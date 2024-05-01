Наші бійці знищили декілька "буханок" окупантів дронами-камікадзе у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі шириться відео, датоване 24 квітня, - тоді у Бахмуті було знищено ворожу "буханку" яка перевозила БК. Ще одну російську автіку місяць назад знищили українські захисники дроном-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, "буханку" окупантів, яка перевозила поранених російських загарбників, знищили наші воїни ударними безпілотниками. І навіть антидронова сітка ворогу не допомогла.

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