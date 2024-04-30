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Двоє окупантів невдало сховались у зруйнованому будинку. ВIДЕО

Кадри знищення російських окупантів бійцями роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон 47-ї ОМБр знищив російського окупанта, який намагався бути непомітним. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+20
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30.04.2024 23:08
+16
а чого невдало? якраз саме вдало!!! ))
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30.04.2024 23:05
+10
лайк ЗСУ
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30.04.2024 23:05
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а чого невдало? якраз саме вдало!!! ))
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30.04.2024 23:05 Відповісти
лайк ЗСУ
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30.04.2024 23:05 Відповісти
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30.04.2024 23:08 Відповісти
Досить впевнено "шлі к успєху". Зараз "Дьєнь пабьєди" підспівують
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30.04.2024 23:14 Відповісти
Заробітчани - але щось пішло не так......
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30.04.2024 23:16 Відповісти
Катюзі, московському, по заслузі !!
Смерть московітам!
Україна переможе!!
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30.04.2024 23:34 Відповісти
Раз, два, три, чотири, п'ять, хто не заховався я іду шукать. Гімн українських дронів ...
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01.05.2024 00:12 Відповісти
А чому всі вважають що концерт кобзона будуть слухати в залі?
Кацапи будуть виконувати сізіфів труд з дерев'яною тачкою, в концтаборі Буту-Гичаг...яка буде постійно перевертатись і її потрібно буде закидати поновому...
А в цей час з репродуктору на на будівлі адміністрації (в якій будуть знаходитись кадирівці) буде лунати пісня "Ета наша с табою страна..ета наша с табой біографія..." і як в концертний зал влізуть 500000???? А от в концтабір запросто..
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01.05.2024 00:30 Відповісти
Кацапня відправилась на концерт кабиздоха
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01.05.2024 00:42 Відповісти
И тишина.. )
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01.05.2024 08:17 Відповісти
кобзон при житті вихвалявся що був популярніший за Френка Сінатру.
Мрії збуваються
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01.05.2024 11:10 Відповісти
Гомосеки!
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01.05.2024 13:05 Відповісти
 
 