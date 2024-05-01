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Новости Видео Война
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Наши бойцы уничтожили несколько "буханок" оккупантов дронами-камикадзе в Бахмуте. ВИДЕО

В сети распространяется видео, датированное 24 апреля, - тогда в Бахмуте была уничтожена вражеская "буханка", которая перевозила БК. Еще одну российскую машину месяц назад уничтожили украинские защитники дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, "буханку" оккупантов, которая перевозила раненых российских захватчиков, уничтожили наши воины ударными беспилотниками. И даже антидроновая сетка врагу не помогла.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили вражеский миномет вместе с БК. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) Бахмут (1602)


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Чудово! Кацапи знищили декілька селищ, одиниць критичної інфраструктури ,цивільних людей а у відповідь знищено кілька буханок.
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01.05.2024 15:18 Ответить
плохо ты новости читаешь , в Немытой сегодня кругом горело
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01.05.2024 15:19 Ответить
Рязань Воронеж Махачкала
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01.05.2024 15:20 Ответить
это не буханка ,а Форд 1956 г
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01.05.2024 15:18 Ответить
Нефиг бухать
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01.05.2024 16:25 Ответить
ССОЖЕННА КАМИКАДЗАМИ!!!...................................
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01.05.2024 18:53 Ответить
Уот
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02.05.2024 01:10 Ответить
 
 