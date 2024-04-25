Двоє російських окупантів підриваються на невідомому предметі. ВIДЕО
Двоє російських окупантів невдало щось підняли з української землі. Подарунок їм залишили бійці тактичної групи "Адам".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Інтерв'ю з командиром зведеної тактичної групи "Адам" Євгеном Межевікіним читайте тут.
Топ коментарі
+32 vitaliymkua
показати весь коментар25.04.2024 22:29
+31 Name #588221
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+17 Devid Dyxovni
показати весь коментар25.04.2024 22:32
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"А бабочка
крылышками
бяк-бяк-бяк-бяк
А за ней воробышек
прыг-прыг-прыг-прыг
Он её голубушку
шмяк-шмяк-шмяк-шмяк
Ам-ням-ням-ням
да и
шмыг-шмыг-шмыг-шмыг "
Смерть рашистським свинорилам !
здох відразу.
а другий і кудась біг, і всім привіт передавав...
клас.....
шкода, третього не дістало..
Почтальон, вам бандеролька від Адама і.... віночок від Єви
😂
(розчулюється)
Третьому пощастило, смажена орчатина, що правда ре, ліворуч полетіла.
На сьогодні цю рибу не ловлять взагалі Частина угідь - під окупацією Частина - в зоні бойових дій та у прифронтовій зоні, і там навіть вихід на воду заборонений (тим більше - там і купа мін виставлена) Те що зараз продають - переважно продукт браконьєрства на внутрішніх водоймах
Тож, по-перше, роздивіться штрих-коди (у мережі можна знайти усі розшифровки), а по-лруге, погугліте щодо того "Кузьміча".
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cdy1g9/kurt_company_unit_at_work_28th_ombr_donetsk/
- Нет его, на концерт кобзона уехал Петруха
Красіііва черепок разлетелся весь твой,
Красіііва разлеталісь мазґі.
Ти наґамі так сільна махала,
Матилька ти мне напамінала.
Думал я пра любоофь.
Справа -- пустілся в пляс!
Бариня, бариня, судариня-бариня!