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Знищення двох російських піхотинців дронами-камікадзе. ВIДЕО

Відпочинок двох російських окупантів біля підбитого БТРа закінчився фатальною зутріччю з українськими дронами-камікадзе. Один загинув одразу, інший марно намагався сховатись всередині залишків бронетехніки.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Двоє окупантів невдало сховались у зруйнованому будинку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4695)


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Топ коментарі
+14
Ювелірна робота.
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03.05.2024 20:48
+7
Оператор дронов - мегапрофи! Классная работа! 👋👍
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03.05.2024 22:07
+6
Процес перетворення рускіх на хороших рускіх...
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03.05.2024 20:49
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Ювелірна робота.
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03.05.2024 20:48 Відповісти
Процес перетворення рускіх на хороших рускіх...
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03.05.2024 20:49 Відповісти
від таго вибуху у замкненому просторі скоріш за все він отримав акутравму.
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03.05.2024 20:50 Відповісти
Для цього треба, щоб голова залишилася
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03.05.2024 20:58 Відповісти
думаю, що ня якусь мить акутравма наступає бистріше, ніж вибухова ампутація голови.
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03.05.2024 21:08 Відповісти
А потім струс мозку від падіння голови в кювет
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03.05.2024 21:17 Відповісти
ще до падіння відірваної голови тіло мозку переходить у стан суспензії, тому про струс мозку говорити недоречно.
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03.05.2024 21:41 Відповісти
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03.05.2024 22:13 Відповісти
І квиток!
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03.05.2024 21:40 Відповісти
вєчний абонємєнт.
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03.05.2024 21:43 Відповісти
Скоріше харонів проїзний)
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04.05.2024 00:19 Відповісти
ага, плацкарту до омріяної Одеси на концерт Бернеса, який буде запитувати "хатят лі рускіе вайни".
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04.05.2024 00:38 Відповісти
раритет...
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04.05.2024 08:14 Відповісти
два дебіла не маскуються , вони чекають на квитки на концерт кабдзона
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03.05.2024 20:54 Відповісти
Та ні, вони уявляли себе на одеському пляжі поряд з квартирою, а квитки їм передали добрі люди
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03.05.2024 21:13 Відповісти
Харашоо.. )
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03.05.2024 21:11 Відповісти
//me thinking

окупанту злiва пощастило бiльше.
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03.05.2024 21:25 Відповісти
Рази и два, и три, четыре-пять! Я опять иду тебя искать!
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03.05.2024 21:42 Відповісти
Льотної вам погоди, хлопці, або дівчата.
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03.05.2024 21:42 Відповісти
Оператор дронов - мегапрофи! Классная работа! 👋👍
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03.05.2024 22:07 Відповісти
не могли два урода дома рядком посидеть ....
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04.05.2024 06:19 Відповісти
Кожен рашист повинен отримати свій дрон в голову, тільки так зупиняється ця невиліковна хвороба.
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04.05.2024 10:57 Відповісти
Вечнава полета братки.
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04.05.2024 10:59 Відповісти
 
 