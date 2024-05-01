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Новости Видео Война
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Сырский показал кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению: "Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы". ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых украинские военные уничтожают российскую военную технику и вооружение, не давая врагу реализовать свои планы.

Видео он обнародовал в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ. На видео видно, как защитники меткими выстрелами заставляют российскую технику взрываться, а оккупантов разбегаться.

Смотрите: Посадка вокруг Степового усеяна трупами оккупантов: 82 тела российских захватчиков на 400 метров. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+21
Вибачте, а " ділитися кадрами.." це точно функція головнокомандувача під час війни?!... Чи це так, коли нема чим зайнятися...?!
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01.05.2024 11:18
+15
Це новий блогер?
Які цікаві розваги у головкома(((((
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01.05.2024 11:18
+14
кацап Цирський займаючись блогерством замість виконання своїх обов'язків займається засиранням мізків - щоб не бачили як він здає позиції.

Насрати на цю зелену гниду - та люди гинуть.
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01.05.2024 11:33
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квест називається - веселі таргани...
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01.05.2024 11:14 Ответить
Дивився б і дивився...
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01.05.2024 11:45 Ответить
Вибачте, а " ділитися кадрами.." це точно функція головнокомандувача під час війни?!... Чи це так, коли нема чим зайнятися...?!
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01.05.2024 11:18 Ответить
Та досить уже,бо він ділиться кадрами буднів ЗСУ, ви ж коментуєте за для лайків і з дивану. Не подобається, змініть його на посаді
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01.05.2024 11:23 Ответить
кацап Цирський займаючись блогерством замість виконання своїх обов'язків займається засиранням мізків - щоб не бачили як він здає позиції.

Насрати на цю зелену гниду - та люди гинуть.
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01.05.2024 11:33 Ответить
цікаво, а як там кацапи батьки та родичі кацапского ваєваки, ФСБ ГРУ не турбує, не намагається завербувати???? НЄ?? А цікаво - ЧОМУ??
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01.05.2024 11:51 Ответить
не на часі такі питання
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01.05.2024 12:07 Ответить
Дивно, що Вам "відомо" те, що "невідомо" передовим розвідкам та спецслужбам Великобританії, США, Франції тощо...

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01.05.2024 14:16 Ответить
Не подобається, змініть його на посаді

як ця функція виконується ?
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01.05.2024 11:35 Ответить
а я підкажу - засери за гроші кремля мізки населенню України, виграй на виборах і змінюй головнокомандувача.

алгорітм ясєн і іншого не існує, шоб "Не подобається, змініть його на посаді "
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01.05.2024 11:38 Ответить
" ...Якщо я, замість того, щоб оперувати, буду співати пісні ..., то в країні точно почнеться РОЗРУХА!..."
( проф. Преображенський. " Собаче серце")...
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01.05.2024 12:42 Ответить
пані Валентоно!
у нас два знімаки та призначаки.
зе та є...
ми б з радісттю повернули Залужного та Шапталу
але Ви вибрали зе і він, скажу Вам по секрету
Верховний головком.
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01.05.2024 22:57 Ответить
Дав вказівку: підлеглі пишуть тексти і викладають відео.
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01.05.2024 12:03 Ответить
Так це от одна з функцій головнокомандувача, а вірніше його прес - офіцера! Причому відео гарне, бідіймає бойовий дух і престиж ЗСУ! Що не так!?!?!
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01.05.2024 12:56 Ответить
.. Та це ж *****..кий цирк!! Ввечері хрипате відосики видає... Буданов цілими днями інтерв*ю строчить.... Ну а як же Сирському не почати медійну програму !?
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01.05.2024 15:37 Ответить
ну ти що???
сам знімав....
тому показує..
а реально, прикинь
пацани засняли бій, відео попало комусь, хтось передав комбату
той комбригу, той комусь з ГШ, хтось з ГШ начальству і лиш тоді це відео попало в
до головкома.
інакше порушення суборденації...
і не факт що головком сам бачив це відео
і головне в тому що я тут настрочив, це:::
від того хто знімав, всі хто вище, нікуя не воюють...
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01.05.2024 22:53 Ответить
Це новий блогер?
Які цікаві розваги у головкома(((((
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01.05.2024 11:18 Ответить
Ольга, він із тобою розважається?
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01.05.2024 12:05 Ответить
з нами всіма
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01.05.2024 12:08 Ответить
1331133, ЗА ВСІХ НЕ підписуйся.
Якщо з тобою хтось розважається, то пиши від свого імені.
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01.05.2024 12:17 Ответить
зі мною з травня 2019 року розважається це зелене кодло. Перше, шо вони зробили - поставили в травні 2019 року на затримку в 3 місяці проплати з бюджету по Проззоро. За ці три місяці я втричі більше відсотків за кредитами заплатив, втричі більше орендної плати і на 3 місяці затримав зарплату люмпену, який не чекав 3 місяці, а тупо взяв мій електроінструмент і розніс по ломбардам.

