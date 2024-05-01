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Воины ВСУ уничтожили российский танк и блиндаж с живой силой противника на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Воины 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Яструби" поразили российский танк и блиндаж с живой силой противника на Авдеевском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

танк (2255) Авдеевка (2444)


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Трохочковий
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01.05.2024 16:04 Ответить
А может и больше очков было порвано!
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01.05.2024 18:25 Ответить
 
 