Україні потрібне суттєве прискорення постачання зброї партнерами, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 797 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами.
Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів – дякую кожному й кожній, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне.
Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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будеш шашликами українців пригощати ?
чи кацапи з нас шашлики будуть робити, курва !
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid0i39TJPz5oXo45pRqp36FWq7rhcRvZhcNSWDPBJSMqiiAkBWCTF6KFbDiHXsqHij2l?__cft__[0]=AZUhviWLAsgRVu2g0r_BWP0ZmJ1i6_14LriS1N3gOqz2vKnAUMi0mS5Aurb2XDGD7dEWhcCITyimEv5ypekZB3upMurrqOBgbkx51yWvOF8Q1QGFaj3DGr2i6JskLMxovXp08HIVlfHG7_8QgdLkJaQAFpPm4Z-n8o-***********&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Поскольку вы довольно жаждете новостей о Залужном, вот вам короткий отчет о нашей последней встрече.
1. Чувствует себя совершенно нормальным, свободен и никаких ограничений на него не применялось - несмотря на страх оппозиционных блогеров.
2. Настроение плохое - из-за новостей с фронта, которые гнетут его, конечно, больше, чем нас с вами.
3. Готовимся к поездке в Великобританию в мае и идет очень интенсивная тренировка.
4. Никакие разговоры о политической карьере сейчас не готовы вести - пока не закончится война. Считает, что его переход в политику на нынешнем этапе может привести к дестабилизации ситуации и нанести вред стране.
5. В будущем баллотироваться в президенты не исключает.
6. На прямой вопрос, осознает ли он опасность уголовного дела, по которому Зеленский-Ермак будет возложен на него ответственность за саботаж подготовки к вторжению, ответ был:
- Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть. А от того, что мое имя будет связано с дестабилизацией ситуации в стране и угрозой суверенитета - нет".
П. С. Сколько еще людей вы знаете, которые готовы рискнуть своей карьерой и свободой, чтобы не навредить стране?
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ця свора піде в кінці - будуть триматися до "последнего"
Коли воно працює?
Чи це і є праця Зе?
просрав Нову армію, оборону і Головнокомандуючого, курва !
Але не будемо такими дріб'язковими - всім причетним - по окремому котлу!
ми закриваємо виробництво бо нема замовлень від МО
щоб відновити випуск буде потрібно 2-3 місяці
заява шмигаля
виділено 15,5 ярда на закупку дронів, які не були витрачені в 2023му році...
це вже зрада-зраденна!!!
а ще порахуйте відсоток річних з 15,5 ярда
тож висновок.
у всьому винуваті партнери!!!
Що там з нашими ракетними програмами?
Вільха, Грім, Сапсан, Нептун вже на свому місьці в необхідній кількості?!
Всеж 3й рік війни!