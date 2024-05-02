Оккупанты за сутки нанесли удары по 22 населенным пунктам Херсонщины. ВИДЕО

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берегово, Янтарное, Михайловка, Томарино, Змиевка, Антоновка, Берислав, Золотая Балка, Львово, Тягинка, Ивановка, Кизомыс, Днепровское, Токаревка, Инженерное, Велетенское, Садовое, Никольское, Приднепровское, Понятовка, Ольговка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в ангарное помещение и хозяйственную постройку", - говорится в сообщении.

По словам Прокудина, к счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, враг вечером 1 мая атаковал Корабельный район Херсона. В результате очередного вражеского обстрела возник пожар.

"Впоследствии выяснилось, что сгорела хозяйственная постройка на частном дворе. К счастью, никто из людей не был ранен", - отметил Мрочко.

Враг за минувшие сутки продолжил атаковать Бериславский район Херсонщины.

"Управляемыми авиабомбами рашисты ударили по с. Тягинка. Из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов обстреляли г. Берислав, с.Змиевку, с.Томарино, с.Качкаровку, с.Золотую Балку и с.Львово. Кроме того, оккупанты, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали г. Берислав и с.Михайловку, попали по многоквартирному дому и складскому помещению в с. Михайловка", - сообщил начальник РВА Владимир Литвинов.

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