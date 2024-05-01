Воїни ЗСУ уразили російський танк і бліндаж з живою силою противника на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Воїни 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Яструби" уразили російський танк і бліндаж з живою силою противника на Авдіївському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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