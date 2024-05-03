Уничтожение двух российских пехотинцев дронами-камикадзе. ВИДЕО

Отдых двух российских оккупантов возле подбитого БТРа закончился роковой встречей с украинскими дронами-камикадзе. Один погиб сразу, другой тщетно пытался скрыться внутри остатков бронетехники.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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