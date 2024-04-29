Бойцы 28 ОМБр в районе Курдюмовки ликвидировали 28 оккупантов, еще 58 ранили. ВИДЕО

Пилоты подразделения Kurt and Company в составе 28-й отдельной механизированной бригады ликвидировали 21 оккупанта, еще 58 россиян ранили в районе Курдюмовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные также уничтожили 3 машины оккупантов, еще одну повредили. Атаковали 3 мотоцикла, средства РЭБ, АГС-17 врага.

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