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Уничтожение двух российских пехотинцев дронами-камикадзе. ВИДЕО

Отдых двух российских оккупантов возле подбитого БТРа закончился роковой встречей с украинскими дронами-камикадзе. Один погиб сразу, другой тщетно пытался скрыться внутри остатков бронетехники.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 63-й ОМБр в темное время суток сбросами с дрона уничтожают оккупантов на Кременском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912)


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Топ комментарии
+14
Ювелірна робота.
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03.05.2024 20:48
+7
Оператор дронов - мегапрофи! Классная работа! 👋👍
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03.05.2024 22:07
+6
Процес перетворення рускіх на хороших рускіх...
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03.05.2024 20:49
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Ювелірна робота.
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03.05.2024 20:48 Ответить
Процес перетворення рускіх на хороших рускіх...
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03.05.2024 20:49 Ответить
від таго вибуху у замкненому просторі скоріш за все він отримав акутравму.
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03.05.2024 20:50 Ответить
Для цього треба, щоб голова залишилася
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03.05.2024 20:58 Ответить
думаю, що ня якусь мить акутравма наступає бистріше, ніж вибухова ампутація голови.
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03.05.2024 21:08 Ответить
А потім струс мозку від падіння голови в кювет
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03.05.2024 21:17 Ответить
ще до падіння відірваної голови тіло мозку переходить у стан суспензії, тому про струс мозку говорити недоречно.
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03.05.2024 21:41 Ответить
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03.05.2024 22:13 Ответить
І квиток!
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03.05.2024 21:40 Ответить
вєчний абонємєнт.
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03.05.2024 21:43 Ответить
Скоріше харонів проїзний)
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04.05.2024 00:19 Ответить
ага, плацкарту до омріяної Одеси на концерт Бернеса, який буде запитувати "хатят лі рускіе вайни".
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04.05.2024 00:38 Ответить
раритет...
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04.05.2024 08:14 Ответить
два дебіла не маскуються , вони чекають на квитки на концерт кабдзона
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03.05.2024 20:54 Ответить
Та ні, вони уявляли себе на одеському пляжі поряд з квартирою, а квитки їм передали добрі люди
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03.05.2024 21:13 Ответить
Харашоо.. )
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03.05.2024 21:11 Ответить
//me thinking

окупанту злiва пощастило бiльше.
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03.05.2024 21:25 Ответить
Рази и два, и три, четыре-пять! Я опять иду тебя искать!
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03.05.2024 21:42 Ответить
Льотної вам погоди, хлопці, або дівчата.
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03.05.2024 21:42 Ответить
Оператор дронов - мегапрофи! Классная работа! 👋👍
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03.05.2024 22:07 Ответить
не могли два урода дома рядком посидеть ....
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04.05.2024 06:19 Ответить
Кожен рашист повинен отримати свій дрон в голову, тільки так зупиняється ця невиліковна хвороба.
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04.05.2024 10:57 Ответить
Вечнава полета братки.
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04.05.2024 10:59 Ответить
 
 