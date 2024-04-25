Знищення окупанта прямим влучанням дрона-камікадзе. ВIДЕО
Бійці підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищують російського окупанта прямим влучанням дрона-камікадзе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Виявити ціль, непомітно підлетіти і завдати фатального удару - блискуча і майстерна робота наших воїнів!
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