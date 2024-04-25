Уничтожение оккупанта прямым попаданием дрона-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожают российского оккупанта прямым попаданием дрона-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Выявить цель, незаметно подлететь и нанести роковой удар – блестящая и искусная работа наших воинов!
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