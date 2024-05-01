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Новини Відео Війна
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Росіянин зафільмував поле, всіяне трупами окупантів: "10 дней назад их разъ#бало и валяются, бл#дь, мужички. Черви их жрут, бл#дь". ВIДЕО 18+

Російський військовослужбовець показав колосальні втрати армії РФ. На одній із ділянок фронту лежать десятки неідентифікованих трупів російських солдатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"10 днів тому десь їх роз#бало і валяються, бл#дь, мужички. Хробаки їх їдять, бл#дь. Хочу вам показати всю правду про війну, як вона виглядає зсередини, а не по телевізору", - каже окупант.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!


Цензор.НЕТ Зображення

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ уразили російський танк і бліндаж з живою силою противника на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+27
валяются бл#ть, мужички. Черви их жрут бл#ть

Так ето ж харашо, бл#ть!
Просто прєкрасно, бл#ть!
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01.05.2024 16:42
+23
Рашистський наступ на Красногорівку із застосуванням "танків-сараїв" обернувся катастрофою. Про це повідомляє військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Репке.
Так, згідно з інформацією, що надійшла, напередодні колона важкої російської бронетехніки вирушила до Красногорівки з боку Мар'їнки. Її основною метою було перекинути підкріплення до міста, де продовжуються бойові дії. Колону очолював звичайний танк, за яким слідували чотири "танки-сараї", обшитих металом, на яких сховалася російська піхота.
Вони встигли подолати 7 км уздовж залізничних колій, після чого колону росіян розгромила артилерія ЗСУ, використовуючи касетні ********** мінометів.
Вогонь української армії був настільки щільним та інтенсивним, що після висадки десанту назад зміг повернутися лише один танк.
Репке наголошує, що російське угруповання в Красногорівці перебуває у складному становищі, оскільки практично повністю позбавлене постачання. У свою чергу українські військові стверджують, що вибили рашистів із одного з районів.
На сайті видання було https://t.me/BILD_Russian/16141 опубліковано мапу району бойових дій та момент ураження колони.
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01.05.2024 16:41
+20
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01.05.2024 16:45
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Рашистський наступ на Красногорівку із застосуванням "танків-сараїв" обернувся катастрофою. Про це повідомляє військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Репке.
Так, згідно з інформацією, що надійшла, напередодні колона важкої російської бронетехніки вирушила до Красногорівки з боку Мар'їнки. Її основною метою було перекинути підкріплення до міста, де продовжуються бойові дії. Колону очолював звичайний танк, за яким слідували чотири "танки-сараї", обшитих металом, на яких сховалася російська піхота.
Вони встигли подолати 7 км уздовж залізничних колій, після чого колону росіян розгромила артилерія ЗСУ, використовуючи касетні ********** мінометів.
Вогонь української армії був настільки щільним та інтенсивним, що після висадки десанту назад зміг повернутися лише один танк.
Репке наголошує, що російське угруповання в Красногорівці перебуває у складному становищі, оскільки практично повністю позбавлене постачання. У свою чергу українські військові стверджують, що вибили рашистів із одного з районів.
На сайті видання було https://t.me/BILD_Russian/16141 опубліковано мапу району бойових дій та момент ураження колони.
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01.05.2024 16:41 Відповісти
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01.05.2024 16:45 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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01.05.2024 19:22 Відповісти
Орду можна зупинити, потрібна насамперед зброя та БК.
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01.05.2024 16:50 Відповісти
Прелєстно! Слава Українським Героїчним Силам Оборони!
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01.05.2024 19:14 Відповісти
валяются бл#ть, мужички. Черви их жрут бл#ть

Так ето ж харашо, бл#ть!
Просто прєкрасно, бл#ть!
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01.05.2024 16:42 Відповісти
Мої щирі співчуття хробакам.
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01.05.2024 16:46 Відповісти
Га? Шо? Неужели наши и червей в тайной биолаборатории вывили и сразу засылают на фронт? (удивление, восторг)
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01.05.2024 16:50 Відповісти
А чому тут не показує ?((((
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01.05.2024 16:50 Відповісти
треба телеграм встановити на комп.
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01.05.2024 17:29 Відповісти
Ніколи.
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01.05.2024 19:21 Відповісти
Кацапи - нація дегенератів ні що бункерного плешивого схибленого ***** прибити вони лізуть в чужу країну вбивати й подихати ! Мразотний народєц- кацапи.
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01.05.2024 16:57 Відповісти
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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01.05.2024 17:39 Відповісти
Менталитет саранчи и поступать с ними нужно как с саранчой: уничтожать любыми доступными способами. Без глупых рефлексий ...
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01.05.2024 19:14 Відповісти
Саджанці ярі.
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01.05.2024 17:03 Відповісти
Це лютий *******, коли вже ***** нажереться крові і здохне
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01.05.2024 17:09 Відповісти
Ніколи. Навпаки він хоче якомога більше свого скота утилізувати.
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01.05.2024 17:25 Відповісти
"Бабы ещё нарожают." - основа их отношения к человеческой жизни ...
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01.05.2024 19:16 Відповісти
Все,видалили відео...
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01.05.2024 17:15 Відповісти
Та вроді є.
Тільки треба реєстрація в довбаному ТГ.
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01.05.2024 17:22 Відповісти
Валяються, бл#дь, хробаки, а жруть їх мужички.
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01.05.2024 17:24 Відповісти
у когось є про першу світову, як там валяються трупи, червами рот забитий і щоки од них шевелються, шо вроді ті трупи щось пережовують. тут, аналогічно з "мужичками" ))
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01.05.2024 18:04 Відповісти
Перезалейте кто-нибудь видео. Пожалуйста.
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01.05.2024 17:27 Відповісти
+1.
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01.05.2024 17:39 Відповісти
Чєрвям смачного...
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01.05.2024 17:35 Відповісти
А що трапилось? Як вони там опинились? Чого хотіли?
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01.05.2024 17:35 Відповісти
І найголовніше: чого ви їх не забираєте? Вони ж ваші! "русскіє своіх нє бросают"
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01.05.2024 17:43 Відповісти
"Своими" они были, пока были живыми и здоровыми, а "использованный материал" это уже не "свои" ...
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01.05.2024 19:22 Відповісти
З ФБ, гарний текст:

