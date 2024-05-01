Воины ВСУ уничтожили российский танк и блиндаж с живой силой противника на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Воины 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Яструби" поразили российский танк и блиндаж с живой силой противника на Авдеевском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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