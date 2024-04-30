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Новости Видео Война
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Украине нужно существенное ускорение поставок оружия партнерами, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 797 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - относительно ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий - и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского, еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами.

Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива - наша ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому и каждой, кто помогает Силам обороны. Особых результатов удалось достичь относительно дронов - спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое.

Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где-либо на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском... На юге государства. Всюду, где Россия давит, и где мы ее должны вытеснить. И также всюду, где могут быть новые ударные угрозы", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина будет в НАТО только после победы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+22
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30.04.2024 21:13
+19
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30.04.2024 21:01
+18
Я не розумію, Зеленський Президент України? Якщо Президент України, то має забезпечити військо зброєю, ************, грошовим забезпеченням, речовим забезпеченням та іншим, а не звертатися до США і ЄС, щоб ті забезпечили його армію, а він буде фінансувати марафони, фрідоми і "велике крадівництво".
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30.04.2024 21:07
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30.04.2024 21:01 Ответить
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30.04.2024 21:13 Ответить
завтрай "майськіє", вова!

будеш шашликами українців пригощати ?
чи кацапи з нас шашлики будуть робити, курва !
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30.04.2024 21:41 Ответить
Обіцяв же всім шашлики, а посмажив тільки дуполизам, позітівним блогерам і журнашлюшкам, решті просто показав?
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30.04.2024 22:13 Ответить
прибери цих вбл@дків для початку
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30.04.2024 22:45 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZUhviWLAsgRVu2g0r_BWP0ZmJ1i6_14LriS1N3gOqz2vKnAUMi0mS5Aurb2XDGD7dEWhcCITyimEv5ypekZB3upMurrqOBgbkx51yWvOF8Q1QGFaj3DGr2i6JskLMxovXp08HIVlfHG7_8QgdLkJaQAFpPm4Z-n8o-***********&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох

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Поскольку вы довольно жаждете новостей о Залужном, вот вам короткий отчет о нашей последней встрече.

1. Чувствует себя совершенно нормальным, свободен и никаких ограничений на него не применялось - несмотря на страх оппозиционных блогеров.

2. Настроение плохое - из-за новостей с фронта, которые гнетут его, конечно, больше, чем нас с вами.

3. Готовимся к поездке в Великобританию в мае и идет очень интенсивная тренировка.

4. Никакие разговоры о политической карьере сейчас не готовы вести - пока не закончится война. Считает, что его переход в политику на нынешнем этапе может привести к дестабилизации ситуации и нанести вред стране.

5. В будущем баллотироваться в президенты не исключает.

6. На прямой вопрос, осознает ли он опасность уголовного дела, по которому Зеленский-Ермак будет возложен на него ответственность за саботаж подготовки к вторжению, ответ был:

- Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть. А от того, что мое имя будет связано с дестабилизацией ситуации в стране и угрозой суверенитета - нет".

П. С. Сколько еще людей вы знаете, которые готовы рискнуть своей карьерой и свободой, чтобы не навредить стране?

· ·
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30.04.2024 22:52 Ответить
для початку - не пройде....
ця свора піде в кінці - будуть триматися до "последнего"
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30.04.2024 23:27 Ответить
проспався блазень
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30.04.2024 21:03 Ответить
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30.04.2024 22:06 Ответить
Одні доповіді...
Коли воно працює?
Чи це і є праця Зе?
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30.04.2024 21:04 Ответить
Мемуари вже не пише, значить - оце все..
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30.04.2024 21:29 Ответить
Я не розумію, Зеленський Президент України? Якщо Президент України, то має забезпечити військо зброєю, ************, грошовим забезпеченням, речовим забезпеченням та іншим, а не звертатися до США і ЄС, щоб ті забезпечили його армію, а він буде фінансувати марафони, фрідоми і "велике крадівництво".
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30.04.2024 21:07 Ответить
'Кому треба нелегетимний президент? Та на нього всі клали з його вимогами.
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30.04.2024 21:16 Ответить
вова, а асвальту гарячого з білоршки тобі не треба, курва !

просрав Нову армію, оборону і Головнокомандуючого, курва !

