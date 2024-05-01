Наши бойцы уничтожили несколько "буханок" оккупантов дронами-камикадзе в Бахмуте. ВИДЕО
В сети распространяется видео, датированное 24 апреля, - тогда в Бахмуте была уничтожена вражеская "буханка", которая перевозила БК. Еще одну российскую машину месяц назад уничтожили украинские защитники дроном-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, "буханку" оккупантов, которая перевозила раненых российских захватчиков, уничтожили наши воины ударными беспилотниками. И даже антидроновая сетка врагу не помогла.
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Yri Simash
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Fox Fox #573921
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Fox Fox #573921
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Fox Fox #573921
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