Сырский показал кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению: "Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы". ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых украинские военные уничтожают российскую военную технику и вооружение, не давая врагу реализовать свои планы.
Видео он обнародовал в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ. На видео видно, как защитники меткими выстрелами заставляют российскую технику взрываться, а оккупантов разбегаться.
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+21 Ihor Opatsa
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+15 Ольга Ольга #588222
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Насрати на цю зелену гниду - та люди гинуть.
як ця функція виконується ?
алгорітм ясєн і іншого не існує, шоб "Не подобається, змініть його на посаді "
( проф. Преображенський. " Собаче серце")...
у нас два знімаки та призначаки.
зе та є...
ми б з радісттю повернули Залужного та Шапталу
але Ви вибрали зе і він, скажу Вам по секрету
Верховний головком.
сам знімав....
тому показує..
а реально, прикинь
пацани засняли бій, відео попало комусь, хтось передав комбату
той комбригу, той комусь з ГШ, хтось з ГШ начальству і лиш тоді це відео попало в
до головкома.
інакше порушення суборденації...
і не факт що головком сам бачив це відео
і головне в тому що я тут настрочив, це:::
від того хто знімав, всі хто вище, нікуя не воюють...
Які цікаві розваги у головкома(((((
Якщо з тобою хтось розважається, то пиши від свого імені.
так зрозуміло ?
в 2019 році я заплатив живими грошами 12 тисяч податків.
і таких, як я - сотні тисяч
чи за свого кацапа тягнеш?
Орк, який реально воює.