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30.04.2024 21:08 Ответить
В нього котел з бітумом буде..
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30.04.2024 21:30 Ответить
персональний ?
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30.04.2024 21:42 Ответить
Ну можна з Укравтодором ))

Але не будемо такими дріб'язковими - всім причетним - по окремому котлу!
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30.04.2024 22:00 Ответить
Потрібно, як що дожились, що свого нема, думали що сусідня імперія зі зброєю мирно жити бути, а у хутіна мир в очах, тільки це не нам казати треба, а тим партнерам, я ж на свою пенсію навіть снаряд не куплю.
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30.04.2024 21:09 Ответить
Україні потрібно прибрати дермака і татарова
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30.04.2024 21:10 Ответить
Коли приберем Зеленського - Єрмак і Татаров сгитнуть, як роса на сонці....
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30.04.2024 21:21 Ответить
А Зелю залишити ?
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30.04.2024 22:50 Ответить
Довел страну до ручки, и продолжает спокойно себе вещать как ни в чем не бывало, не хватает только кварталовской ухмылочки
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30.04.2024 21:14 Ответить
не вистачає тільки рояля і .... органа....
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30.04.2024 23:49 Ответить
не нада тырить !
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30.04.2024 21:15 Ответить
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30.04.2024 21:15 Ответить
Ще більше потрібне прискорення бородьби з корупцією та справжнє правосуддя.
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30.04.2024 21:16 Ответить
60% поліцаїв і подібних на фронт...патрульна поліція перетврилась в злочинне угруповання, відгодовані бородаті борови займаються здирництвом на дорогах...
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30.04.2024 21:17 Ответить
виступ виробника бпла які пройшли випробування в ЗСУ та були потрібні ЗСУ
ми закриваємо виробництво бо нема замовлень від МО
щоб відновити випуск буде потрібно 2-3 місяці
заява шмигаля
виділено 15,5 ярда на закупку дронів, які не були витрачені в 2023му році...
це вже зрада-зраденна!!!
а ще порахуйте відсоток річних з 15,5 ярда
тож висновок.
у всьому винуваті партнери!!!
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30.04.2024 21:17 Ответить
може задіяти для цього патужнага ваєнкома барісова, мыкытася, і пашу мирсидеса!!!! 🤔🤔
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30.04.2024 21:18 Ответить
мало не забув, не фуймудінова жопаста шалава з ДнЄпра, могла б на феррарі дуже швидко і потужно привозити!!!!
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30.04.2024 21:25 Ответить
Захід на таку віину не розраховував і тому Пн Корея може поставити рашці снарядів більше за Європу
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30.04.2024 21:20 Ответить
Та захід був впевнений в "Київ за три дні". І були здивовані..
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30.04.2024 21:33 Ответить
Україні потрібна нормальна влада. Ще з 1991... А всі хто був при владі і їхні родичті куми і мають бути люстровані
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30.04.2024 21:22 Ответить
Аууу, БоНеВтік!
Що там з нашими ракетними програмами?
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30.04.2024 21:23 Ответить
Які ракетні програми ? Ми потихеньку розброюємся. Залишки завезуть на Красну Площу.
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30.04.2024 22:55 Ответить
А може самому за щось треба відповідати ?,змінив головнокомандувача і його команду ситуація на фронті тільки погіршилась , зірвали мобілізацію за яку несе відповідальність президент ситуація на фронті тільки погіршилася ,нам шукають снаряди президент Чехії уряд Естонії ,а навіщо тоді президент України ,премєр чи міністр оборони хіба це не їхня задача ? Де мільйон дронів вже повині сотні тисяч поступити від держави ,на жаль 90% їх поставляють вулантери ітд?
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30.04.2024 21:37 Ответить
Ускорітєль ти наш... Ржачний, як перемога кварталістів над здоровим глуздом.
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30.04.2024 22:14 Ответить
Геніально зелік! Треба!
Вільха, Грім, Сапсан, Нептун вже на свому місьці в необхідній кількості?!
Всеж 3й рік війни!
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01.05.2024 10:28 Ответить
 
 