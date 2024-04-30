Украине нужно существенное ускорение поставок оружия партнерами, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 797 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - относительно ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий - и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского, еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами.

Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива - наша ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому и каждой, кто помогает Силам обороны. Особых результатов удалось достичь относительно дронов - спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое.

Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где-либо на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском... На юге государства. Всюду, где Россия давит, и где мы ее должны вытеснить. И также всюду, где могут быть новые ударные угрозы", - сказал Зеленский.

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