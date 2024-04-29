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Бойцы 28 ОМБр в районе Курдюмовки ликвидировали 28 оккупантов, еще 58 ранили. ВИДЕО

Пилоты подразделения Kurt and Company в составе 28-й отдельной механизированной бригады ликвидировали 21 оккупанта, еще 58 россиян ранили в районе Курдюмовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные также уничтожили 3 машины оккупантов, еще одну повредили. Атаковали 3 мотоцикла, средства РЭБ, АГС-17 врага.

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уничтожение (6909) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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28 панфілівців не існувало і ці вже не існують
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29.04.2024 15:45 Ответить
Скільки корму лисичкам !!!
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29.04.2024 16:08 Ответить
Одні ослойоби...
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29.04.2024 16:09 Ответить
не видео, а сказка, просто прелесть
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29.04.2024 17:05 Ответить
Super!!!
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29.04.2024 23:02 Ответить
 
 