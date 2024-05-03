Знищення двох російських піхотинців дронами-камікадзе. ВIДЕО

Відпочинок двох російських окупантів біля підбитого БТРа закінчився фатальною зутріччю з українськими дронами-камікадзе. Один загинув одразу, інший марно намагався сховатись всередині залишків бронетехніки.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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