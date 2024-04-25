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Новости Видео Война
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Уничтожение оккупанта прямым попаданием дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожают российского оккупанта прямым попаданием дрона-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Выявить цель, незаметно подлететь и нанести роковой удар – блестящая и искусная работа наших воинов!

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (294) дроны (3909)


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Топ комментарии
+5
чекав на смерть як худоба
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25.04.2024 23:09
+4
Немає москаля, одна сира земля...
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25.04.2024 23:10
+4
Жило ж собі десь, бояру смоктало, цигарку палило... Нє припхало до нас , птічку на нього перевили... Заробив дєнєх?
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25.04.2024 23:16
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чекав на смерть як худоба
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25.04.2024 23:09 Ответить
Черепашка хотіла яйця відкласти.
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25.04.2024 23:11 Ответить
Немає москаля, одна сира земля...
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25.04.2024 23:10 Ответить
Жило ж собі десь, бояру смоктало, цигарку палило... Нє припхало до нас , птічку на нього перевили... Заробив дєнєх?
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25.04.2024 23:16 Ответить
Iron Meiden owes money to these guys for promotion.
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25.04.2024 23:17 Ответить
Iron Maiden (with "A")
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26.04.2024 00:36 Ответить
"И остались от козлика рожки да ножки".. )
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25.04.2024 23:22 Ответить
За Руту …і за всіх невинно полеглих вам підари… гнийте суки в череоземі…
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25.04.2024 23:48 Ответить
Зомбі...
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26.04.2024 00:12 Ответить
 
 