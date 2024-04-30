Украине нужно существенное ускорение поставок оружия партнерами, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 797 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - относительно ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий - и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского, еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами.
Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива - наша ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому и каждой, кто помогает Силам обороны. Особых результатов удалось достичь относительно дронов - спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое.
Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где-либо на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском... На юге государства. Всюду, где Россия давит, и где мы ее должны вытеснить. И также всюду, где могут быть новые ударные угрозы", - сказал Зеленский.
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будеш шашликами українців пригощати ?
чи кацапи з нас шашлики будуть робити, курва !
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid0i39TJPz5oXo45pRqp36FWq7rhcRvZhcNSWDPBJSMqiiAkBWCTF6KFbDiHXsqHij2l?__cft__[0]=AZUhviWLAsgRVu2g0r_BWP0ZmJ1i6_14LriS1N3gOqz2vKnAUMi0mS5Aurb2XDGD7dEWhcCITyimEv5ypekZB3upMurrqOBgbkx51yWvOF8Q1QGFaj3DGr2i6JskLMxovXp08HIVlfHG7_8QgdLkJaQAFpPm4Z-n8o-***********&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Поскольку вы довольно жаждете новостей о Залужном, вот вам короткий отчет о нашей последней встрече.
1. Чувствует себя совершенно нормальным, свободен и никаких ограничений на него не применялось - несмотря на страх оппозиционных блогеров.
2. Настроение плохое - из-за новостей с фронта, которые гнетут его, конечно, больше, чем нас с вами.
3. Готовимся к поездке в Великобританию в мае и идет очень интенсивная тренировка.
4. Никакие разговоры о политической карьере сейчас не готовы вести - пока не закончится война. Считает, что его переход в политику на нынешнем этапе может привести к дестабилизации ситуации и нанести вред стране.
5. В будущем баллотироваться в президенты не исключает.
6. На прямой вопрос, осознает ли он опасность уголовного дела, по которому Зеленский-Ермак будет возложен на него ответственность за саботаж подготовки к вторжению, ответ был:
- Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть. А от того, что мое имя будет связано с дестабилизацией ситуации в стране и угрозой суверенитета - нет".
П. С. Сколько еще людей вы знаете, которые готовы рискнуть своей карьерой и свободой, чтобы не навредить стране?
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ця свора піде в кінці - будуть триматися до "последнего"
Коли воно працює?
Чи це і є праця Зе?
просрав Нову армію, оборону і Головнокомандуючого, курва !
Але не будемо такими дріб'язковими - всім причетним - по окремому котлу!
ми закриваємо виробництво бо нема замовлень від МО
щоб відновити випуск буде потрібно 2-3 місяці
заява шмигаля
виділено 15,5 ярда на закупку дронів, які не були витрачені в 2023му році...
це вже зрада-зраденна!!!
а ще порахуйте відсоток річних з 15,5 ярда
тож висновок.
у всьому винуваті партнери!!!
Що там з нашими ракетними програмами?
Вільха, Грім, Сапсан, Нептун вже на свому місьці в необхідній кількості?!
Всеж 3й рік війни!