Сирський показав кадри роботи українських воїнів по ворожій техніці та озброєнню: "Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми". ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких українські військові знищують російську військову техніку та озброєння, не даючи ворогу реалізувати свої плани.
Відео він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як захисники влучними пострілами змушують російську техніку вибухати, а окупантів розбігатися.
Топ коментарі
+21 Ihor Opatsa
показати весь коментар01.05.2024 11:18
+15 Ольга Ольга #588222
показати весь коментар01.05.2024 11:18
+14 Nik Home #491151
показати весь коментар01.05.2024 11:33
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Насрати на цю зелену гниду - та люди гинуть.
як ця функція виконується ?
алгорітм ясєн і іншого не існує, шоб "Не подобається, змініть його на посаді "
( проф. Преображенський. " Собаче серце")...
у нас два знімаки та призначаки.
зе та є...
ми б з радісттю повернули Залужного та Шапталу
але Ви вибрали зе і він, скажу Вам по секрету
Верховний головком.
сам знімав....
тому показує..
а реально, прикинь
пацани засняли бій, відео попало комусь, хтось передав комбату
той комбригу, той комусь з ГШ, хтось з ГШ начальству і лиш тоді це відео попало в
до головкома.
інакше порушення суборденації...
і не факт що головком сам бачив це відео
і головне в тому що я тут настрочив, це:::
від того хто знімав, всі хто вище, нікуя не воюють...
Які цікаві розваги у головкома(((((
Якщо з тобою хтось розважається, то пиши від свого імені.
так зрозуміло ?
в 2019 році я заплатив живими грошами 12 тисяч податків.
і таких, як я - сотні тисяч
чи за свого кацапа тягнеш?
Орк, який реально воює.