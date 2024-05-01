Росіянин зафільмував поле, всіяне трупами окупантів: "10 дней назад их разъ#бало и валяются, бл#дь, мужички. Черви их жрут, бл#дь". ВIДЕО 18+

Російський військовослужбовець показав колосальні втрати армії РФ. На одній із ділянок фронту лежать десятки неідентифікованих трупів російських солдатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"10 днів тому десь їх роз#бало і валяються, бл#дь, мужички. Хробаки їх їдять, бл#дь. Хочу вам показати всю правду про війну, як вона виглядає зсередини, а не по телевізору", - каже окупант.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!





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