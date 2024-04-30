УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9489 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 987 39

Україні потрібне суттєве прискорення постачання зброї партнерами, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Зеленського

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 797 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами.

Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів – дякую кожному й кожній, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне.

Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
30.04.2024 21:13
+19
показати весь коментар
30.04.2024 21:01
+18
Я не розумію, Зеленський Президент України? Якщо Президент України, то має забезпечити військо зброєю, ************, грошовим забезпеченням, речовим забезпеченням та іншим, а не звертатися до США і ЄС, щоб ті забезпечили його армію, а він буде фінансувати марафони, фрідоми і "велике крадівництво".
показати весь коментар
30.04.2024 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.04.2024 21:01 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 21:13 Відповісти
завтрай "майськіє", вова!

будеш шашликами українців пригощати ?
чи кацапи з нас шашлики будуть робити, курва !
показати весь коментар
30.04.2024 21:41 Відповісти
Обіцяв же всім шашлики, а посмажив тільки дуполизам, позітівним блогерам і журнашлюшкам, решті просто показав?
показати весь коментар
30.04.2024 22:13 Відповісти
прибери цих вбл@дків для початку
показати весь коментар
30.04.2024 22:45 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZUhviWLAsgRVu2g0r_BWP0ZmJ1i6_14LriS1N3gOqz2vKnAUMi0mS5Aurb2XDGD7dEWhcCITyimEv5ypekZB3upMurrqOBgbkx51yWvOF8Q1QGFaj3DGr2i6JskLMxovXp08HIVlfHG7_8QgdLkJaQAFpPm4Z-n8o-***********&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid0i39TJPz5oXo45pRqp36FWq7rhcRvZhcNSWDPBJSMqiiAkBWCTF6KFbDiHXsqHij2l?__cft__[0]=AZUhviWLAsgRVu2g0r_BWP0ZmJ1i6_14LriS1N3gOqz2vKnAUMi0mS5Aurb2XDGD7dEWhcCITyimEv5ypekZB3upMurrqOBgbkx51yWvOF8Q1QGFaj3DGr2i6JskLMxovXp08HIVlfHG7_8QgdLkJaQAFpPm4Z-n8o-***********&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Поскольку вы довольно жаждете новостей о Залужном, вот вам короткий отчет о нашей последней встрече.

1. Чувствует себя совершенно нормальным, свободен и никаких ограничений на него не применялось - несмотря на страх оппозиционных блогеров.

2. Настроение плохое - из-за новостей с фронта, которые гнетут его, конечно, больше, чем нас с вами.

3. Готовимся к поездке в Великобританию в мае и идет очень интенсивная тренировка.

4. Никакие разговоры о политической карьере сейчас не готовы вести - пока не закончится война. Считает, что его переход в политику на нынешнем этапе может привести к дестабилизации ситуации и нанести вред стране.

5. В будущем баллотироваться в президенты не исключает.

6. На прямой вопрос, осознает ли он опасность уголовного дела, по которому Зеленский-Ермак будет возложен на него ответственность за саботаж подготовки к вторжению, ответ был:

- Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть. А от того, что мое имя будет связано с дестабилизацией ситуации в стране и угрозой суверенитета - нет".

П. С. Сколько еще людей вы знаете, которые готовы рискнуть своей карьерой и свободой, чтобы не навредить стране?

· ·
показати весь коментар
30.04.2024 22:52 Відповісти
для початку - не пройде....
ця свора піде в кінці - будуть триматися до "последнего"
показати весь коментар
30.04.2024 23:27 Відповісти
проспався блазень
показати весь коментар
30.04.2024 21:03 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 22:06 Відповісти
Одні доповіді...
Коли воно працює?
Чи це і є праця Зе?
показати весь коментар
30.04.2024 21:04 Відповісти
Мемуари вже не пише, значить - оце все..
показати весь коментар
30.04.2024 21:29 Відповісти
Я не розумію, Зеленський Президент України? Якщо Президент України, то має забезпечити військо зброєю, ************, грошовим забезпеченням, речовим забезпеченням та іншим, а не звертатися до США і ЄС, щоб ті забезпечили його армію, а він буде фінансувати марафони, фрідоми і "велике крадівництво".
показати весь коментар
30.04.2024 21:07 Відповісти
'Кому треба нелегетимний президент? Та на нього всі клали з його вимогами.
показати весь коментар
30.04.2024 21:16 Відповісти
вова, а асвальту гарячого з білоршки тобі не треба, курва !

просрав Нову армію, оборону і Головнокомандуючого, курва !

