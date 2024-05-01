Сирський показав кадри роботи українських воїнів по ворожій техніці та озброєнню: "Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких українські військові знищують російську військову техніку та озброєння, не даючи ворогу реалізувати свої плани.

Відео він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як захисники влучними пострілами змушують російську техніку вибухати, а окупантів розбігатися.

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