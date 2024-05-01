Россиянин снял поле, усеянное трупами оккупантов: "10 дней назад их разъ#бало и валяются, бл#дь, мужички. Черви их жрут, бл#дь"
Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ. На одном из участков фронта лежат десятки неидентифицированных трупов российских солдат.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"10 дней назад где-то их раз#бало и валяются, бл#дь, мужички. Черви их едят, бл#дь. Хочу вам показать всю правду о войне, как она выглядит изнутри, а не по телевизору", - говорит оккупант.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+27 Алекс Скела
показать весь комментарий01.05.2024 16:42
+23 Тонка червона лінія #590838
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+20 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий01.05.2024 16:45
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Так, згідно з інформацією, що надійшла, напередодні колона важкої російської бронетехніки вирушила до Красногорівки з боку Мар'їнки. Її основною метою було перекинути підкріплення до міста, де продовжуються бойові дії. Колону очолював звичайний танк, за яким слідували чотири "танки-сараї", обшитих металом, на яких сховалася російська піхота.
Вони встигли подолати 7 км уздовж залізничних колій, після чого колону росіян розгромила артилерія ЗСУ, використовуючи касетні ********** мінометів.
Вогонь української армії був настільки щільним та інтенсивним, що після висадки десанту назад зміг повернутися лише один танк.
Репке наголошує, що російське угруповання в Красногорівці перебуває у складному становищі, оскільки практично повністю позбавлене постачання. У свою чергу українські військові стверджують, що вибили рашистів із одного з районів.
На сайті видання було https://t.me/BILD_Russian/16141 опубліковано мапу району бойових дій та момент ураження колони.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Так ето ж харашо, бл#ть!
Просто прєкрасно, бл#ть!
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
Тільки треба реєстрація в довбаному ТГ.
Вот что я написал в своем дневнике в апреле 2022 года.
"Россияне. Представим себе на секунду, что вы выиграли войну. А ведь даже в этом случае вы никогда не сможете приехать в Украину. Она для вас закончилась.
Хотя нет. Приехать вы сможете. Представим себе. Вы выходите из вагона поезда «Москва-Одесса» с чемоданами. В лацкане победоносная георгиевской ленточка. На перроне и грает «Есть город который я вижу во сне».
Подходит улыбчивый парень , помахивая ключами: Куда ехать? Увидев ленточку одобрительно кивает и еще шире улыбается.
Он везет вас в Черноморку, где «можно снять дешево и сердито хатку возле моря». Он божится, что договорится. Действительно маленькие хибары нависли над морем. Из окошка можно «бычков» ловить. Рыбачьи сети сушатся кольях в песке К вам подходит хозяин маленького поселка. Загорелый до черноты дедуля. Он кивает, приглашает идти за ним. Действительно домик стоит сущие пустяки. Улыбчивый таксист помогает внести чемоданы.
А потом в комнату заходит и дед. Босой ногой он выдвигает ржавое ведро посредине дощатого пола. А таксист перестает улыбаться. И достает длинный нож. - Слава нації!
Вы только хотите крикнуть, но вам перерезают глотку. Кровь с жестяным звуком льется в ведро. Последнее что вы слышите это дедовское:
- Смерть ворогам.
Вы пойдете на наживку. На переметы. Вас будет жрать камбала. От вас не остаётся ничего.
Приедете вы в Киев посмотреть на Крещатик, вас толкнут под поезд в метро.
Приедете в Каменец-Подольский посмотреть на древнюю крепость, вас столкнут с замкового моста.
Приедете в экстрим тур в Чернобыли приветливые сталкеры зароют вас в «рыжем лесу» .
Потому как от ваших бомб уже погибла жена одесского таксиста, бурят изнасиловал девушку которая столкнет вас в метро под поезд, а у сталкеров в Чернобыле кто-то из родных жил в Буче.
Вся страна клокочет от ярости. Вы смотрели фильмы про Гарлем 70-х, куда нельзя было и сунутся белому?
Это ерунда. В Украине вас сейчас хочет убить любой мужчина. Ваш убийца может оказаться портье, барменом, таксистом ,бабушка угостит отравленными пирожками, проститутка откусит член.
В Украине вас ждет смерть и страх без конца. Бойтесь *уки. И не приезжайте сюда. Никогда.
Автор Дмитрий Бакаев
ось на цьому місті стало реально лячно
За Лівонських війн (1558 і 1701) московські міщани та селяни захоплювали полонених, відтинали їм носи, вуха, губи, статеві органи, пхаючи їх до рота жертв; здирали з живих всю шкіру, витягали з живих кишки і т. п.96. У 1917-1920-х рр. вирізали у полонених шкіру на плечах і ногах, як офіцерські погони і генеральські лампаси, випікали розпеченим залізом на спинах: більшовикам - п'ятикутну зірку, денікінцям - двоголового орла, петлюрівцям - тризуб, залежно хто і кого полонив. Року 1812 до московського полону здавалися напівзамерзлі вояки Наполеона. Московські жінки купували у солдатів тих полонених, приводили до своїх осель і там мучили немилосердно. Кололи ножами, видирали волосся, пекли вогнем, відтинали носи, статеві органи і робили ще таке, що не надається до друку. Вбивати не спішили, щоб довше смакувати муки та зойки жертв.
https://historyukrainian.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html#more https://historyukrainian.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html#more
Почему? Видео же очень позитивное )