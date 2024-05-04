Оккупанты отрабатывают прыжки в воду под руководством искусных тренеров из ВСУ. ВИДЕО

На Марьинском направлении фронта аэробомберы РУБпАК "АЛЬКОР" 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ эффективно уничтожают врага.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"На Париж! Украинские воины эффективно обучают прыжкам в воду российских оккупантов. Олимпиада уже близко..." - говорится в описании к видео, предоставленном аэробомберами РУБпАК "АЛЬКОР" 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

Смотрите также: Сброс с дрона 110-й ОМБр испортил отдых на солнце двум оккупантам. ВИДЕО