Двое оккупантов неудачно скрылись в разрушенном доме. ВИДЕО
Кадры уничтожения российских оккупантов бойцами роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Смерть московітам!
Україна переможе!!
Кацапи будуть виконувати сізіфів труд з дерев'яною тачкою, в концтаборі Буту-Гичаг...яка буде постійно перевертатись і її потрібно буде закидати поновому...
А в цей час з репродуктору на на будівлі адміністрації (в якій будуть знаходитись кадирівці) буде лунати пісня "Ета наша с табою страна..ета наша с табой біографія..." і як в концертний зал влізуть 500000???? А от в концтабір запросто..
Мрії збуваються