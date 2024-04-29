Бійці 28 ОМБр у районі Курдюмівки ліквідували 28 окупантів, ще 58 - поранили. ВIДЕО
Пілоти підрозділу Kurt and Company у складі 28-ої окремої механізованої бригади ліквідували 21 окупанта, ще 58 росіян поранили у районі Курдюмівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові також знищили 3 автівки окупантів, ще одну пошкодили. Атакували 3 мотоцикли, засоби РЕБ, АГС-17 ворога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар29.04.2024 15:45 Відповісти Мені подобається 1
Мирон Боднар
показати весь коментар29.04.2024 16:08 Відповісти Мені подобається 5
Микола Січень #486030
показати весь коментар29.04.2024 16:09 Відповісти Мені подобається 3
Тетяна Миколаївна
показати весь коментар29.04.2024 17:05 Відповісти Мені подобається 2
Andrii Andriiash
показати весь коментар29.04.2024 23:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль