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Наші бійці знищили декілька "буханок" окупантів дронами-камікадзе у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі шириться відео, датоване 24 квітня, - тоді у Бахмуті було знищено ворожу "буханку" яка перевозила БК. Ще одну російську автіку місяць назад знищили українські захисники дроном-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, "буханку" окупантів, яка перевозила поранених російських загарбників, знищили наші воїни ударними безпілотниками. І навіть антидронова сітка ворогу не допомогла. 

Дивіться: Українські захисники знищили ворожий міномет разом з БК. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) Бахмут (1560)


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Чудово! Кацапи знищили декілька селищ, одиниць критичної інфраструктури ,цивільних людей а у відповідь знищено кілька буханок.
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01.05.2024 15:18 Відповісти
плохо ты новости читаешь , в Немытой сегодня кругом горело
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01.05.2024 15:19 Відповісти
Рязань Воронеж Махачкала
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01.05.2024 15:20 Відповісти
это не буханка ,а Форд 1956 г
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01.05.2024 15:18 Відповісти
Нефиг бухать
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01.05.2024 16:25 Відповісти
ССОЖЕННА КАМИКАДЗАМИ!!!...................................
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01.05.2024 18:53 Відповісти
Уот
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02.05.2024 01:10 Відповісти
 
 