Россиянин снял поле, усеянное трупами оккупантов: "10 дней назад их разъ#бало и валяются, бл#дь, мужички. Черви их жрут, бл#дь"

Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ. На одном из участков фронта лежат десятки неидентифицированных трупов российских солдат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"10 дней назад где-то их раз#бало и валяются, бл#дь, мужички. Черви их едят, бл#дь. Хочу вам показать всю правду о войне, как она выглядит изнутри, а не по телевизору", - говорит оккупант.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!





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