так зрозуміло ?
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01.05.2024 12:48 Ответить
в 2018 році я заплатив живими грошами 0,5 мільйона податків.

в 2019 році я заплатив живими грошами 12 тисяч податків.

і таких, як я - сотні тисяч
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01.05.2024 12:50 Ответить
а ти, зеленько, не вказуй кому що робити...

чи за свого кацапа тягнеш?
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01.05.2024 12:50 Ответить
Фігня война - головне відосик?
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01.05.2024 11:21 Ответить
важка праця! складання планів роликів, пошук матеріалів, монтаж, озвучка, двіжуха готового відосика,.... так і проходять робочі дні
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01.05.2024 11:27 Ответить
Підлеглі виконують вказівки свого начальника.
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01.05.2024 12:10 Ответить
Воїни то так, а ось ОПешні гниди мають інші плани-оманські.
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01.05.2024 11:24 Ответить
не тік-токер, але вже коє-какєр!
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01.05.2024 11:24 Ответить
Як казав один морпіх ,що повернувся з полону і потім пішов знову на фронт "Хто реально воює тому немає часу знімати відосики"
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01.05.2024 11:30 Ответить
Посадка навкого Степового всіяна трупами окупантів: 82 тіла російських загарбників на 400 метрів. ВIДЕО Джерело:
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01.05.2024 12:07 Ответить
Мене більше цікавить доля наших солдат - що були залишені ворогу під час відступу . До сраки москалі
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01.05.2024 12:08 Ответить
ХТО зняв і виложив це відео?
Орк, який реально воює.
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01.05.2024 12:11 Ответить
Особливо де накабздон касєту прислав свіжу
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01.05.2024 11:32 Ответить
Сирський поставлений Зе клоуном замість Залужного для здачі ураїнських територій... До цього все йде і повзуче захоплення кацапами одного села зха іншим про це свідчить. На осінь Зе клоун планує домовлятися про заморозку війни по лінії фронту. То б то він зараз дає кацапам можливість відтяпати собі територій яку він потім до домовленостям осінню залишить за ними.
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01.05.2024 12:11 Ответить
Залужний відео не хвалився Але результати його діяльності було видно неозброєним оком!!!
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01.05.2024 12:13 Ответить
вот тут трындеж....выкладывал он видео работ наших бойцов,в вайбере даже, освобождение пятихаток и работино прошлым летом
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01.05.2024 20:27 Ответить
П..здець. Це рівень Головнокомандуючого? Зелені покидьки поставила московського курсанта-пєтрушку сирка керувати ЗСУ. Результати бачать всі.
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01.05.2024 12:36 Ответить
Странно, что народ не понимает, что это не специально снимали контентик, чтоб выложить в интернетик для подписочки и лайков, а оперативные съёмки разведки и наблюдения, которые выполнили свою функцию и остались. Смонтировать ролик много времени не занимает, и не сам он этим занимается. Для людей сделали, чтоб им было посмотреть что-то, но они все равно недовольны.
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01.05.2024 16:19 Ответить
Гарна нарізочка. Тільки одного не зрозумів - до чого тут Сирський?
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01.05.2024 17:44 Ответить
А як там праця Залужного на посаді пасла?
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01.05.2024 19:25 Ответить
хоче відняти глядунів буданова?
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01.05.2024 21:14 Ответить
У Сырского никогда не будет той народной любви, что была у Залужного. И гундосики в этом не помогут.
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02.05.2024 03:41 Ответить
Яка користь з відосиків,коли території втрачають,буданов-2?
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02.05.2024 10:18 Ответить
 
 