Оккупанты отрабатывают прыжки в воду под руководством искусных тренеров из ВСУ. ВИДЕО
На Марьинском направлении фронта аэробомберы РУБпАК "АЛЬКОР" 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ эффективно уничтожают врага.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"На Париж! Украинские воины эффективно обучают прыжкам в воду российских оккупантов. Олимпиада уже близко..." - говорится в описании к видео, предоставленном аэробомберами РУБпАК "АЛЬКОР" 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.
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