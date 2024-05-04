РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11221 посетитель онлайн
Новости Видео Война
19 519 32

Оккупанты отрабатывают прыжки в воду под руководством искусных тренеров из ВСУ. ВИДЕО

На Марьинском направлении фронта аэробомберы РУБпАК "АЛЬКОР" 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ эффективно уничтожают врага.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"На Париж! Украинские воины эффективно обучают прыжкам в воду российских оккупантов. Олимпиада уже близко..." - говорится в описании к видео, предоставленном аэробомберами РУБпАК "АЛЬКОР" 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

Смотрите также: Сброс с дрона 110-й ОМБр испортил отдых на солнце двум оккупантам. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
А раки там по 5 - большиє, ну очєнь большиє!
показать весь комментарий
04.05.2024 17:37
+8
З два рочки гидую ракiв iсти.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:31
+7
Не, не, не - так не піде - ноги розтавлені, багато бризг - ще тренуватись і тренуватись. Наступний - давай.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вах-вах... сльюшай, какой хАрошій пріжок
показать весь комментарий
04.05.2024 17:30 Ответить
бУДЕ ПІ.ОР ГНИТИ ЧИСТИМ.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:39 Ответить
Слухай, вкінці то кінців ракам та рибам теж треба шось їсти...
показать весь комментарий
04.05.2024 17:42 Ответить
Нада павтаріть! Снова і снова, пака кандідати нє закончаца
показать весь комментарий
04.05.2024 18:37 Ответить
Рєдкій орк долєтіт до сєрєдіни Дніпра
показать весь комментарий
04.05.2024 19:13 Ответить
Сомікі-- ето нє только ценний мєх...
показать весь комментарий
04.05.2024 19:51 Ответить
З два рочки гидую ракiв iсти.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:31 Ответить
А раки там по 5 - большиє, ну очєнь большиє!
показать весь комментарий
04.05.2024 17:37 Ответить
як кабанці, і сала на три пальці
показать весь комментарий
04.05.2024 20:51 Ответить
Не, не, не - так не піде - ноги розтавлені, багато бризг - ще тренуватись і тренуватись. Наступний - давай.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:38 Ответить
відбір на олімпіаду не пройшов .
показать весь комментарий
04.05.2024 17:43 Ответить
Звісно ні. Тіло дуже розслаблене.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:49 Ответить
тоді точно не спортсмен , відпочивальник русо - туристо відстав від екскурсії .
показать весь комментарий
04.05.2024 17:54 Ответить
Наши лучшиє друзья -
Солнце, воздух і вода!

Гудбай, Іхтіандри!
показать весь комментарий
04.05.2024 17:42 Ответить
нр дочекався Парижу олімпієць...
показать весь комментарий
04.05.2024 17:44 Ответить
Рыбкам на корм!
показать весь комментарий
04.05.2024 17:49 Ответить
Акі птах ... Доброго польоту, оркі ...
показать весь комментарий
04.05.2024 17:54 Ответить
Хоча, народжений втопитися, літати не буде ...
показать весь комментарий
04.05.2024 18:06 Ответить
незалiк,треба повторити
показать весь комментарий
04.05.2024 17:55 Ответить
Яка Олімпіада?????!!!!!! Накабздоніада!
показать весь комментарий
04.05.2024 17:56 Ответить
Переходим к водным працедурам...
показать весь комментарий
04.05.2024 18:09 Ответить
і ракі давольни...
показать весь комментарий
04.05.2024 18:10 Ответить
..ну да,в рай мокшанских немытыми не берут.. А если еще подпалить тварей то будет и очищение...
показать весь комментарий
04.05.2024 18:23 Ответить
По-моєму, воно вже дохле на боку лежало.
показать весь комментарий
04.05.2024 18:39 Ответить
Та нє, воно кудись цілилось...
показать весь комментарий
04.05.2024 19:12 Ответить
Следующий!
показать весь комментарий
04.05.2024 18:55 Ответить
Агонь, вада, цікаво - через яку "мідну" каналізаційну трубу воно пропливе, ну щоб завершити відому приказку?
показать весь комментарий
04.05.2024 19:10 Ответить
Який сенс скидати на дохлого кацапа? Для відосіка? Скидайте на ще живих!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:33 Ответить
Гарна робота.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:36 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2024 21:34 Ответить
 
 