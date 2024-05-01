Воїни ЗСУ уразили російський танк і бліндаж з живою силою противника на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Воїни 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Яструби" уразили російський танк і бліндаж з живою силою противника на Авдіївському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Oleh Syvenkyy
показати весь коментар01.05.2024 16:04 Відповісти Мені подобається 3
Nick Nemo
показати весь коментар01.05.2024 18:25 Відповісти Мені подобається 0
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