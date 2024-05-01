Наши бойцы уничтожили несколько "буханок" оккупантов дронами-камикадзе в Бахмуте. ВИДЕО

В сети распространяется видео, датированное 24 апреля, - тогда в Бахмуте была уничтожена вражеская "буханка", которая перевозила БК. Еще одну российскую машину месяц назад уничтожили украинские защитники дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, "буханку" оккупантов, которая перевозила раненых российских захватчиков, уничтожили наши воины ударными беспилотниками. И даже антидроновая сетка врагу не помогла.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили вражеский миномет вместе с БК. ВИДЕО