Вот что я написал в своем дневнике в апреле 2022 года.
"Россияне. Представим себе на секунду, что вы выиграли войну. А ведь даже в этом случае вы никогда не сможете приехать в Украину. Она для вас закончилась.
Хотя нет. Приехать вы сможете. Представим себе. Вы выходите из вагона поезда «Москва-Одесса» с чемоданами. В лацкане победоносная георгиевской ленточка. На перроне и грает «Есть город который я вижу во сне».
Подходит улыбчивый парень , помахивая ключами: Куда ехать? Увидев ленточку одобрительно кивает и еще шире улыбается.
Он везет вас в Черноморку, где «можно снять дешево и сердито хатку возле моря». Он божится, что договорится. Действительно маленькие хибары нависли над морем. Из окошка можно «бычков» ловить. Рыбачьи сети сушатся кольях в песке К вам подходит хозяин маленького поселка. Загорелый до черноты дедуля. Он кивает, приглашает идти за ним. Действительно домик стоит сущие пустяки. Улыбчивый таксист помогает внести чемоданы.
А потом в комнату заходит и дед. Босой ногой он выдвигает ржавое ведро посредине дощатого пола. А таксист перестает улыбаться. И достает длинный нож. - Слава нації!
Вы только хотите крикнуть, но вам перерезают глотку. Кровь с жестяным звуком льется в ведро. Последнее что вы слышите это дедовское:
- Смерть ворогам.
Вы пойдете на наживку. На переметы. Вас будет жрать камбала. От вас не остаётся ничего.
Приедете вы в Киев посмотреть на Крещатик, вас толкнут под поезд в метро.
Приедете в Каменец-Подольский посмотреть на древнюю крепость, вас столкнут с замкового моста.
Приедете в экстрим тур в Чернобыли приветливые сталкеры зароют вас в «рыжем лесу» .
Потому как от ваших бомб уже погибла жена одесского таксиста, бурят изнасиловал девушку которая столкнет вас в метро под поезд, а у сталкеров в Чернобыле кто-то из родных жил в Буче.
Вся страна клокочет от ярости. Вы смотрели фильмы про Гарлем 70-х, куда нельзя было и сунутся белому?
Это ерунда. В Украине вас сейчас хочет убить любой мужчина. Ваш убийца может оказаться портье, барменом, таксистом ,бабушка угостит отравленными пирожками, проститутка откусит член.
В Украине вас ждет смерть и страх без конца. Бойтесь *уки. И не приезжайте сюда. Никогда.

Автор Дмитрий Бакаев
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01.05.2024 17:41 Відповісти
-- проститутка откусит член
ось на цьому місті стало реально лячно
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01.05.2024 18:33 Відповісти
Хробаки вітчизняні чи скрєпні, з говєні?
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01.05.2024 17:44 Відповісти
Заработалі на харошую жизнь?
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01.05.2024 17:47 Відповісти
Черви таке не їдять, то опариши.
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01.05.2024 18:23 Відповісти
Н-у-у... - кожен, що шукає, те й знаходить. АРХ М
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01.05.2024 18:31 Відповісти
Українці займаються тим, для чого були призначені. Вбивають кацапів.
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01.05.2024 18:59 Відповісти
Трохи про московитів фіноугрів росінів кацапів

За Лівонських війн (1558 і 1701) московські міщани та селяни захоплювали полонених, відтинали їм носи, вуха, губи, статеві органи, пхаючи їх до рота жертв; здирали з живих всю шкіру, витягали з живих кишки і т. п.96. У 1917-1920-х рр. вирізали у полонених шкіру на плечах і ногах, як офіцерські погони і генеральські лампаси, випікали розпеченим залізом на спинах: більшовикам - п'ятикутну зірку, денікінцям - двоголового орла, петлюрівцям - тризуб, залежно хто і кого полонив. Року 1812 до московського полону здавалися напівзамерзлі вояки Наполеона. Московські жінки купували у солдатів тих полонених, приводили до своїх осель і там мучили немилосердно. Кололи ножами, видирали волосся, пекли вогнем, відтинали носи, статеві органи і робили ще таке, що не надається до друку. Вбивати не спішили, щоб довше смакувати муки та зойки жертв.

https://historyukrainian.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html#more https://historyukrainian.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html#more

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01.05.2024 19:12 Відповісти
До сих пір нічого не змінилося в кацапстані,вони ще досі живуть в 16 сторіччі! Вбивці,катюги,мародери!
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01.05.2024 20:39 Відповісти
Одним словом -- кацапи: вбивці
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02.05.2024 10:15 Відповісти
автор ще не 200?
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01.05.2024 19:24 Відповісти
а на видео можно ссылку выложить?
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01.05.2024 19:58 Відповісти
написано: Media is too Big, хрен посмотришь..
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01.05.2024 20:00 Відповісти
а тебя когда жрать черви будут,кацапская гнида?
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01.05.2024 20:07 Відповісти
де відео? Хотіла полікувати нервову систему.
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01.05.2024 21:22 Відповісти
>Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Почему? Видео же очень позитивное )
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01.05.2024 22:00 Відповісти
Це відео треба дивитись нанічь...
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01.05.2024 22:16 Відповісти
 
 