показати весь коментар
30.04.2024 21:08 Відповісти
В нього котел з бітумом буде..
показати весь коментар
30.04.2024 21:30 Відповісти
персональний ?
показати весь коментар
30.04.2024 21:42 Відповісти
Ну можна з Укравтодором ))

Але не будемо такими дріб'язковими - всім причетним - по окремому котлу!
показати весь коментар
30.04.2024 22:00 Відповісти
Потрібно, як що дожились, що свого нема, думали що сусідня імперія зі зброєю мирно жити бути, а у хутіна мир в очах, тільки це не нам казати треба, а тим партнерам, я ж на свою пенсію навіть снаряд не куплю.
показати весь коментар
30.04.2024 21:09 Відповісти
Україні потрібно прибрати дермака і татарова
показати весь коментар
30.04.2024 21:10 Відповісти
Коли приберем Зеленського - Єрмак і Татаров сгитнуть, як роса на сонці....
показати весь коментар
30.04.2024 21:21 Відповісти
А Зелю залишити ?
показати весь коментар
30.04.2024 22:50 Відповісти
Довел страну до ручки, и продолжает спокойно себе вещать как ни в чем не бывало, не хватает только кварталовской ухмылочки
показати весь коментар
30.04.2024 21:14 Відповісти
не вистачає тільки рояля і .... органа....
показати весь коментар
30.04.2024 23:49 Відповісти
не нада тырить !
показати весь коментар
30.04.2024 21:15 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 21:15 Відповісти
Ще більше потрібне прискорення бородьби з корупцією та справжнє правосуддя.
показати весь коментар
30.04.2024 21:16 Відповісти
60% поліцаїв і подібних на фронт...патрульна поліція перетврилась в злочинне угруповання, відгодовані бородаті борови займаються здирництвом на дорогах...
показати весь коментар
30.04.2024 21:17 Відповісти
виступ виробника бпла які пройшли випробування в ЗСУ та були потрібні ЗСУ
ми закриваємо виробництво бо нема замовлень від МО
щоб відновити випуск буде потрібно 2-3 місяці
заява шмигаля
виділено 15,5 ярда на закупку дронів, які не були витрачені в 2023му році...
це вже зрада-зраденна!!!
а ще порахуйте відсоток річних з 15,5 ярда
тож висновок.
у всьому винуваті партнери!!!
показати весь коментар
30.04.2024 21:17 Відповісти
може задіяти для цього патужнага ваєнкома барісова, мыкытася, і пашу мирсидеса!!!! 🤔🤔
показати весь коментар
30.04.2024 21:18 Відповісти
мало не забув, не фуймудінова жопаста шалава з ДнЄпра, могла б на феррарі дуже швидко і потужно привозити!!!!
показати весь коментар
30.04.2024 21:25 Відповісти
Захід на таку віину не розраховував і тому Пн Корея може поставити рашці снарядів більше за Європу
показати весь коментар
30.04.2024 21:20 Відповісти
Та захід був впевнений в "Київ за три дні". І були здивовані..
показати весь коментар
30.04.2024 21:33 Відповісти
Україні потрібна нормальна влада. Ще з 1991... А всі хто був при владі і їхні родичті куми і мають бути люстровані
показати весь коментар
30.04.2024 21:22 Відповісти
Аууу, БоНеВтік!
Що там з нашими ракетними програмами?
показати весь коментар
30.04.2024 21:23 Відповісти
Які ракетні програми ? Ми потихеньку розброюємся. Залишки завезуть на Красну Площу.
показати весь коментар
30.04.2024 22:55 Відповісти
А може самому за щось треба відповідати ?,змінив головнокомандувача і його команду ситуація на фронті тільки погіршилась , зірвали мобілізацію за яку несе відповідальність президент ситуація на фронті тільки погіршилася ,нам шукають снаряди президент Чехії уряд Естонії ,а навіщо тоді президент України ,премєр чи міністр оборони хіба це не їхня задача ? Де мільйон дронів вже повині сотні тисяч поступити від держави ,на жаль 90% їх поставляють вулантери ітд?
показати весь коментар
30.04.2024 21:37 Відповісти
Ускорітєль ти наш... Ржачний, як перемога кварталістів над здоровим глуздом.
показати весь коментар
30.04.2024 22:14 Відповісти
Геніально зелік! Треба!
Вільха, Грім, Сапсан, Нептун вже на свому місьці в необхідній кількості?!
Всеж 3й рік війни!
показати весь коментар
01.05.2024 10:28 Відповісти
 
 