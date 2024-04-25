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Знищення окупанта прямим влучанням дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищують російського окупанта прямим влучанням дрона-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Виявити ціль, непомітно підлетіти і завдати фатального удару - блискуча і майстерна робота наших воїнів!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів нищать окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада (294) дрони (4690)


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Топ коментарі
+5
чекав на смерть як худоба
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25.04.2024 23:09
+4
Немає москаля, одна сира земля...
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25.04.2024 23:10
+4
Жило ж собі десь, бояру смоктало, цигарку палило... Нє припхало до нас , птічку на нього перевили... Заробив дєнєх?
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25.04.2024 23:16
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чекав на смерть як худоба
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25.04.2024 23:09 Відповісти
Черепашка хотіла яйця відкласти.
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25.04.2024 23:11 Відповісти
Немає москаля, одна сира земля...
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25.04.2024 23:10 Відповісти
Жило ж собі десь, бояру смоктало, цигарку палило... Нє припхало до нас , птічку на нього перевили... Заробив дєнєх?
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25.04.2024 23:16 Відповісти
Iron Meiden owes money to these guys for promotion.
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25.04.2024 23:17 Відповісти
Iron Maiden (with "A")
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26.04.2024 00:36 Відповісти
"И остались от козлика рожки да ножки".. )
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25.04.2024 23:22 Відповісти
За Руту …і за всіх невинно полеглих вам підари… гнийте суки в череоземі…
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25.04.2024 23:48 Відповісти
Зомбі...
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26.04.2024 00:12 Відповісти
 
 