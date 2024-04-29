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Бійці 28 ОМБр у районі Курдюмівки ліквідували 28 окупантів, ще 58 - поранили. ВIДЕО

Пілоти підрозділу Kurt and Company у складі 28-ої окремої механізованої бригади ліквідували 21 окупанта, ще 58 росіян поранили у районі Курдюмівки. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові також знищили 3 автівки окупантів, ще одну пошкодили. Атакували 3 мотоцикли, засоби РЕБ, АГС-17 ворога.

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Автор: 

знищення (7221) 28 окрема механізована бригада (187)


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28 панфілівців не існувало і ці вже не існують
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29.04.2024 15:45 Відповісти
Скільки корму лисичкам !!!
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29.04.2024 16:08 Відповісти
Одні ослойоби...
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29.04.2024 16:09 Відповісти
не видео, а сказка, просто прелесть
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29.04.2024 17:05 Відповісти
Super!!!
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29.04.2024 23:02 Відповісти
 
 