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Новини Відео Війна
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Сирський показав кадри роботи українських воїнів по ворожій техніці та озброєнню: "Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких українські військові знищують російську військову техніку та озброєння, не даючи ворогу реалізувати свої плани.

Відео він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як захисники влучними пострілами змушують російську техніку вибухати, а окупантів розбігатися.

Дивіться: Посадка навкого Степового всіяна трупами окупантів: 82 тіла російських загарбників на 400 метрів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+21
Вибачте, а " ділитися кадрами.." це точно функція головнокомандувача під час війни?!... Чи це так, коли нема чим зайнятися...?!
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01.05.2024 11:18
+15
Це новий блогер?
Які цікаві розваги у головкома(((((
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01.05.2024 11:18
+14
кацап Цирський займаючись блогерством замість виконання своїх обов'язків займається засиранням мізків - щоб не бачили як він здає позиції.

Насрати на цю зелену гниду - та люди гинуть.
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01.05.2024 11:33
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квест називається - веселі таргани...
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01.05.2024 11:14 Відповісти
Дивився б і дивився...
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01.05.2024 11:45 Відповісти
Вибачте, а " ділитися кадрами.." це точно функція головнокомандувача під час війни?!... Чи це так, коли нема чим зайнятися...?!
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01.05.2024 11:18 Відповісти
Та досить уже,бо він ділиться кадрами буднів ЗСУ, ви ж коментуєте за для лайків і з дивану. Не подобається, змініть його на посаді
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01.05.2024 11:23 Відповісти
кацап Цирський займаючись блогерством замість виконання своїх обов'язків займається засиранням мізків - щоб не бачили як він здає позиції.

Насрати на цю зелену гниду - та люди гинуть.
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01.05.2024 11:33 Відповісти
цікаво, а як там кацапи батьки та родичі кацапского ваєваки, ФСБ ГРУ не турбує, не намагається завербувати???? НЄ?? А цікаво - ЧОМУ??
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01.05.2024 11:51 Відповісти
не на часі такі питання
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01.05.2024 12:07 Відповісти
Дивно, що Вам "відомо" те, що "невідомо" передовим розвідкам та спецслужбам Великобританії, США, Франції тощо...

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01.05.2024 14:16 Відповісти
Не подобається, змініть його на посаді

як ця функція виконується ?
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01.05.2024 11:35 Відповісти
а я підкажу - засери за гроші кремля мізки населенню України, виграй на виборах і змінюй головнокомандувача.

алгорітм ясєн і іншого не існує, шоб "Не подобається, змініть його на посаді "
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01.05.2024 11:38 Відповісти
" ...Якщо я, замість того, щоб оперувати, буду співати пісні ..., то в країні точно почнеться РОЗРУХА!..."
( проф. Преображенський. " Собаче серце")...
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01.05.2024 12:42 Відповісти
пані Валентоно!
у нас два знімаки та призначаки.
зе та є...
ми б з радісттю повернули Залужного та Шапталу
але Ви вибрали зе і він, скажу Вам по секрету
Верховний головком.
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01.05.2024 22:57 Відповісти
Дав вказівку: підлеглі пишуть тексти і викладають відео.
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01.05.2024 12:03 Відповісти
Так це от одна з функцій головнокомандувача, а вірніше його прес - офіцера! Причому відео гарне, бідіймає бойовий дух і престиж ЗСУ! Що не так!?!?!
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01.05.2024 12:56 Відповісти
.. Та це ж *****..кий цирк!! Ввечері хрипате відосики видає... Буданов цілими днями інтерв*ю строчить.... Ну а як же Сирському не почати медійну програму !?
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01.05.2024 15:37 Відповісти
ну ти що???
сам знімав....
тому показує..
а реально, прикинь
пацани засняли бій, відео попало комусь, хтось передав комбату
той комбригу, той комусь з ГШ, хтось з ГШ начальству і лиш тоді це відео попало в
до головкома.
інакше порушення суборденації...
і не факт що головком сам бачив це відео
і головне в тому що я тут настрочив, це:::
від того хто знімав, всі хто вище, нікуя не воюють...
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01.05.2024 22:53 Відповісти
Це новий блогер?
Які цікаві розваги у головкома(((((
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01.05.2024 11:18 Відповісти
Ольга, він із тобою розважається?
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01.05.2024 12:05 Відповісти
з нами всіма
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01.05.2024 12:08 Відповісти
1331133, ЗА ВСІХ НЕ підписуйся.
Якщо з тобою хтось розважається, то пиши від свого імені.
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01.05.2024 12:17 Відповісти
зі мною з травня 2019 року розважається це зелене кодло. Перше, шо вони зробили - поставили в травні 2019 року на затримку в 3 місяці проплати з бюджету по Проззоро. За ці три місяці я втричі більше відсотків за кредитами заплатив, втричі більше орендної плати і на 3 місяці затримав зарплату люмпену, який не чекав 3 місяці, а тупо взяв мій електроінструмент і розніс по ломбардам.

