Уничтожение двух российских пехотинцев дронами-камикадзе. ВИДЕО
Отдых двух российских оккупантов возле подбитого БТРа закончился роковой встречей с украинскими дронами-камикадзе. Один погиб сразу, другой тщетно пытался скрыться внутри остатков бронетехники.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+14 boris petrik
показать весь комментарий03.05.2024 20:48
+7 Sandra from Lithuania
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показать весь комментарий03.05.2024 20:49
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окупанту злiва пощастило бiльше.