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Двое оккупантов неудачно скрылись в разрушенном доме. ВИДЕО

Кадры уничтожения российских оккупантов бойцами роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон 47-й ОМБр уничтожил российского оккупанта, пытавшегося быть незаметным. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3909) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+20
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30.04.2024 23:08
+16
а чого невдало? якраз саме вдало!!! ))
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30.04.2024 23:05
+10
лайк ЗСУ
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30.04.2024 23:05
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а чого невдало? якраз саме вдало!!! ))
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30.04.2024 23:05 Ответить
лайк ЗСУ
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30.04.2024 23:05 Ответить
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30.04.2024 23:08 Ответить
Досить впевнено "шлі к успєху". Зараз "Дьєнь пабьєди" підспівують
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30.04.2024 23:14 Ответить
Заробітчани - але щось пішло не так......
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30.04.2024 23:16 Ответить
Катюзі, московському, по заслузі !!
Смерть московітам!
Україна переможе!!
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30.04.2024 23:34 Ответить
Раз, два, три, чотири, п'ять, хто не заховався я іду шукать. Гімн українських дронів ...
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01.05.2024 00:12 Ответить
А чому всі вважають що концерт кобзона будуть слухати в залі?
Кацапи будуть виконувати сізіфів труд з дерев'яною тачкою, в концтаборі Буту-Гичаг...яка буде постійно перевертатись і її потрібно буде закидати поновому...
А в цей час з репродуктору на на будівлі адміністрації (в якій будуть знаходитись кадирівці) буде лунати пісня "Ета наша с табою страна..ета наша с табой біографія..." і як в концертний зал влізуть 500000???? А от в концтабір запросто..
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01.05.2024 00:30 Ответить
Кацапня відправилась на концерт кабиздоха
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01.05.2024 00:42 Ответить
И тишина.. )
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01.05.2024 08:17 Ответить
кобзон при житті вихвалявся що був популярніший за Френка Сінатру.
Мрії збуваються
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01.05.2024 11:10 Ответить
Гомосеки!
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01.05.2024 13:05 Ответить
 
 