міну і умерти "
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25.04.2024 22:47 Ответить
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25.04.2024 22:49 Ответить
Похоже что микроволновка стояла. Они её упустить НЕ могли.
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25.04.2024 22:53 Ответить
Кацапский брейк данс ))
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25.04.2024 22:54 Ответить
дрантя розлетілося
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25.04.2024 23:14 Ответить
Двое русских вояк убили несколько селян.Неслыханное дело-даже московитские СМИ признали это преступление!
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25.04.2024 23:14 Ответить
Кацапских
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26.04.2024 00:24 Ответить
Їх "суворо покарають"! Навіть без вироку суду відправлять на "СВО"
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26.04.2024 06:23 Ответить
Торокан
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25.04.2024 23:30 Ответить
У чувака гіроскоп зламався-думав що вартикально, та й біжить...
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25.04.2024 23:41 Ответить
І да .погано що дрон який в кінці прилетів не спрацював ( дивитись в кінці ролика лівіше башти танка)
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25.04.2024 23:47 Ответить
Дарвін замахався премії кацапам видавати.
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25.04.2024 23:42 Ответить
У того что справа явно был аккумулятор "посажен".Но теперь то все нормально-сразу видно что подзарядился.
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25.04.2024 23:45 Ответить
Прыжки в ширину и забег на месте
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26.04.2024 00:18 Ответить
лезгінка на прощання.
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26.04.2024 00:38 Ответить
- А где Петруха?
- Нет его, на концерт кобзона уехал Петруха
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26.04.2024 01:40 Ответить
Кумедне відео- один літає, а другий танцює
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26.04.2024 03:15 Ответить
- Тортик! Шоколадный... свеженький! 🎂... 💣💥
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26.04.2024 04:20 Ответить
Все як співав міладзеф:

Красіііва черепок разлетелся весь твой,
Красіііва разлеталісь мазґі.
Ти наґамі так сільна махала,
Матилька ти мне напамінала.
Думал я пра любоофь.
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26.04.2024 04:44 Ответить
СОЧНО
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26.04.2024 09:12 Ответить
А того, що нахилявся до "предмета" треба розуміти, що на дрібні шматочки розірвало?
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26.04.2024 09:44 Ответить
меня узнаешь по-любе..я буду с пакетом АТБ)))
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26.04.2024 10:02 Ответить
Зліва -- акробат.
Справа -- пустілся в пляс!
Бариня, бариня, судариня-бариня!
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26.04.2024 10:06 Ответить
Страйк ! вторая кегля так радуется !
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26.04.2024 12:10 Ответить
Велосипед ему! 🚲
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26.04.2024 12:53 Ответить
на концерт бежит
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26.04.2024 14:05 Ответить
І сто пудів написали - Самогон, домашний. Клюють, як бички у літку - на все.
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26.04.2024 12:53 Ответить
Летающий цирк Монти Пайтона
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26.04.2024 13:36 Ответить
Вот он, крутой брейкдэнс!
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26.04.2024 13:47 Ответить
замість лівої ноги одна халявка. довоювався оккупант.
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26.04.2024 14:08 Ответить
 
 