так зрозуміло ?
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01.05.2024 12:48 Відповісти
в 2018 році я заплатив живими грошами 0,5 мільйона податків.

в 2019 році я заплатив живими грошами 12 тисяч податків.

і таких, як я - сотні тисяч
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01.05.2024 12:50 Відповісти
а ти, зеленько, не вказуй кому що робити...

чи за свого кацапа тягнеш?
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01.05.2024 12:50 Відповісти
Фігня война - головне відосик?
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01.05.2024 11:21 Відповісти
важка праця! складання планів роликів, пошук матеріалів, монтаж, озвучка, двіжуха готового відосика,.... так і проходять робочі дні
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01.05.2024 11:27 Відповісти
Підлеглі виконують вказівки свого начальника.
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01.05.2024 12:10 Відповісти
Воїни то так, а ось ОПешні гниди мають інші плани-оманські.
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01.05.2024 11:24 Відповісти
не тік-токер, але вже коє-какєр!
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01.05.2024 11:24 Відповісти
Як казав один морпіх ,що повернувся з полону і потім пішов знову на фронт "Хто реально воює тому немає часу знімати відосики"
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01.05.2024 11:30 Відповісти
Посадка навкого Степового всіяна трупами окупантів: 82 тіла російських загарбників на 400 метрів. ВIДЕО Джерело:
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01.05.2024 12:07 Відповісти
Мене більше цікавить доля наших солдат - що були залишені ворогу під час відступу . До сраки москалі
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01.05.2024 12:08 Відповісти
ХТО зняв і виложив це відео?
Орк, який реально воює.
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01.05.2024 12:11 Відповісти
Особливо де накабздон касєту прислав свіжу
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01.05.2024 11:32 Відповісти
Сирський поставлений Зе клоуном замість Залужного для здачі ураїнських територій... До цього все йде і повзуче захоплення кацапами одного села зха іншим про це свідчить. На осінь Зе клоун планує домовлятися про заморозку війни по лінії фронту. То б то він зараз дає кацапам можливість відтяпати собі територій яку він потім до домовленостям осінню залишить за ними.
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01.05.2024 12:11 Відповісти
Залужний відео не хвалився Але результати його діяльності було видно неозброєним оком!!!
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01.05.2024 12:13 Відповісти
вот тут трындеж....выкладывал он видео работ наших бойцов,в вайбере даже, освобождение пятихаток и работино прошлым летом
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01.05.2024 20:27 Відповісти
П..здець. Це рівень Головнокомандуючого? Зелені покидьки поставила московського курсанта-пєтрушку сирка керувати ЗСУ. Результати бачать всі.
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01.05.2024 12:36 Відповісти
Странно, что народ не понимает, что это не специально снимали контентик, чтоб выложить в интернетик для подписочки и лайков, а оперативные съёмки разведки и наблюдения, которые выполнили свою функцию и остались. Смонтировать ролик много времени не занимает, и не сам он этим занимается. Для людей сделали, чтоб им было посмотреть что-то, но они все равно недовольны.
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01.05.2024 16:19 Відповісти
Гарна нарізочка. Тільки одного не зрозумів - до чого тут Сирський?
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01.05.2024 17:44 Відповісти
А як там праця Залужного на посаді пасла?
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01.05.2024 19:25 Відповісти
хоче відняти глядунів буданова?
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01.05.2024 21:14 Відповісти
У Сырского никогда не будет той народной любви, что была у Залужного. И гундосики в этом не помогут.
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02.05.2024 03:41 Відповісти
Яка користь з відосиків,коли території втрачають,буданов-2?
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02.05.2024 10:18 Відповісти
 
 