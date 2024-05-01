Воины ВСУ уничтожили российский танк и блиндаж с живой силой противника на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Воины 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Яструби" поразили российский танк и блиндаж с живой силой противника на Авдеевском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий01.05.2024 16:04 Ответить Мне нравится 3
Nick Nemo
показать весь комментарий01.05.2024 18:25 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль