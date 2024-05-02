Окупанти за добу завдали ударів по 22 населених пунктах Херсонщини. ВIДЕО

Минулої доби під ворожими вогнем та авіаударами опинилися Берегове, Янтарне, Михайлівка, Томарине, Зміївка, Антонівка, Берислав, Золота Балка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Велетенське, Садове, Микільське, Придніпровське, Понятівка, Ольгівка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в ангарне приміщення та господарчу споруду", - йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, на щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, ворог ввечері 1 травня атакували Корабельний район Херсону. Внаслідок чергового ворожого обстрілу виникла пожежа.

"Згодом з’ясувалось, що згоріла господарська споруда на приватному подвір’ї. На щастя, ніхто з людей не був поранений", - зазначив Мрочко.

Ворог минулої доби продовжив атакувати Бериславський район Херсонщини.

"Керованими авіабомбами рашисти вдарили по с. Тягинка. З реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів обстріляли м.Берислав, с.Зміївка, с.Томарине, с.Качкарівка, с.Золота Балка та с.Львове. Крім того, окупанти використовуючи безпілотні літальні апарати атакували м.Берислав та с.Михайлівка, поцілили по багатоквартирному будинку та складському приміщені у с.Михайлівка", - повідомив начальник РВА Володимир Літвінов.

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